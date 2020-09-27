Народная инаугурация. Онлайн

Несколько торговых центров объявили, что сегодня не будут работать, сообщает TUT.by. Среди них Galleria Minsk, «Замок», «Корона» на Кальварийской, «Столица». Рядом с этими торговыми центрами пролегали основные маршруты протестующих на прошлых воскресных маршах.
Колонна с военной техникой уже в Минске, сообщает «Радые Свабода». Колонна замечена в 10:10 в районе Уручья.
Силовики начинают устанавливать ограждение у стелы, пишет TUT.by.
По подсчетам телеграм-канала пресс-секретаря МВД, в субботних протестных акциях по всей Беларуси принимало участие около 300 человек. При этом задержано 150 граждан.
МВД предупреждает, что «во избежание ЧП» будут приниматься меры по ограничению личного и общественного транспорта.
«Еврорадио» опубликовал видео о том, как власти готовятся к протестам. На видео, снятом около резиденции Лукашенко на улице Саперов, попали комплексы «Рубеж», автобусы с военными, автозаки, мотки колючей проволоки.
Сегодня «по техническим причинам» на Немиге не работают рестораны KFC и Burger King, пишет «Наша Ніва».
В Минске закрыты 7 станций метро, сообщает «Минский метрополитен».
«В целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская"».
Неизвестные в масках и ОМОН задержали человека возле ТЦ «Галерея», сообщает TUT.by. В руке у задержанного был букет из белых и красных роз.
ОМОН задерживает людей на Немиге, сообщает TUT.by. Одному удалось убежать.
Оператор А1 сообщил о «снижении пропускной способности мобильного интернета» по распоряжению государственных органов. Мобильный интернет недоступен и у других операторов.
Колонна протестующих в Жодино вышла на марш, сообщает TUT.by.
В Гродно около молодежного центра «Галактика» задержали больше 10 человек, среди них главный редактор NewGrodno Игорь Бубликов, сообщает «Радые свабода».
«В Гродно, как только немного людей собралось у "Галактики", достали первый флаг и начали кричать "Это наш город" со всех сторон подъехали бусы с силовиками и начались задержания. Было не жестко, но забрали больше десятка людей. Люди разбегались, но подтягивались новые силовики, снимали на камеру и хватали людей по дворам и переулкам. Сейчас слышны только гудки автомобилей», — пишет «Наша Ніва»
В Могилеве около торгово-развлекательного центра «Атриум» задержания, сообщает «Наша Ніва». На видео сотрудники ОМОНа подходят к сидящим девушкам и тащат их в автозак. После этого подбегают к парню, пробуют его унести и роняют. Берут еще раз и заносят в тот же автозак.
Несколько тысяч человек перекрыли проспект Победителей, сообщает TUT.by. Люди достают символику и плакаты, приближаются к стеле. В районе Дворца спорта собралось несколько тысяч человек. По проспекту Машерова к стеле двигается колонна из нескольких тысяч человек.
Видео жесткой стычки с ОМОНом в Гродно опубликовал телеграм-канал NEXTA. На видео сотрудники в форме сначала тянут по земле мужчину, после этого переключаются на лежащего молодого парня. К нему подбегают другие протестующие, и пытаются за ногу вытянуть обратно. Один из демонстрантов получает удар дубинкой по спине. В это время другой сотрудник готовится распылить газ, но один из протестующих вступает с ним в драку. Молодой человек, которого собирались задержать, отползает от ОМОНа.
В Гомеле слышны выстрелы в воздух, сообщает «Радые Свабода». Как сообщает издание, на улице Советской на протестующих напал ОМОН. Их оттесняют к универмагу «Гомель», но люди туда не идут. На фото попал момент выстрела.
Колонна от стелы двинулась по проспекту Машерова, пишет TUT.by
УВД Гомельского облисполкома подтвердило, что милиция в Гомеле применила в отношении протестующих слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы, пишет ТАСС.
«Голова» колонны протестующих, которые идут от стелы в Минске, приблизилась к Белой веже, передает TUT.by. Участники акции скандируют: «Света — наш президент».
В Бобруйске закончилась акция протеста. Известно о двух задержанных, которые отстали от колонны протестующих, сообщает «Белсат».
В то же время в Бресте ОМОН задерживает участников акции.
В списке задержанных в Беларуси, который ведет правозащитный центр «Вясна», уже 40 фамилий. Согласно данным правозащитников, задержания происходили в Минске, Гродно, Витебске, Могилеве, Новополоцке, Орше и других городах.
В Жодино протестующие перекрыли центральную улицу, но затем силовики начали задержания, сообщает «Белсат».
По данным «Радыё Свабода», силовики стоят на пересечении проспектов Машерова и Независимости. Протестующие свернули на улицу Богдановича в сторону площади Бангалор. Колонна растянулась на несколько километров.
В Минске силовики перекрыли улицу Куйбышева — она расположена по дороге от улицы Богдановича к Комаровскому рынку, передает «Радыё Свабода».
«Радыё Свабода» опубликовало видео, как в Гомеле применяли слезоточивый газ против протестующих.
Протестующие в Минске дошли до площади Бангалор, передает «Радыё Свабода».
По информации TUT.by, там дежурят силовики в штатском, а на дороге стоит автомобиль ГАИ. Дальше колонна повернула на улицу Сурганова.
В Витебске протестующие собрались в нескольких местах: на площади Победы, на улице Ленина возле ТЦ «Марко сити» и на Московском проспекте возле «Евроопта». Как уточняет TUT.by, милиция задерживает отдельных протестующих.
В Минске колонна протестующих дошла до ТЦ «Рига», после чего двинулась в сторону улицы Якуба Коласа, пишет TUT.by. Периодически протестующие выкрикивают «Далучайся!» жителям домов, которые приветствуют колонну из окон, а середина колонны кричит голове «Подождем», когда шествие сильно растягивается.
В 17.00 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрылась станция метро «Академия Наук», сообщает минский метрополитен.
Согласно Google Maps, движение в Минске почти полностью перекрыто.
В то же время по информации «Яндекс.Карты», движение в столице ограничено только в отдельных участках в центре.
В Бресте сформировалась колонна протестующих, сообщает TUT.by. Протестующие идут по Советской улице, впереди несут бело-красно-белый флаг.
С 17:15 «в целях обеспечения безопасности пассажиров», на вход и выход закрыта станция «Парк Челюскинцев», сообщил минский метрополитен. В 17:16 станции «Немига» и «Фрунзенская» снова открылись.
Сейчас в Минске также закрыты станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская» и «Академия Наук».
Колонна протестующих в Минске дошла до станции метро «Академия наук» и повернула на проспект Независимости в сторону Национальной библиотеки. Как отмечает «Еврорадио», хвост колонны находится у ТЦ «Рига», то есть колонна растянулась больше чем на километр.
На протестных акциях в Беларуси задержали уже более 100 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова для «РИА Новости».
В 17:33 на вход и выход закрыты станции метро «Московская» и «Восток», сообщает минский метрополитен. В 17.34 для пассажиров открыт вестибюль 1 станции метро «Площадь Ленина».
Протестные акции в Гродно закончились, пишет TUT.by. Протестующие разошлись после задержаний на проспекте Космонавтов, площади Советской и центральных улицах старого города.
По информации издания, возле РОВД Октябрьского района собралось около десяти человек, которые ожидают новостей о своих близких. Гродненцы говорят, что в РОВД сейчас находится примерно 30-40 задержанных.
В Беларуси во время акций протеста задержаны около 200 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова для ТАСС.
Акцию в Могилеве разогнала милиция, сообщает «Радыё Свабода». В городе собралось несколько десятков протестующих, которые пытались пройти по центральным улицам двумя колоннами. При разгоне милиция применила спецсредства, в том числе светошумовую гранату. При задержании протестующих избивали. По данным правозащитников, задержаны более 30 человек, в том числе журналист 6tv.by Владимир Лапцевич.
Корреспонденты TUT.by, «Еврорадио» и «Радыё Свабода» сообщают, что колонна протестующих в Минске дошла до Национальной библиотеки. По сообщению «Радыё Свабода», колонна двигается дальше в сторону Уручья.
В Бресте протестующие расходятся, передает «Белсат». Но по городу продолжают ездить бусы с силовиками. Как минимум один человек был задержан у офиса брестской телерадиокомпании.
Количество протестующих в Минске уменьшается, передает «Радыё Свабода». Одни идут дальше в сторону Уручья, другие возвращаются в центр города, третьи расходятся. Ближайшие станции метро закрыты. В Минске идет дождь.
В Минске у станции метро «Уручье» начались задержания протестующих, передает «Еврорадио». Как сообщает «Наша Нiва», несколько человек задержаны.
В 18:10 открыты станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», сообщает минский метрополитен. В 18:09 закрыта станция «Борисовский тракт» на вход и выход.
Также метрополитен передает, что в 18:31 закрыта станция «Уручье», открыты станции «Академия наук», «Московская» и «Парк Челюскинцев».
У одного из задержанных у Уручья окровавлена голова, передает «Еврорадио».
В 19.10 открыты для пассажиров станция метро «Восток» и вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», передает минский метрополитен. В 19.13 также открылись станции «Уручье» и «Борисовский тракт».
В Минске за участие в протестах задержали около 140 человек, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Наталью Ганусевич.
340 человек задержали за участие в акциях протестов 27 сентября, сообщает «Вясна». Протестующих задерживали в Минске, Гомеле, Могилеве, Гродно, Браславе, Новополоцке, Светлогорске, Молодечно и других городах. Список обновляется.
За прошедшие сутки в Беларуси задержано свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям, сообщает телеграм-канал пресс-службы МВД.
По словам пресс-службы ведомства, в Могилеве и Гомеле для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на милиционеров пришлось применить спецсредства.
За сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия, следователями Гомельщины возбуждено уголовное дело.