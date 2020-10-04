Марш освобождения политзаключенных в Беларуси

04.10.2020 11:44 Утром на площади Независимости традиционно появились ограждения, в Уручье замечены автозаки и машины с колючей проволокой, на проспекте Победителей — военная техника.

04.10.2020 12:24 Сегодня не работает торговый дом «На Немиге», ТЦ «Столица» и «Корона Замок». ТЦ Galleria Minsk начнет работу с 16:00, пишет Onliner. Читатели издания сообщают, что KFC и Burger King на Немиге не работают.

04.10.2020 13:22 «Белсат» опубликовал видео первого задержания в Минске. На Немиге силовики в гражданской одежде завели парня в бусик.

04.10.2020 13:26 Очень много техники на улице Саперов возле Дворца Независимости.

04.10.2020 14:11 Оператор А1 сообщил о снижении скорости интернета в связи «с распоряжением уполномоченных государственных органов».

04.10.2020 14:22 На проспекте Победителей силовики досматривают сумки прохожих, а после отводят их в автозак. О таких случаях сообщают Onliner и TUT.by.

04.10.2020 14:25 «Радыё Свабода» опубликовало видео большой колонны протестующих, идущей по бульвару Шевченко в Минске.

04.10.2020 14:33 Возле ТЦ «Мега» в Витебсске задержаны журналисты TUT.by Татьяна Матвеева и Алесь Пилецкий, а также корреспондент «Народных новостей Витебска» Сергей Серебро, сообщает БАЖ.

04.10.2020 14:46 В Гомеле на улицах много силовиков, пишет «Радыё Свабода». Протестующих пока не видно.

04.10.2020 14:51 В Гродно милиция задержала и доставила в РОВД корреспондентов Ольгу Комягину и Катерину Гордееву, сообщает TUT.by.

04.10.2020 14:54 Onliner опубликовал видео, на котором силовики подходят к стоящим возле лавочек людям и проводят их в микроавтобусы. Это произошло в районе стелы.

04.10.2020 15:00 Протестующие собираются со стороны гостиницы «Планета» в районе стелы.

04.10.2020 15:03 TUT.by и «Радыё Свабода» пишут, что в традиционных предупреждениях властей из громкоговорителей звучит новая информация — о том, что нельзя скрывать лица под масками.

04.10.2020 15:18 В Минске против демонстантов применили водометы возле ТЦ Galleria Minsk.

04.10.2020 15:39 На проспекте Машерова против демонстрантов также применили водомет. «Наша Ніва» пишет, что демонстранты подбежали к водомету и что-то достали из него (это подтверждает видео, опубликованное NEXTA), после чего тот сломался: начал лить воду фонтаном, а не на протестующих. TUT.by также опубликовал видео с Немиги, на котором видно, как один из демонстрантов подбегает к водомету и что-то достает из него. Исправлено в 15:51: Изначально утверждалось, что "Наша Ніва" сообщила об одном демонстранте, подбежавшем к водомету.

04.10.2020 15:41 В Витебске после проверки документов отпустили журналистку Татьяну Матвееву, сообщает TUT.by.

04.10.2020 15:58 Такая колонна движется по проспекту Машерова через мост к Кальварийской.

04.10.2020 16:00 В Витебске ОМОН применил перцовый газ против демонстрантов, сообщает «Белсат».

04.10.2020 16:16 В Минске милиция задержала журналистку Дарью Сапранецкую, сообщает БАЖ, Её задержали на проспекте Победителей возле бизнес-центра Royal Plaza.

04.10.2020 16:19 На проспекте Победителей сотрудники ГУБОПиК задержали журналиста Onliner Александра Владыко, сообщает издание в своем телеграм-канале.

04.10.2020 16:29 Главного редактора городского журнала «Бинокль» Ксению Петрович и внештатного фотокорреспондента «Брестской газеты» Олега Полищука задержали в Бресте на улице Советской, пишет TUT.by.

04.10.2020 16:45 Журналиста Алеся Пилецкого отпустили из Витебского РОВД без составления протокола, сообщает БАЖ.

04.10.2020 16:59 В 16:50 в Минске открыли станции метро «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа» и вход со стороны вокзала на «Площадь Ленина», сообщает телеграм-канал «Минский метрополитен». При этом закрыли станции «Грушевка» и «Михалово».

04.10.2020 17:09 В Гродно задержали 13-летнюю девочку, сообщает «Радыё Свабода». В отделение милиции за ней приехала мать. Ранее телеграм-канал Nexta опубликовал видео, с задержанием молодой девушки. Два милиционера волокли ее по земле под крики «Не трогайте ребенка».

04.10.2020 17:12 Колонна протестующих подошла к изолятору на Окрестина, пишет TUT.by. Дежурящие там волонтеры пытались не пустить людей ближе. Они объясняли это тем, что своими действиями протестующие могут навредить содержащимся в изоляторе. Их не послушали. Протестующие подошли к воротам и скандируют «Выпускай!». Обновлено в 17:28. Волонтеры, работающие на Окрестина сообщили, что действующих волонтеров в тот момент не было. Они не знают, кто представился ими.

04.10.2020 17:46 Станции метро продолжают закрываться по ходу шествия колонны. Вдобавок к станциям метро «Грушевка» и «Михалово» закрыта станция метро «Петровщина», пишет телеграм-канал «Минский метрополитен». Станция метро «Малиновка» закрыта на вход.

04.10.2020 17:51 В Минске на Кальварийской улице задержаны преподаватель ECLAB Ольга Шпарага и руководитель проекта Александр Адамянц , сообщает «Еврорадио». Ольга Шпарага является членом Основного состава Координационного совета.

04.10.2020 17:55 Задержанную в Гродно 13-летнюю девочку отпустили из Ленинского РОВД, пишет TUT.by. Она сказала, что при задержании ей с отцом распылили в лицо газ. Отца отвезли в Октябрьский РОВД. Из отделения ее забрала мама.

04.10.2020 18:02 Четырех задержанных в Бобруйске журналистов оставляют в изоляторе, сообщает БАЖ. Суд над ними будет завтра. Среди задержанных журналистов Марина Молчанова, Алеся Латинская, Денис Носов и Юрий Комиссаров. Они работали на акции в городе.

04.10.2020 18:14 Мобильный интернет в Минске снова работает с 18:05. Об этом написал мобильный оператор А1 в твиттере.

04.10.2020 18:17 Колонна протестующих дошла до ТЦ «Магнит», пишет TUT.by. Торговый центр расположен между станциями метро «Петровщина» и «Малиновка». Как пишет издание, протестующие разошлись во мнениях что делать дальше. Часть стоит напротив ТЦ, часть идет в сторону станции метро «Малиновка», а часть расходится по прилегающим улицам.

04.10.2020 18:26 В Минске журналистов Дарью Сапранецкую и Александра Владыко освободили из Октябрьского РУВД, сообщает БАЖ. Тем временем задержанную ранее гомелькую журналистку «Сильных новостей» Надежду Пужинскую оставили до суда в изоляторе, пишет «Радые Свабода» со ссылкой на основателя портала Петра Кузнецова. Журналистку задержали сегодня около ИВС, куда она принесла передачку задержанным ранее коллегам — Анне и Денису Якштасам. На ее составили протокол за участие в несанкционированном мероприятии.

04.10.2020 18:36 В Бресте из РОВД отпустили главного редактора «Бинокля» Ксению Петрович и фотографа «Брестской газеты» Олега Полищука, сообщает TUT.by. Их задержание продлилось около двух часов.

04.10.2020 18:47 На акциях протеста в Беларуси 4 октября задержали более сотни человек, сообщает «Вясна». На 18:45 в списке имена 105 задержанных из Минска, Бреста, Бобруйска, Могилева, Витебска и Гродно.

04.10.2020 18:58 Акция в Минске закончилась, люди расходятся, сообщает TUT.by. Однако задержания продолжаются на проспекте Дзержинского.

04.10.2020 19:31 Несколько десятков человек доставлены в территориальные подразделения милиции в рамках административного процесса, рассказали Sputnik.by в ГУВД Минска. Точное количество задержанных и свою оценку массовости мероприятия силовики обещают назвать в понедельник. Список задержанных на акциях 4 сентября по «Вясне» достиг 130 человек.

05.10.2020 08:13 На акциях протеста 4 октября по всей стране были задержаны более двухсот человек, сообщает «Вясна». Силовики обещали назвать количество задержанных сегодня, 5 октября.