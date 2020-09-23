Протесты после необъявленной инаугурации Лукашенко

23.09.2020 19:15 Утром 23 сентября Александр Лукашенко провел необъявленную инаугурацию во Дворце Независимости в Минске. Согласно Конституции, церемония должна была пройти не позднее двух месяцев со дня выборов. Официально об инаугурации Лукашенко не было объявлено. Ранее в комментарии «РИА Новостям» пресс-секретарь Наталья Эйсмонт обещала назвать точную дату «ближе ко времени» церемонии. В ответ Германия, Литва, Словакия и Эстония официально объявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Позже такое же отношение к инаугурации выразили Латвия, Чехия, к ним присоединились Польша и Дания. В Минске студенты БГЭУ, БГУ, БГУКИ и МГЛУ провели акции протеста против инаугурации Лукашенко. Вечером силовики оцепили площадь Независимости, написал TUT.by. Позже издание сообщило, что оцепление с площади полностью снято. Также, по информации TUT.by, с 17.50 в Минске отменена высадка и посадка пассажиров на остановке «пл. Свободы» в направлении проспекта Независимости. Протестующие в Минске подошли к стеле «Минск — город-герой», передает Еврорадио. Туда же подъехали силовики. По информации TUT.by, движение возле стелы перекрыто со всех сторон. Около торгового центра «Галерея» в Минске собрались несколько десятков человек, передает «Радыё Свабода». Протестующие собрались также в Гродно и в Солигорске, сообщает издание. По информации TUT.by, протестующие вышли на улицы и в Могилеве, а также в Витебске, Лиде и Бобруйске.

23.09.2020 19:15 На площади перед стелой «Минск — город-герой» в Минске силовики начали задерживать людей, передает «Еврорадио». К дороге возле стелы подъехал водомет. По сообщению корреспондента, водометы начали разгонять толпу.

23.09.2020 19:24 Возле стелы силовики задержали десятки людей. Автозаки далее оттесняют людей в сторону Немиги, передает корреспондент «Радыё Свабода». По сообщению Onliner, станция метро «Немига» закрыта на вход и выход.

23.09.2020 19:34 «Радыё Свабода — Беларусь» передает, что силовики избивают протестующих. Как минимум, ранены двое человек. На одной из фотографий у женщины из головы идет кровь. На другом снимке на спине задержанного, которого тащат бойцы ОМОН, виден след от удара.

23.09.2020 19:35 Силовики подошли к Дворцу спорта, сообщает «Радыё Свабода». там они окружили часть протестующих, происходят одиночные задержания. По оценкам «Радыё Свабода», в пиковый момент протеста около стелы находилось примерно пять тысяч человек. Сейчас проезжая часть открыта для проезда, часть людей задержаны, еще часть скрылась во дворах и магазинах. Вдоль проспекта Машерова на тротуарах остается несколько тысяч человек.

23.09.2020 19:41 В Бресте начались задержания, передает «Белсат». Силовики задержали девушку с бело-красно-белым флагом.

23.09.2020 19:45 На станции метро «Пушкинская» в Минске начались задержания, передает «Радыё Свабода». По сообщению очевидцев, один из омоновцев ударил женщину в живот.

23.09.2020 19:54 Около ТЦ «Галерея», к которому отступили протестующие, люди выстроились в цепь, сообщает «Радыё Свабода». Люди не пропустили машину ГАИ и вышли на проезжую часть. Автомобили сигналят им в знак поддержки. Сотрудники ОМОНа хотели пройти в торговый центр, но охранники не пропустили их и закрыли все двери, передает «Радыё Свабода». Часть омоновцев отошла в близлежащие дворы.

23.09.2020 19:59 На Немиге около ТЦ «Галерея» продолжаются задержания, передает «Еврорадио». Силовики отпустили одну из задержанных девушек. «Я попросила: "Пожалуйста". Мне повезло с сотрудником. Если так можно сказать», — рассказала девушка на стриме.

23.09.2020 20:02 На станции метро «Пушкинская» в Минске продолжаются задержания, передает «Наша Нiва».

23.09.2020 20:13 Возле ТЦ «Галерея» люди попробовали препятствовать задержанию одного из протестующих, в ответ силовики распылили слезоточивый газ, передает корреспондент «Еврорадио». Журналист отмечает, что ему тяжело говорить и дышать.

23.09.2020 20:18 В районе Стелы заблокировано движение. Там снова работают водометы, передает TUT.by. По сообщению издания, силовики задержали много людей около бизнес-центра Royal Plaza на проспекте Победителей. На проспекте Притыцкого сигналят автомобили, машины снижают скорость.

23.09.2020 20:27 На проспекте Победителей около ТЦ «Галерея» произошло ДТП, сообщает «Наша Нiва». По информации TUT.by, возле ТЦ столкнулись три автомобиля. Свидетели говорят, что третий автомобиль позади не успел затормозить и протаранил машину впереди.



Обновлено в 20:30. Добавлена информация TUT.by.

23.09.2020 20:34 Военные со щитами начали окружать стелу «Минск — город-герой», сообщает TUT.by. Вокруг стелы ставят ограждения.

23.09.2020 20:37 Протестующие на Немиге стали в сцепку и перекрыли дорогу, сообщает TUT.by. Они кричат «Пока мы едины — мы непобедимы».

23.09.2020 20:42 На Немиге, около моста к Троицкому предместью омоновцы нанесли множество ударов дубинками одному из протестующих и задержали. Это попало на стрим «Еврорадио». Неподалеку задержали еще одного мужчину.

23.09.2020 20:53 На стриме «Еврорадио» силовики задержали мужчину посреди дороги неподалеку от KFC на Немиге. После этого силовики провели еще несколько задержаний там же.

23.09.2020 20:58 На Немиге люди в черном начали бить дубинками по проезжающим автомобилям, передает «Радыё Свабода».

23.09.2020 21:14 Неизвестные с дубинками сместились к зданию «Бургер Кинга» на Немиге и продолжают бить дубинками проезжающие автомобили, сообщает TUT.by. Один из них похож на начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николая Карпенкова, который разбивал витрину в кафе O'petit. Ранее TUT.by заметил его на одной из фотографий.

23.09.2020 21:21 На экране возле Дворца Республики в Минске включили трансляцию инаугурации Лукашенко, передает «МБХ Медиа». Прохожие кричат «Лукашенко — крыса».

23.09.2020 21:28 На Немиге, неподалеку от «Бургер Кинга», люди с криками «Выпускай!» заблокировали микроавтобус, в котором предположительно находились задержанные во время акции, пишет «Радыё Свабода». Вскоре к ним побежала группа силовиков в джинсах и шлемах и разогнали толпу. После этого возле «Бургер Кинга» продолжились задержания.

23.09.2020 21:37 TUT.by, «Радыё Свабода» и «Наша Нiва» сообщают о выстрелах в районе Немиги. По сообщению «Радыё Свабода», выстрел произвели сотрудникик ГУБОПиК, по сообщению «Нашай Нiвы» стреляли силовики, выбежавшие из микроавтобуса в районе Петропавловского собора. Вскоре после выстрела, пишет TUT.by, в сторону неизвестных с дубинками прилетела бутылка — это попало на видео. Силовики начали жестко задерживать людей.

23.09.2020 21:42 Журналистку TUT.by Елену Толкачеву задержали силовики, однако выпустили через несколько минут. На видео — глава ГУБОПиК Николай Карпенков.

23.09.2020 21:48 Возле стелы «Минск — город-герой» во всех домах пропал свет, пишет Onliner со ссылкой на читателей. По информации издания, люди общаются с балконов и светят друг другу фонариками.

23.09.2020 22:01 Протестующие на Пушкинской вступили в потасовку с водителем автомобиля ГАИ, передает TUT.by. Машина уехала.

23.09.2020 22:06 Около станции метро «Пушкинская» также происходит стычка между силовиками и протестующими, сообщает TUT.by. Силовики на «Пушкинской» применили газ, добавляет издание.



Обновлено в 22:08. Добавлена информация TUT.by про применение силовиками газа.

23.09.2020 22:14 В районе минской станции метро «Каменная Горка» около магазина «Грин» силовики используют водомет, пишет TUT.by. В телеграм-канале «МотолькоПомоги» появилась видеозапись использования водомета.

23.09.2020 22:22 TUT.by сообщает о выстреле на улице Кальварийской в Минске. «Минск. Выстрел на Кальварийской, лежит человек», — пишет издание. Позже очевидица ситуации с выстрелом рассказала TUT.by подробности произошедшего. «Я слышала выстрел, потом силовики кого-то потащили на дорогу, положили его. Минут пять над ним стояли и вроде затащили в машину. От выстрела было много дыма», — сказала очевидица. Обновлено в 22:30. Добавлена информация очевидицы для TUT.by.

23.09.2020 22:27 Представители минской милиции сказали, что для разгона протестов слезоточивый газ, оружие и светошумовые гранаты не использовались, пишет TUT.by.

23.09.2020 22:35 TUT.by уточнил подробности предполагаемого выстрела на улице Кальварийской. «Уточнение по выстрелу и лежащему человеку. Машина ударилась в столб. Возможно, это был не выстрел, а звук удара, а лежащий человек — пострадавший в аварии», — пишет издание.

23.09.2020 22:41 На пересечении улиц Гусовского и Кальварийской ДТП, пишет «Наша Нiва». По информации издания, к месту происшествия приехала пожарная машина.

23.09.2020 22:47 Читатель «Медиазоны» сообщает о громких хлопках в районе метро «Пушкинская». «Белсат» со ссылкой на читателей также пишет о четырех громких хлопках — очевидцы предполагают, что это были выстрелы.

23.09.2020 22:51 В списке задержанных 23 сентября, который ведет правозащитный центр «Вясна», уже 140 фамилий. При этом список продолжает обновляться.

23.09.2020 23:43 Минский метрополитен сообщил, что станция метро «Немига» с момента 23:32 снова открыта.

23.09.2020 23:56 Корреспондент «Нашай Нiвы» рассказал, что силовик разбил его телефон и удалил с него последние фотографии и видеозаписи. По сообщению издания, в момент, когда корреспонент снимал события около станции метро «Пушкинская», предположительно один из командиров внутренних войск в балаклаве вырвал телефон из его рук и бросил об землю. Поскольку телефон сохранил работоспособность и не был заблокирован, силовики удалили последние фотоснимки и видеозаписи. После этого, пишет издание, корреспонденту вернули телефон и отпустили его.

24.09.2020 00:20 Между станциями метро «Пушкинская» и «Спортивная» силовики в форме цвета хаки заглядывают в автомобили, сообщает «Еврорадио».

24.09.2020 00:26 На проспекте Дзержинского в Минске люди в форме пытались задержать автомобиль, пишет Onliner. По информации издания, силовикам практически удалось заблокировать машину, однако водитель смог проехать между спецавтомобилей. Тогда к машине бросилось несколько десятков силовиков. После этого машина прорвалась через толпу силовиков, а за ней поехали две машины ГАИ. Издание сообщает, что на асфальте остался лежать человек.

24.09.2020 00:51 В микрорайоне Грушевка задержали водителя Volkswagen с транзитными номерами, предположительно сбившего автоинспектора, пишет TUT.by. Сейчас там начинает работать следственная группа. Самого водителя доставили в Октябрьское РУВД. Милиционер, который отказался представиться, сказал корреспонденту TUT.by, что водитель был пьян и сбил инспектора ГАИ. По его словам, инспектора увезла машина «скорой помощи».

24.09.2020 08:59 Как минимум 259 человек задержаны по всей стране на акциях протеста 23 сентября. Список обновляет правозащитный центр «Вясна».