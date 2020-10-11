Марш гордости

11.10.2020 12:38 Перед очередной акцией протеста в Минск снова стягивают военную технику.

11.10.2020 12:43 Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова рассказала, что сегодня милиция несет службу в усиленном режиме из-за анонсированных акций протеста, сообщает издание «Куку».

11.10.2020 13:41 В Минске у ТЦ «Галерея» задержали журналистов ТАСС Наталью Федосенко, Гавриила Григорова и Валерия Степченкова. У всех при себе есть аккредитации, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов».

11.10.2020 13:43 На вход и выход закрыты станции минского метро «Октябрьская», «Купаловская», «Немига» и «Площадь Победы». Метрополитен объясняет это «обеспечением безопасности пассажиров».

11.10.2020 13:47 Стела «Минск — город-герой», у которой обычно собираются протестующие, огорожена колючей проволокой, передает корреспондент «Медиазоны».

11.10.2020 13:59 В Минске задержаны также журналисты БелаПАН Татьяна Коровенкова и Сергей Сацюк, корреспондентка БелаПАН и TUT.by Елена Толкачева и журналист «Нового часа». Их везут в Октябрьский РУВД «для проверки документов», сообщает TUT.by. На Немиге в автобус с задержанными журналистами завели и фотокорреспондента «Белты».

11.10.2020 14:13 У стелы «Минск — город-герой» задержаны журналисты Алексей Ивашкевич и Анастасия Бойко. Их доставили с остальными журналистами, в том числе с Дмитрием Мицкевичем, в Октябрьский РОВД. Всего задержаны уже не менее 10 корреспондентов.

11.10.2020 14:18 Четырех корреспондентов ТАСС отпустили после проверки документов в РОВД, сообщает агентство.

11.10.2020 14:29 В Минске возле стелы продолжаются задержания, пишет TUT.by. Автобусы силовиков начали заезжать во дворы у стелы, люди при виде бусов разбегаются.

11.10.2020 14:33 Фотокорреспондент Onliner Александр Ружечка сообщил, что его задержали. Еще два корреспондента издания Александр Владыко и Алексей Носов, которые работали вместе с ним, не выходят на связь.

11.10.2020 14:35 Как передает «Еврорадио», люди собираются на пересечении проспекта Победителей и улицы Мельникайте, в квартале от Стелы.

11.10.2020 14:40 Корреспондентов ТАСС Гавриила Григорова и Валерия Степченкова повторно задержали, передает агентство.

11.10.2020 14:43 К Стеле подошли силовики, они загоняют людей во дворы, десятки задержанных, сообщает «Наша Нiва». Тем не менее все больше людей подходит к Стеле. Корреспонденты издания также наблюдали задержания на Немиге и возле гостиницы «Планета».

11.10.2020 14:46 По данным «Беларуской ассоциации журналистов», задержаны фотограф «Комсомольской правды» Святослав Зоркий и корреспондентка газеты Алеся Добыш.

11.10.2020 14:52 Силовики распылили газ в сторону протестующих, передает «Радыё Свабода». Люди кашляют. У гостиницы «Планета», через дорогу от Стелы, десятки задержанных. ОМОН с помощью людей в штатском рассек толпу и ловит протестующих по отдельности. Некоторые протестующие вышли на проспект Победителей, но стали разбегаться, когда в их сторону направились автозаки. О применении газа также сообщает TUT.by. Кроме того, очевидцы утверждают, что у Стелы взорвалась светошумовая граната.

11.10.2020 14:53 В Гродно задержали журналистку TUT.by и «Народной Воли» Ольгу Комягину. Также задержаны журналисты Onliner и БелаПАН. Всего — четыре человека.

11.10.2020 14:57 В Минске закрыли еще две станции метро — «Фрунзенскую» и «Молодежную».

11.10.2020 15:00 В Витебске задержали двух журналистов, сотрудничающих с «Белсатом», Дмитрия Казакевича и Вячеслава Лазаровка, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов».

11.10.2020 15:03 В МВД отрицают, что милиция применила газ против протестующих в Минске, передает TUT.by со ссылкой на РИА «Новости».

11.10.2020 15:04 В Минске в Октябрьский РОВД доставили еще одного фотографа «Белты» Рамиля Насибулина и фотографа «Спутника» Виктора Толочко.

11.10.2020 15:11 Глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба попытался дать интервью ОНТ возле Стелы, но протестующие окружили его и начали скандировать «Пошел вон». После этого силовики снова начали разгонять собравшихся, сообщает «Еврорадио».

11.10.2020 15:19 В Минске задержали корреспондента РИА «Новости». В Могилеве задержали корреспондента БелаПАНа Алеся Асипцова, а в Витебске — корреспондентов TUT.by Татьяну Матвееву и Алеся Пилецкого.

11.10.2020 15:25 В Могилеве начались задержания протестующих. В Бресте колонна для марша не собралась, но в нескольких местах по несколько человек выстраивались в кратковременные цепи солидарности. В Кобрине тоже собрались люди, некоторых задержали, но затем отпустили.

11.10.2020 15:27 В Октябрьский РУВД доставили троих журналистов Onliner. Корреспонденту «Белсата» вручили протокол по статье 23.4 КоАП (неповиновение требованию должностного лица), сообщает TUT.by.

11.10.2020 15:29 По подсчетам правозащитного центра «Вясна», всего в Минске и других городах задержаны как минимум 32 журналиста.

11.10.2020 15:36 Руководитель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий рассказал в эфире «Настоящего времени», что в Минске милиция применила водомет против протестующих. Это подтверждают РИА «Новости» в ГУВД Минска.

11.10.2020 15:38 В Гомеле задержали журналистку TUT.by и «Народной воли» Елену Бычкову, корреспондентку БелаПАН Алену Германович и журналиста «Комсомольской правды» Павла Мицкевича.

11.10.2020 15:41 Милиция подтвердила РИА «Новости» использование светошумовых гранат для разгона протестующих.

11.10.2020 15:44 В Минске по проспекту Машерова силовики выставляют оцепление, стоят машины с ограждением «Рубеж» и работает водомет. Протестующих оттесняют в сторону ЖК «Каскад», передает TUT.by. Колонна от станции метро «Фрунзенская» двинулась в сторону «Каскада».

11.10.2020 15:47 В Бресте все же началось шествие. Протестующие идут по мосту с бульвара на Варшавское шоссе. ГАИ перекрыло движение на мосту. Шествие идет также в Гродно.

11.10.2020 15:50 В Минске на Романовской слободе ОМОН выстроился в несколько цепочек, преградив путь протестующим.

11.10.2020 15:58 Силовики перекрыли улицу Ленина и разогнали с помощью водометов протестующих на Немиге и в начале проспекта Победителей, передает «Еврорадио». Одна из колонн направилась по улице Кальварийской в сторону станции метро «Молодежная».

11.10.2020 16:00 В Бресте на мосту, который перекрыла ГАИ, подъехали автобусы с силовиками. Они задержали трех протестующих, а также двух журналистов БелаПАНа Милану Харитонову и Алеся Левчука. После этого протестующие разбежались.

11.10.2020 16:03 На проспекте Машерова силовики со щитами с помощью спецтехники вытесняют протестующих в сторону улицы Кальварийской, передает «Еврорадио».

11.10.2020 16:06 Протестующие собрались в колонну и прошли мосту на улице Кальварийской, пишет «Наша Нiва». Голова колонны находится около администрации Фрунзенского района, хвост все еще на мосту. По подсчетам «Нашай Нiвы», в колонне несколько десятков тысяч человек.

11.10.2020 16:16 Силовики перекрыли улицу Ленина в Минске, передает «Наша Нiва». Также в столице силовики перекрыли проход от Романовской слободы в сторону улицы Кальварийской, пишет TUT.by

11.10.2020 16:19 В Беларуси во время протестных акций 11 октября задержали как минимум 80 человек, сообщает правозащитный центр «Вясна». Список задержанных продолжает обновляться.

11.10.2020 16:25 В районе станции метро «Пушкинская» по хвосту колонны протестующих работает водомет, пишет TUT.by.

11.10.2020 16:32 В районе станции метро «Пушкинская» колонна протестующих остановилась, сообщает Onliner. К ее голове подъехали машины с силовиками и спецтехника. После этого участников марша начали жестко разгонять при помощи двух водометов. Произошли задержания. Журналист издания сообщает о выстрелах в около метро «Пушкинская». Люди разбегаются во дворы.

11.10.2020 16:34 Журналист Onliner сообщает про мощный взрыв возле стелы «Минск — город-герой». «Будто взорвался какой-то серьезный объект. Вижу также дым», — цитирует корреспондента издание. О взрыве около стелы «Минск — город-герой» пишет и TUT.by. «Оглушительный хлопок слышали читатели около гостиницы "Планета" в 16:25. К месту едут скорые», — сообщает TUT.by. Обновлено в 16:38. Добавлена информация TUT.by.

11.10.2020 16:49 В 16.27 на вход и выход закрыта станция метро «Пушкинская», сообщает минский метрополитен.

11.10.2020 16:55 Около Кальварийского кладбища силовики применили водометы, пишет «Радыё Свабода». По информации «Еврорадио», еще одна колонна протестующих двигается по улице Нововиленской в сторону улицы Орловской.

11.10.2020 17:10 Небольшая колонна протестующих в Минске прошла по улице Куйбышева, свернула на проспект Машерова и направилась в сторону Стелы на проспекте Победителей, пишет TUT.by. В районе Белой Вежи, увидев автобусы с силовиками, колонна изменила маршрут и свернула на улицу Кропоткина в направлении Орловской.

11.10.2020 17:14 В Минске колонна протестующих прошла со стороны улицы Веры Хоружей ко Дворцу детей и молодежи и к российском посольству, за ними поехало много автозаков с водометом, пишет TUT.by. После этого начались задержания.

11.10.2020 17:24 В списке задержанных 11 октября в Беларуси, который ведет правозащитный центр «Вясна», уже 129 имен. Список продолжает обновляться.

11.10.2020 17:27 Фотокорреспондент Sputnik Виктор Толочко снова задержан, он был недалеко от станции метро «Пушкинская», передает само агентство.

11.10.2020 17:30 В Гродно журналистов Ольгу Комягину и Сергея Людкевича отпустили, пишет «Белсат». У них проверили документы.

11.10.2020 17:45 У станции метро «Пушкинская» в Минске произошла жесткая стычка демонстрантов и ОМОНа, пишет TUT.by. После того, как силовики задержали нескольких людей и начали бить как минимум одного человека дубинками, в их сторону полетели предметы, также демонстранты полезли на ОМОН с кулаками.



В результате люди в шлемах и балаклавах погрузились в свой микроавтобус и уехали.

11.10.2020 17:49 Журналистку Onliner Дарью Спевак, которую задержали в Гродно, отпустили, пишет само издание. «Белсат» сообщает, что в Гродно также отпустили журналистку Марысю Харевич.

11.10.2020 17:50 Около станции метро «Пушкинская» задержали главного редактора «Нашай Нiвы» Егора Мартиновича и фотографа Надежду Бужан, пишет «Наша Нiва».

11.10.2020 18:01 Микроавтобусы силовиков подъехали к фонтану на улице Набережной в Бресте, сейчас там происходят задержания, пишет «Бинокль». «Выходили люди с оружием», — добавляет издание.

11.10.2020 18:03 В 18.00 в Минске открылись все станции метро, сообщает минский метрополитен.

11.10.2020 18:05 В Могилеве из отделения милиции освободили журналистку Анжелику Зайцеву, передает TUT.by. Она рассказала, что в отделении у нее взяли отпечатки пальцев.

11.10.2020 18:06 Фотокорреспондента Sputnik Виктора Толочко отпустили после повторного задержания, пишет агентство.

11.10.2020 18:10 Из Октябрьского РУВД в Минске отпустили фотографа Георгия Лихтаровича, журналистов «Комсомольской правды» и «Белта», сообщает TUT.by. На вопрос издания, почему не отпускают остальных журналистов, представитель пресс-службы ГУВД Роман Лашкевич ответил, что ему «информация поступает постепенно».

11.10.2020 18:27 В Витебске спустя три часа после задержания из отделении милиции отпустили журналистов Татьяну Матвееву и Алеся Пилецкого, пишет TUT.by. При этом были составлены протокол опроса и личного досмотра журналистов.

11.10.2020 18:37 В Беларуси во время акций протеста 11 октября задержали как минимум 222 человека, пишет правозащитный центр «Вясна». Список центра продолжает обновляться.

11.10.2020 18:44 В Октябрьское РУВД привезли также журналиста «Народной воли» Павла Кличко и журналистку «Нашай Нiвы» Ирину Котелович, сообщает TUT.by.

11.10.2020 18:56 По состоянию на 18:50 доступ к мобильному интернету восстановлен в полном объеме, пишет оператор A1.

11.10.2020 18:59 Около Октябрьского РУВД, где находятся задержанные журналисты, собралось несколько десятков их коллег, пишет БАЖ. Среди них есть главные редакторы Onliner и БелаПАН, представители «Белорусской ассоциации журналистов» и журналисты разных изданий.

11.10.2020 19:04 Главреда «Нашай Нiвы» Егора Мартиновича и журналистку Надежду Бужан доставили в Октябрьский РУВД, пишет «Наша Нiва». Там же по-прежнему находится сотрудница издания Ирина Котелович.

11.10.2020 19:19 В Октябрьском РУВД сейчас находится 14 журналистов, пишет TUT.by. Они дозвонились пресс-секретарю МВД Ольге Чемодановой, которая сообщила, что информацией о дальнейшей судьбе журналистов не располагает, но о факте их нахождения (многих — уже более трех часов) в РУВД ей известно. Она надеется, что «все будет хорошо».

11.10.2020 19:44 В Гомеле отпустили журналистов Алену Германович и Павла Мицкевича, пишет БАЖ.

11.10.2020 19:59 В Беларуси во время протестных акций 11 октября задержали около 300 человек, сообщает правозащитный центр «Вясна». Список задержанных продолжает обновляться.

11.10.2020 20:14 В Минске около Октябрьского РУВД собралось около 70 человек, передает БАЖ. Среди них родственники и коллеги задержанных журналистов. Сейчас в РУВД находятся 15 журналистов, уже два часа никого не выпускали. Милиционеры также не сообщают журналистам в РУВД их статус. Журналисты, находящиеся в РУВД, сообщили, что в милиции примут теплые вещи для них, добавляет БАЖ.

11.10.2020 20:57 В Гродно журналистку Hrodna.Life Елену Ковальчук отпустили из РОВД, пишет «Белсат». Милиционеры провели осмотр ее личных вещей, изъяли телефон и фотоаппарат, и составили на журналистку два протокола по статьям 22.9 КоАП (нарушение законодательства о СМИ) и 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

11.10.2020 21:07 Задержанные журналисты БелаПАН Алесь Левчук и Милана Харитонова находятся в Ленинском РОВД, пишет TUT.by. Левчук смог позвонить знакомым и сообщить, что журналистам вменяют правонарушение по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Он также сообщил, что Харитоновой стало плохо в РОВД и она попросила вызвать ей скорую.

11.10.2020 22:31 В Беларуси на протестных акциях 11 октября задержали около 417 человек, сообщает правозащитный центр «Вясна». Список задержанных продолжает обновляться.

11.10.2020 23:28 Никиту Домрачева, брата биатлонистки и четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, задержали и отвезли на Окрестина. Эту информацию TUT.by подтвердила их мать.



«Он позвонил с чужого телефона своей жене и сказал, что везут на Окрестина», — сказала она. Другие детали задержания ей неизвестны.

11.10.2020 23:40 Журналисту «Белсата» Дмитрию Мицкевичу оформили второй протокол по ст 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), передает TUT.by. Он успел только выйти из такси около стелы «Минск — город-герой», как его тут же задержали.

11.10.2020 23:49 В отношении всех журналистов, находившихся в Октябрьском РУВД, начат административный процесс, сообщил журналистам сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич. Об этом пишет TUT.by.

12.10.2020 00:12 Журналиста Onliner Александра Владыко отпустили из Октябрьского РУВД, пишет само издание. Ему вручили протокол по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

12.10.2020 00:26 В списке задержанных 11 октября в Беларуси, который ведет правозащитный центр «Вясна», уже около 500 имен. Список по-прежнему обновляется.

12.10.2020 00:30 Журналиста Onliner Алексея Носова также отпустили, но не вернули технику, пишет само издание. На журналиста также составили протокол по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

12.10.2020 01:12 Фотографа Onliner Александра Ружечку отпустили из Октябрьского РУВД, пишет само издание. У него забрали фотоаппарат, флешки и телефон. На него, как и на остальных выпущенных из РУВД, составили протокол по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).