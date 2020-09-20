Марш справедливости в Беларуси

13:13 За час до марша The Village Беларусь сообщает о закрытии центральных станций метро в Минске: «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская». По данным «Белсата», также закрыты «Площадь Ленина», «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Коласа».

13:20 У стелы «Минск — город-герой» выставили заборы и натянули колючую проволоку.

14:15 В Могилеве задержаны два человека у гостиницы «Могилев», сообщает TUT.by. На главных площадях города Славы и Ленина много силовиков.

14:35 На Немиге многолюдно, есть люди с бело-красно-белыми флагами, сообщает «Еврорадио». По данным «Радыё Свабода», на Немиге начались задержания — приехали автозаки и бусы, из них выбежали силовики и разогнали собравшихся, несколько человек задержаны. «Еврорадио» пишет о точечных задержаниях на площади Якуба Коласа и у Академии наук.

14:40 Как сообщает TUT.by, около Дворца спорта задержали мужчину с флагом. Собравшиеся у ТРЦ Galleria Minsk люди свистят, хлопают и кричат «Жыве Беларусь!». К центру подъехали омоновцы.

14:44 Акции протеста проходят в Гомеле и Гродно. Протестующие в Гомеле скандируют: «Сколько стоит ваша совесть».

14:46 ГУВД Минска подтвердило, что силовики задерживают участников запланированной сегодня акции протеста, передает ТАСС. «Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, в частности на улице Немига. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — сказала пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

14:53 В Минске начались проблемы с мобильным интернетом, передает TUT.by. Как пишет издание, качество интернета начало ухудшаться примерно в 14:30-14:35. Оператор А1 подтвердил «снижение пропускной способности мобильного интернета в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов». «Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — говорится в сообщении. Операторы МТС и life:) пока не комментировали проблемы с мобильным интернетом.

14:54 Протестующие вышли также в Лиде, Солигорске и Витебске. Тем временем, по данным «Беларуской ассоциации журналистов», в Могилеве ОМОН задержал журналистов «Белсата» Алину Скрабунову и Александра Сидоровского.

15:01 По данным издания «Наша Нiва», несколько тысяч человек идут от ТРЦ «Галерея» в сторону стелы «Минск — город-герой». На Немиге силовики стараются не допускать скопления людей и периодически задерживают кого-то. В то же время в сторону стелы едут автозаки, передает «Белсат».

15:02 Силовики начали разгонять участников акции в Гродно и задерживать митингующих. Об этом сообщает s13.ru. Как можно увидеть в ролике, опубликованным изданием, милиционеры увели в автозак беременную девушку. Позднее, задержанную отпустили, передает «Радыё Свабода». По информации издания, девушка на 30-й неделе беременности.

15:08 Потоки людей движутся по разным улицам в сторону центра Минска. У стелы уже тысячи демонстрантов, по оценке «Нашей Нiвы». Демонстранты перекрыли проспект Победы возле стелы. В это же время власти очень громко включили песню «Любимую не отдают».

15:12 В Гомеле силовики заблокировали проход колонне митингующих, передают «Сильные новости». Как передавало издание, сначала ОМОН не разрешал местным жителям пересечь проспет Победы, затем силовики объявили, что протестующие могут идти только в одном направлении — в строну костела. Демонстранты прорвали оцепление; «Сильные новости» сообщают о как минимух троих задержанных.

15:21 Все больше людей собираются у стелы «Минск — город-герой». Часть людей перекрыла проспект Победителей у стелы, сообщает «Наша Нiва».

15:38 Колонна протестующих от стелы в Минске двинулась в сторону Дворца Независимости, сообщает КУКУ.

15:52 Колонна протестующих, шедших к Дворцу Независимости, уперлась в систему «Рубеж». Из-за этого протестующие свернули на улицу Игнатенко, сообщает «Наша Нiва».

15:55 В Пинске собралось не больше сотни человек: люди просто сидят или прогуливаются. Вокруг много милиции, но пока никого не задержали, сообщает «Белсат».

16:00 Протестующие, которые пытались попасть к Дворцу Независимости и свернули на улицу Игнатенко, дошли до улицы Тимирязева. Эта улица в сторону проспекта Пушкина перекрыта спецтехникой и силовиками со щитами, сообщает TUT.by.

16:09 В Гродно милиция жестко задержала мужчину, пишет TUT.by. На видео он лежит на земле, его придавливают два милиционера. Мужчина кричит, что он не сопротивляется, обращается к милиционерам, чтобы они его не душили. Задержанный просит прохожих, чтобы его имя и фамилию передали правозащитному центру «Вясна».

16:13 «Бинокль» опубликовал видео, на котором можно рассмотреть, как силовики распыляют газ из перцового балончика в лица протестующим в Бресте. Как пишет издание, демонстранты встали в сцепку на улице Гоголя. В ролике видно, что один из силовиков подходит к митингующим, достает из кармана балончик и распыляет газ прямо в лицо. После чего участников акции начинают задерживать.

16:40 Колонна протестующих беспрепятственно прошла по улице Тимирязева и свернула на Кальварийскую, сообщает TUT.by. На Городском валу силовики перегородили дорогу, ведущую к проспекту Независимости.

16:47 Голова колонны идет возле торгового дома «На Немиге», пишет TUT.by. Протестующие идут в сторону проспекта Победителей.

17:18 В Бресте на Советской улице начались задержания, сообщает «Бинокль». На видео одного мужчину тащат, пока другого прижимают к земле. На другом видео мужчину уносят в припаркованный бусик, который охраняют милиционеры с дробовиками. Когда ОМОН начал крутить следующего человека, люди с криками «уходи» оттеснили сотрудников. В описании следующего видео утверждается, что милиция выстрелила в воздух.

17:31 TUT.by выложил видео, на котором силовик в Бресте стреляет в воздух из дробовика .

17:49 В Минске колонна протестующих вышла на проспект Независимости и идет в сторону площади Якуба Коласа, передает TUT.by.

17:59 В районе Большого театра Беларуси начались задержания, сообщает Onliner. На глазах журналиста люди в штатском задержали не менее десяти человек.

18:04 Колонна протестующих дошла до заграждения на пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова, сообщает TUT.by. В заграждении замечены женщины в балаклавах, водометы и комплексы «Рубеж». Люди скандируют «он вас кинет». Протестующие пытались поговорить с силовиками, но решила свернуть в сторону кинотеатра «Мир».

18:40 TUT.by опубликовал видео, на котором показана работа неизвестных в балаклавах и бронежилетах во дворах около площади Победы. Они подбадривают друг друга, пытаются координировать свои действия. Все это время один из неизвестных мужчин пытается расстегнуть рюкзак, предположительно, чужой. Открыв его, он осматривает содержимое, роняя на землю часть вещей. После этого неизестный швыряет рюкзак и убегает вслед за напарниками. Автор видео комментирует: «Красавцы».

18:50 Певицу Анжелику Агурбаш задержали у беларуского посольства в Москве, сообщает ОВД-Инфо. Она записала видеобращение в поддержку протестующих беларусов, после чего начала выкривать «Жыве Беларусь». Через несколько минут певицу отпустили.

19:04 В Минске около торгового центра «Московско-Венский» задержали около 20 человек, сообщает TUT.by. На видео из бусиков выскакивают сотрудники в штатском, люди с флагами пытаются убежать из них; получается это не у всех.



19:14 Оператор А1 сообщает, что «по состоянию на 19:05 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме». Мобильный интернет в Минске был отключен чуть больше четырех часов.

19:28 На акциях протеста 20 сентября задержали более ста человек, сообщает «Вясна». На данный момент 58 задержанных в Минске и 44 в регионах. Список правозащитной организации постоянно обновляется.