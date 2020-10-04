Марш освобождения политзаключенных в Беларуси

Утром на площади Независимости традиционно появились ограждения, в Уручье замечены автозаки и машины с колючей проволокой, на проспекте Победителей — военная техника.
Сегодня не работает торговый дом «На Немиге», ТЦ «Столица» и «Корона Замок». ТЦ Galleria Minsk начнет работу с 16:00, пишет Onliner. Читатели издания сообщают, что KFC и Burger King на Немиге не работают.
«Белсат» опубликовал видео первого задержания в Минске. На Немиге силовики в гражданской одежде завели парня в бусик.
Очень много техники на улице Саперов возле Дворца Независимости.
Закрыты станции метро «Купаловская», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Ленина», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная», передает Onliner.
Оператор А1 сообщил о снижении скорости интернета в связи «с распоряжением уполномоченных государственных органов».
На проспекте Победителей силовики досматривают сумки прохожих, а после отводят их в автозак. О таких случаях сообщают Onliner и TUT.by.
«Радыё Свабода» опубликовало видео большой колонны протестующих, идущей по бульвару Шевченко в Минске.
Возле ТЦ «Мега» в Витебсске задержаны журналисты TUT.by Татьяна Матвеева и Алесь Пилецкий, а также корреспондент «Народных новостей Витебска» Сергей Серебро, сообщает БАЖ.
В Гомеле на улицах много силовиков, пишет «Радыё Свабода». Протестующих пока не видно.
В Гродно милиция задержала и доставила в РОВД корреспондентов Ольгу Комягину и Катерину Гордееву, сообщает TUT.by.
Onliner опубликовал видео, на котором силовики подходят к стоящим возле лавочек людям и проводят их в микроавтобусы. Это произошло в районе стелы.
Протестующие собираются со стороны гостиницы «Планета» в районе стелы.
TUT.by и «Радыё Свабода» пишут, что в традиционных предупреждениях властей из громкоговорителей звучит новая информация — о том, что нельзя скрывать лица под масками.
В Минске против демонстантов применили водометы возле ТЦ Galleria Minsk.
На проспекте Машерова против демонстрантов также применили водомет. «Наша Ніва» пишет, что демонстранты подбежали к водомету и что-то достали из него (это подтверждает видео, опубликованное NEXTA), после чего тот сломался: начал лить воду фонтаном, а не на протестующих.
TUT.by также опубликовал видео с Немиги, на котором видно, как один из демонстрантов подбегает к водомету и что-то достает из него.
Исправлено в 15:51: Изначально утверждалось, что "Наша Ніва" сообщила об одном демонстранте, подбежавшем к водомету.
В Витебске после проверки документов отпустили журналистку Татьяну Матвееву, сообщает TUT.by.
Такая колонна движется по проспекту Машерова через мост к Кальварийской.
В Витебске ОМОН применил перцовый газ против демонстрантов, сообщает «Белсат».
В Минске милиция задержала журналистку Дарью Сапранецкую, сообщает БАЖ, Её задержали на проспекте Победителей возле бизнес-центра Royal Plaza.
На проспекте Победителей сотрудники ГУБОПиК задержали журналиста Onliner Александра Владыко, сообщает издание в своем телеграм-канале.
Главного редактора городского журнала «Бинокль» Ксению Петрович и внештатного фотокорреспондента «Брестской газеты» Олега Полищука задержали в Бресте на улице Советской, пишет TUT.by.
Журналиста Алеся Пилецкого отпустили из Витебского РОВД без составления протокола, сообщает БАЖ.
В 16:50 в Минске открыли станции метро «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа» и вход со стороны вокзала на «Площадь Ленина», сообщает телеграм-канал «Минский метрополитен». При этом закрыли станции «Грушевка» и «Михалово».
В Гродно задержали 13-летнюю девочку, сообщает «Радыё Свабода». В отделение милиции за ней приехала мать.
Ранее телеграм-канал Nexta опубликовал видео, с задержанием молодой девушки. Два милиционера волокли ее по земле под крики «Не трогайте ребенка».
Колонна протестующих подошла к изолятору на Окрестина, пишет TUT.by. Дежурящие там волонтеры пытались не пустить людей ближе. Они объясняли это тем, что своими действиями протестующие могут навредить содержащимся в изоляторе. Их не послушали.
Протестующие подошли к воротам и скандируют «Выпускай!».
Обновлено в 17:28. Волонтеры, работающие на Окрестина сообщили, что действующих волонтеров в тот момент не было. Они не знают, кто представился ими.
Станции метро продолжают закрываться по ходу шествия колонны. Вдобавок к станциям метро «Грушевка» и «Михалово» закрыта станция метро «Петровщина», пишет телеграм-канал «Минский метрополитен». Станция метро «Малиновка» закрыта на вход.
В Минске на Кальварийской улице задержаны преподаватель ECLAB Ольга Шпарага и руководитель проекта Александр Адамянц , сообщает «Еврорадио». Ольга Шпарага является членом Основного состава Координационного совета.
Задержанную в Гродно 13-летнюю девочку отпустили из Ленинского РОВД, пишет TUT.by. Она сказала, что при задержании ей с отцом распылили в лицо газ. Отца отвезли в Октябрьский РОВД. Из отделения ее забрала мама.
Четырех задержанных в Бобруйске журналистов оставляют в изоляторе, сообщает БАЖ. Суд над ними будет завтра.
Среди задержанных журналистов Марина Молчанова, Алеся Латинская, Денис Носов и Юрий Комиссаров. Они работали на акции в городе.
Мобильный интернет в Минске снова работает с 18:05. Об этом написал мобильный оператор А1 в твиттере.
Колонна протестующих дошла до ТЦ «Магнит», пишет TUT.by. Торговый центр расположен между станциями метро «Петровщина» и «Малиновка». Как пишет издание, протестующие разошлись во мнениях что делать дальше. Часть стоит напротив ТЦ, часть идет в сторону станции метро «Малиновка», а часть расходится по прилегающим улицам.
В 18:15 открыты станции метро «Октябрьская» , «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная», пишет телеграм-канал «Минский метрополитен».
В Минске журналистов Дарью Сапранецкую и Александра Владыко освободили из Октябрьского РУВД, сообщает БАЖ.
Тем временем задержанную ранее гомелькую журналистку «Сильных новостей» Надежду Пужинскую оставили до суда в изоляторе, пишет «Радые Свабода» со ссылкой на основателя портала Петра Кузнецова.
Журналистку задержали сегодня около ИВС, куда она принесла передачку задержанным ранее коллегам — Анне и Денису Якштасам. На ее составили протокол за участие в несанкционированном мероприятии.
В Бресте из РОВД отпустили главного редактора «Бинокля» Ксению Петрович и фотографа «Брестской газеты» Олега Полищука, сообщает TUT.by. Их задержание продлилось около двух часов.
Все минские станции метро открыты, сообщает телеграм-канал «Минский метрополитен».
На акциях протеста в Беларуси 4 октября задержали более сотни человек, сообщает «Вясна». На 18:45 в списке имена 105 задержанных из Минска, Бреста, Бобруйска, Могилева, Витебска и Гродно.
Акция в Минске закончилась, люди расходятся, сообщает TUT.by. Однако задержания продолжаются на проспекте Дзержинского.
Несколько десятков человек доставлены в территориальные подразделения милиции в рамках административного процесса, рассказали Sputnik.by в ГУВД Минска.
Точное количество задержанных и свою оценку массовости мероприятия силовики обещают назвать в понедельник.
Список задержанных на акциях 4 сентября по «Вясне» достиг 130 человек.
На акциях протеста 4 октября по всей стране были задержаны более двухсот человек, сообщает «Вясна».
Силовики обещали назвать количество задержанных сегодня, 5 октября.
Во всех областных центрах, за исключением Минска, акции протеста были немногочисленны: от 20 до 100 человек, пишет пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.
По информации МВД, общее количество участников протеста составило около десяти тысяч человек, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 человек, 258 из них водворены в места содержания до рассмотрения административных дел в суде.