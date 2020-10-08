Мининформ против TUT.by
Мининформ против TUT.by
Онлайн
8 октября 2020, 10:03
Преследование журналистов
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Фото: «Медиазона»

 
 
 
 
 

8 октября в Экономическом суде Минска прошло предварительное заседание по иску министерства информации к изданию TUT.by. Позиция истца, министерства информации, представители которого не присутствовали на заседании — прекратить выпуск TUT.by на основании четырех предупреждений, которые министерство вынесло начиная с августа этого года. Заседание вел судья Иван Моисейчик. Представителями TUT.by выступили гендиректор компании Людмила Чекина и адвокат Сергей Зикрацкий. Адвокат сообщил, что TUT.by подал в Верховный суд иск о признании недействительными трех из четырех письменных предупреждений Мининформа, а Верховный суд возбудил производство по этому делу. По итогу заседания производство по делу приостановлено до заседания в Верховном суде 26 октября.

Согласно беларускому законодательству, отсутствие у издания аккредитации Мининформа означает, что его сотрудники не имеют статуса журналистов, а следовательно, на уличных акциях силовики могут задерживать их как участников протестов.

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9:43

Начиная с 7 августа независимое издание TUT.by получило четыре предупреждения от министерства информации. Основанием для них послужили материалы «В семь раз больше избирателей и "тайные" протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в "Гарри Поттере" нет призывов к свержению власти».

29 сентября Мининформ выпустил пресс релиз, в котором сообщил, что с 1 октября TUT.by утрачивает статус средства массовой информации. По Закону о СМИ, выпуск издания может быть приостановлен на три месяца, если полномочный госорган подаст в суд соответствующий иск. Отсутствие статуса СМИ означает, что сотрудники TUT.by по закону не считаются журналистами и потому не могут освещать акции протеста — силовики могут задерживать их как участников.

3 октября «Белорусская ассоциация журналистов» опубликовала заявление редакций СМИ с призывом отозвать иск против TUT.by, а также прекратить давление на прессу.

10:03

Судебное заседание началось, передает корреспондент «Медиазоны».

Фото: «Медиазона»

10:16

Представители Мининформа не пришли на заседание, передает корреспондент «Медиазоны». В суде есть заявление от министерства о проведении судебных заседаний в отсутствие истца.

Адвокат Сергей Зикрацкий, представляющий TUT.by, заявил ходатайство о приостановлении производства по делу. Он сообщил, что TUT.by подал в Верховный суд иск о признании недействительными трех из четырех письменных предупреждений Мининформа. Верховный суд возбудил производство по этому делу. Предварительное заседание в Верховном суде назначено на 26 октября.

Суд решит, удовлетворять ли это ходатайство, по итогам предварительного заседания.

Сергей Зикрацкий выразил позицию TUT.by — с исковым требованием в издании не согласны, потому что оно противоречит статье 51 закона о СМИ, статье 33, 34 Конституции и Международному пакту о гражданских и политических правах.

Также судья спросил у Зикрацкого, могут ли быть предоставлены суду материалы, за которые Мининформ вынес предупреждения TUT.by, в первоначальном варианте. Зикрацкий ответил, что это возможно.

Судья удалился для вынесения решения по заявленному Зикрацким ходатайству о приостановлении производства по делу.

Исправлено в 10:29. Ранее в тексте поста по ошибке указывалось, что TUT.by подал иск о признании недействительными четвертого, пятого и шестого предупреждений Мининформа.

10:19

Судья вернулся, передает корреспондент «Медиазоны». Суд удовлетворяет ходатайство Зикрацкого. Производство по делу приостановлено до заседания в Верховном суде.

10:33

     
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