Протесты после необъявленной инаугурации Лукашенко

Утром 23 сентября Александр Лукашенко провел необъявленную инаугурацию во Дворце Независимости в Минске. Согласно Конституции, церемония должна была пройти не позднее двух месяцев со дня выборов. Официально об инаугурации Лукашенко не было объявлено. Ранее в комментарии «РИА Новостям» пресс-секретарь Наталья Эйсмонт обещала назвать точную дату «ближе ко времени» церемонии.
В ответ Германия, Литва, Словакия и Эстония официально объявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Позже такое же отношение к инаугурации выразили Латвия, Чехия, к ним присоединились Польша и Дания.
В Минске студенты БГЭУ, БГУ, БГУКИ и МГЛУ провели акции протеста против инаугурации Лукашенко.
Вечером силовики оцепили площадь Независимости, написал TUT.by. Позже издание сообщило, что оцепление с площади полностью снято. Также, по информации TUT.by, с 17.50 в Минске отменена высадка и посадка пассажиров на остановке «пл. Свободы» в направлении проспекта Независимости.
Протестующие в Минске подошли к стеле «Минск — город-герой», передает Еврорадио. Туда же подъехали силовики. По информации TUT.by, движение возле стелы перекрыто со всех сторон.
Около торгового центра «Галерея» в Минске собрались несколько десятков человек, передает «Радыё Свабода». Протестующие собрались также в Гродно и в Солигорске, сообщает издание. По информации TUT.by, протестующие вышли на улицы и в Могилеве, а также в Витебске, Лиде и Бобруйске.
На площади перед стелой «Минск — город-герой» в Минске силовики начали задерживать людей, передает «Еврорадио». К дороге возле стелы подъехал водомет. По сообщению корреспондента, водометы начали разгонять толпу.
Возле стелы силовики задержали десятки людей. Автозаки далее оттесняют людей в сторону Немиги, передает корреспондент «Радыё Свабода». По сообщению Onliner, станция метро «Немига» закрыта на вход и выход.
«Радыё Свабода — Беларусь» передает, что силовики избивают протестующих. Как минимум, ранены двое человек.
На одной из фотографий у женщины из головы идет кровь. На другом снимке на спине задержанного, которого тащат бойцы ОМОН, виден след от удара.
Силовики подошли к Дворцу спорта, сообщает «Радыё Свабода». там они окружили часть протестующих, происходят одиночные задержания.
По оценкам «Радыё Свабода», в пиковый момент протеста около стелы находилось примерно пять тысяч человек. Сейчас проезжая часть открыта для проезда, часть людей задержаны, еще часть скрылась во дворах и магазинах. Вдоль проспекта Машерова на тротуарах остается несколько тысяч человек.
В Бресте начались задержания, передает «Белсат». Силовики задержали девушку с бело-красно-белым флагом.
На станции метро «Пушкинская» в Минске начались задержания, передает «Радыё Свабода». По сообщению очевидцев, один из омоновцев ударил женщину в живот.
Около ТЦ «Галерея», к которому отступили протестующие, люди выстроились в цепь, сообщает «Радыё Свабода». Люди не пропустили машину ГАИ и вышли на проезжую часть. Автомобили сигналят им в знак поддержки.
Сотрудники ОМОНа хотели пройти в торговый центр, но охранники не пропустили их и закрыли все двери, передает «Радыё Свабода». Часть омоновцев отошла в близлежащие дворы.
На Немиге около ТЦ «Галерея» продолжаются задержания, передает «Еврорадио». Силовики отпустили одну из задержанных девушек.
«Я попросила: "Пожалуйста". Мне повезло с сотрудником. Если так можно сказать», — рассказала девушка на стриме.
На станции метро «Пушкинская» в Минске продолжаются задержания, передает «Наша Нiва».
Возле ТЦ «Галерея» люди попробовали препятствовать задержанию одного из протестующих, в ответ силовики распылили слезоточивый газ, передает корреспондент «Еврорадио». Журналист отмечает, что ему тяжело говорить и дышать.
В районе Стелы заблокировано движение. Там снова работают водометы, передает TUT.by. По сообщению издания, силовики задержали много людей около бизнес-центра Royal Plaza на проспекте Победителей. На проспекте Притыцкого сигналят автомобили, машины снижают скорость.
На проспекте Победителей около ТЦ «Галерея» произошло ДТП, сообщает «Наша Нiва».
По информации TUT.by, возле ТЦ столкнулись три автомобиля. Свидетели говорят, что третий автомобиль позади не успел затормозить и протаранил машину впереди.
Обновлено в 20:30. Добавлена информация TUT.by.
Военные со щитами начали окружать стелу «Минск — город-герой», сообщает TUT.by. Вокруг стелы ставят ограждения.
Протестующие на Немиге стали в сцепку и перекрыли дорогу, сообщает TUT.by. Они кричат «Пока мы едины — мы непобедимы».
На Немиге, около моста к Троицкому предместью омоновцы нанесли множество ударов дубинками одному из протестующих и задержали. Это попало на стрим «Еврорадио». Неподалеку задержали еще одного мужчину.
Около станции метро «Пушкинская» продолжаются жесткие задержания, передает TUT.by.
На стриме «Еврорадио» силовики задержали мужчину посреди дороги неподалеку от KFC на Немиге. После этого силовики провели еще несколько задержаний там же.
На Немиге люди в черном начали бить дубинками по проезжающим автомобилям, передает «Радыё Свабода».
Неизвестные с дубинками сместились к зданию «Бургер Кинга» на Немиге и продолжают бить дубинками проезжающие автомобили, сообщает TUT.by.
Один из них похож на начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николая Карпенкова, который разбивал витрину в кафе O'petit. Ранее TUT.by заметил его на одной из фотографий.
На экране возле Дворца Республики в Минске включили трансляцию инаугурации Лукашенко, передает «МБХ Медиа». Прохожие кричат «Лукашенко — крыса».
На Немиге, неподалеку от «Бургер Кинга», люди с криками «Выпускай!» заблокировали микроавтобус, в котором предположительно находились задержанные во время акции, пишет «Радыё Свабода». Вскоре к ним побежала группа силовиков в джинсах и шлемах и разогнали толпу.
После этого возле «Бургер Кинга» продолжились задержания.
TUT.by, «Радыё Свабода» и «Наша Нiва» сообщают о выстрелах в районе Немиги. По сообщению «Радыё Свабода», выстрел произвели сотрудникик ГУБОПиК, по сообщению «Нашай Нiвы» стреляли силовики, выбежавшие из микроавтобуса в районе Петропавловского собора.
Вскоре после выстрела, пишет TUT.by, в сторону неизвестных с дубинками прилетела бутылка — это попало на видео. Силовики начали жестко задерживать людей.
Журналистку TUT.by Елену Толкачеву задержали силовики, однако выпустили через несколько минут. На видео — глава ГУБОПиК Николай Карпенков.
Возле стелы «Минск — город-герой» во всех домах пропал свет, пишет Onliner со ссылкой на читателей. По информации издания, люди общаются с балконов и светят друг другу фонариками.
Протестующие на Пушкинской вступили в потасовку с водителем автомобиля ГАИ, передает TUT.by. Машина уехала.
Около станции метро «Пушкинская» также происходит стычка между силовиками и протестующими, сообщает TUT.by.
Силовики на «Пушкинской» применили газ, добавляет издание.
Обновлено в 22:08. Добавлена информация TUT.by про применение силовиками газа.
В районе минской станции метро «Каменная Горка» около магазина «Грин» силовики используют водомет, пишет TUT.by.
В телеграм-канале «МотолькоПомоги» появилась видеозапись использования водомета.
TUT.by сообщает о выстреле на улице Кальварийской в Минске.
«Минск. Выстрел на Кальварийской, лежит человек», — пишет издание.
Позже очевидица ситуации с выстрелом рассказала TUT.by подробности произошедшего.
«Я слышала выстрел, потом силовики кого-то потащили на дорогу, положили его. Минут пять над ним стояли и вроде затащили в машину. От выстрела было много дыма», — сказала очевидица.
Обновлено в 22:30. Добавлена информация очевидицы для TUT.by.
Представители минской милиции сказали, что для разгона протестов слезоточивый газ, оружие и светошумовые гранаты не использовались, пишет TUT.by.
TUT.by уточнил подробности предполагаемого выстрела на улице Кальварийской.
«Уточнение по выстрелу и лежащему человеку. Машина ударилась в столб. Возможно, это был не выстрел, а звук удара, а лежащий человек — пострадавший в аварии», — пишет издание.
На пересечении улиц Гусовского и Кальварийской ДТП, пишет «Наша Нiва». По информации издания, к месту происшествия приехала пожарная машина.
Читатель «Медиазоны» сообщает о громких хлопках в районе метро «Пушкинская». «Белсат» со ссылкой на читателей также пишет о четырех громких хлопках — очевидцы предполагают, что это были выстрелы.
В списке задержанных 23 сентября, который ведет правозащитный центр «Вясна», уже 140 фамилий. При этом список продолжает обновляться.
Минский метрополитен сообщил, что станция метро «Немига» с момента 23:32 снова открыта.
Корреспондент «Нашай Нiвы» рассказал, что силовик разбил его телефон и удалил с него последние фотографии и видеозаписи.
По сообщению издания, в момент, когда корреспонент снимал события около станции метро «Пушкинская», предположительно один из командиров внутренних войск в балаклаве вырвал телефон из его рук и бросил об землю. Поскольку телефон сохранил работоспособность и не был заблокирован, силовики удалили последние фотоснимки и видеозаписи. После этого, пишет издание, корреспонденту вернули телефон и отпустили его.
Между станциями метро «Пушкинская» и «Спортивная» силовики в форме цвета хаки заглядывают в автомобили, сообщает «Еврорадио».
На проспекте Дзержинского в Минске люди в форме пытались задержать автомобиль, пишет Onliner. По информации издания, силовикам практически удалось заблокировать машину, однако водитель смог проехать между спецавтомобилей. Тогда к машине бросилось несколько десятков силовиков. После этого машина прорвалась через толпу силовиков, а за ней поехали две машины ГАИ. Издание сообщает, что на асфальте остался лежать человек.
В микрорайоне Грушевка задержали водителя Volkswagen с транзитными номерами, предположительно сбившего автоинспектора, пишет TUT.by. Сейчас там начинает работать следственная группа. Самого водителя доставили в Октябрьское РУВД.
Милиционер, который отказался представиться, сказал корреспонденту TUT.by, что водитель был пьян и сбил инспектора ГАИ. По его словам, инспектора увезла машина «скорой помощи».
Как минимум 259 человек задержаны по всей стране на акциях протеста 23 сентября. Список обновляет правозащитный центр «Вясна».
364 человека задержаны на акциях протеста 23 сентября, 320 остаются в изоляторах до суда, сообщает пресс-служба МВД. 252 человека задержаны в Минске. По подсчетам МВД, в протестных акциях по всей стране приняли участие 5 тысяч человек.