Народная инаугурация. Онлайн

27.09.2020 11:16 Несколько торговых центров объявили, что сегодня не будут работать, сообщает TUT.by. Среди них Galleria Minsk, «Замок», «Корона» на Кальварийской, «Столица». Рядом с этими торговыми центрами пролегали основные маршруты протестующих на прошлых воскресных маршах.

27.09.2020 11:18 Колонна с военной техникой уже в Минске, сообщает «Радые Свабода». Колонна замечена в 10:10 в районе Уручья.

27.09.2020 11:40 По подсчетам телеграм-канала пресс-секретаря МВД, в субботних протестных акциях по всей Беларуси принимало участие около 300 человек. При этом задержано 150 граждан. МВД предупреждает, что «во избежание ЧП» будут приниматься меры по ограничению личного и общественного транспорта.

27.09.2020 12:33 «Еврорадио» опубликовал видео о том, как власти готовятся к протестам. На видео, снятом около резиденции Лукашенко на улице Саперов, попали комплексы «Рубеж», автобусы с военными, автозаки, мотки колючей проволоки.

27.09.2020 12:56 Сегодня «по техническим причинам» на Немиге не работают рестораны KFC и Burger King, пишет «Наша Ніва».

27.09.2020 13:37 В Минске закрыты 7 станций метро, сообщает «Минский метрополитен». «В целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская"».

27.09.2020 13:58 Неизвестные в масках и ОМОН задержали человека возле ТЦ «Галерея», сообщает TUT.by. В руке у задержанного был букет из белых и красных роз.

27.09.2020 14:09 ОМОН задерживает людей на Немиге, сообщает TUT.by. Одному удалось убежать.

27.09.2020 14:26 Оператор А1 сообщил о «снижении пропускной способности мобильного интернета» по распоряжению государственных органов. Мобильный интернет недоступен и у других операторов.

27.09.2020 14:46 Колонна протестующих в Жодино вышла на марш, сообщает TUT.by.

27.09.2020 14:53 В Гродно около молодежного центра «Галактика» задержали больше 10 человек, среди них главный редактор NewGrodno Игорь Бубликов, сообщает «Радые свабода». «В Гродно, как только немного людей собралось у "Галактики", достали первый флаг и начали кричать "Это наш город" со всех сторон подъехали бусы с силовиками и начались задержания. Было не жестко, но забрали больше десятка людей. Люди разбегались, но подтягивались новые силовики, снимали на камеру и хватали людей по дворам и переулкам. Сейчас слышны только гудки автомобилей», — пишет «Наша Ніва»

27.09.2020 14:59 В Могилеве около торгово-развлекательного центра «Атриум» задержания, сообщает «Наша Ніва». На видео сотрудники ОМОНа подходят к сидящим девушкам и тащат их в автозак. После этого подбегают к парню, пробуют его унести и роняют. Берут еще раз и заносят в тот же автозак.

27.09.2020 15:06 Несколько тысяч человек перекрыли проспект Победителей, сообщает TUT.by. Люди достают символику и плакаты, приближаются к стеле. В районе Дворца спорта собралось несколько тысяч человек. По проспекту Машерова к стеле двигается колонна из нескольких тысяч человек.

27.09.2020 15:22 Видео жесткой стычки с ОМОНом в Гродно опубликовал телеграм-канал NEXTA. На видео сотрудники в форме сначала тянут по земле мужчину, после этого переключаются на лежащего молодого парня. К нему подбегают другие протестующие, и пытаются за ногу вытянуть обратно. Один из демонстрантов получает удар дубинкой по спине. В это время другой сотрудник готовится распылить газ, но один из протестующих вступает с ним в драку. Молодой человек, которого собирались задержать, отползает от ОМОНа.

27.09.2020 15:35 В Гомеле слышны выстрелы в воздух, сообщает «Радые Свабода». Как сообщает издание, на улице Советской на протестующих напал ОМОН. Их оттесняют к универмагу «Гомель», но люди туда не идут. На фото попал момент выстрела.

27.09.2020 15:48 Колонна от стелы двинулась по проспекту Машерова, пишет TUT.by

27.09.2020 15:55 УВД Гомельского облисполкома подтвердило, что милиция в Гомеле применила в отношении протестующих слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы, пишет ТАСС.

27.09.2020 16:01 «Голова» колонны протестующих, которые идут от стелы в Минске, приблизилась к Белой веже, передает TUT.by. Участники акции скандируют: «Света — наш президент».

27.09.2020 16:08 В Бобруйске закончилась акция протеста. Известно о двух задержанных, которые отстали от колонны протестующих, сообщает «Белсат». В то же время в Бресте ОМОН задерживает участников акции.

27.09.2020 16:12 В списке задержанных в Беларуси, который ведет правозащитный центр «Вясна», уже 40 фамилий. Согласно данным правозащитников, задержания происходили в Минске, Гродно, Витебске, Могилеве, Новополоцке, Орше и других городах.

27.09.2020 16:13 В Жодино протестующие перекрыли центральную улицу, но затем силовики начали задержания, сообщает «Белсат».

27.09.2020 16:19 По данным «Радыё Свабода», силовики стоят на пересечении проспектов Машерова и Независимости. Протестующие свернули на улицу Богдановича в сторону площади Бангалор. Колонна растянулась на несколько километров.

27.09.2020 16:27 В Минске силовики перекрыли улицу Куйбышева — она расположена по дороге от улицы Богдановича к Комаровскому рынку, передает «Радыё Свабода».

27.09.2020 16:31 «Радыё Свабода» опубликовало видео, как в Гомеле применяли слезоточивый газ против протестующих.

27.09.2020 16:37 Протестующие в Минске дошли до площади Бангалор, передает «Радыё Свабода». По информации TUT.by, там дежурят силовики в штатском, а на дороге стоит автомобиль ГАИ. Дальше колонна повернула на улицу Сурганова.

27.09.2020 16:38 В Витебске протестующие собрались в нескольких местах: на площади Победы, на улице Ленина возле ТЦ «Марко сити» и на Московском проспекте возле «Евроопта». Как уточняет TUT.by, милиция задерживает отдельных протестующих.

27.09.2020 16:51 В Минске колонна протестующих дошла до ТЦ «Рига», после чего двинулась в сторону улицы Якуба Коласа, пишет TUT.by. Периодически протестующие выкрикивают «Далучайся!» жителям домов, которые приветствуют колонну из окон, а середина колонны кричит голове «Подождем», когда шествие сильно растягивается.

27.09.2020 17:04 В 17.00 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрылась станция метро «Академия Наук», сообщает минский метрополитен.

27.09.2020 17:13 Согласно Google Maps, движение в Минске почти полностью перекрыто. В то же время по информации «Яндекс.Карты», движение в столице ограничено только в отдельных участках в центре.

27.09.2020 17:15 В Бресте сформировалась колонна протестующих, сообщает TUT.by. Протестующие идут по Советской улице, впереди несут бело-красно-белый флаг.

27.09.2020 17:29 С 17:15 «в целях обеспечения безопасности пассажиров», на вход и выход закрыта станция «Парк Челюскинцев», сообщил минский метрополитен. В 17:16 станции «Немига» и «Фрунзенская» снова открылись. Сейчас в Минске также закрыты станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская» и «Академия Наук».

27.09.2020 17:35 Колонна протестующих в Минске дошла до станции метро «Академия наук» и повернула на проспект Независимости в сторону Национальной библиотеки. Как отмечает «Еврорадио», хвост колонны находится у ТЦ «Рига», то есть колонна растянулась больше чем на километр.

27.09.2020 17:38 На протестных акциях в Беларуси задержали уже более 100 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова для «РИА Новости».

27.09.2020 17:42 В 17:33 на вход и выход закрыты станции метро «Московская» и «Восток», сообщает минский метрополитен. В 17.34 для пассажиров открыт вестибюль 1 станции метро «Площадь Ленина».

27.09.2020 17:55 Протестные акции в Гродно закончились, пишет TUT.by. Протестующие разошлись после задержаний на проспекте Космонавтов, площади Советской и центральных улицах старого города.



По информации издания, возле РОВД Октябрьского района собралось около десяти человек, которые ожидают новостей о своих близких. Гродненцы говорят, что в РОВД сейчас находится примерно 30-40 задержанных.

27.09.2020 18:00 В Беларуси во время акций протеста задержаны около 200 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова для ТАСС.

27.09.2020 18:03 Акцию в Могилеве разогнала милиция, сообщает «Радыё Свабода». В городе собралось несколько десятков протестующих, которые пытались пройти по центральным улицам двумя колоннами. При разгоне милиция применила спецсредства, в том числе светошумовую гранату. При задержании протестующих избивали. По данным правозащитников, задержаны более 30 человек, в том числе журналист 6tv.by Владимир Лапцевич.

27.09.2020 18:05 Корреспонденты TUT.by, «Еврорадио» и «Радыё Свабода» сообщают, что колонна протестующих в Минске дошла до Национальной библиотеки. По сообщению «Радыё Свабода», колонна двигается дальше в сторону Уручья.

27.09.2020 18:15 В Бресте протестующие расходятся, передает «Белсат». Но по городу продолжают ездить бусы с силовиками. Как минимум один человек был задержан у офиса брестской телерадиокомпании.

27.09.2020 18:55 Количество протестующих в Минске уменьшается, передает «Радыё Свабода». Одни идут дальше в сторону Уручья, другие возвращаются в центр города, третьи расходятся. Ближайшие станции метро закрыты. В Минске идет дождь.

27.09.2020 19:03 В Минске у станции метро «Уручье» начались задержания протестующих, передает «Еврорадио». Как сообщает «Наша Нiва», несколько человек задержаны.

27.09.2020 19:05 В 18:10 открыты станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», сообщает минский метрополитен. В 18:09 закрыта станция «Борисовский тракт» на вход и выход. Также метрополитен передает, что в 18:31 закрыта станция «Уручье», открыты станции «Академия наук», «Московская» и «Парк Челюскинцев».

27.09.2020 19:11 У одного из задержанных у Уручья окровавлена голова, передает «Еврорадио».

27.09.2020 19:16 В 19.10 открыты для пассажиров станция метро «Восток» и вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», передает минский метрополитен. В 19.13 также открылись станции «Уручье» и «Борисовский тракт».

27.09.2020 19:45 В Минске за участие в протестах задержали около 140 человек, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Наталью Ганусевич.

28.09.2020 08:36 340 человек задержали за участие в акциях протестов 27 сентября, сообщает «Вясна». Протестующих задерживали в Минске, Гомеле, Могилеве, Гродно, Браславе, Новополоцке, Светлогорске, Молодечно и других городах. Список обновляется.