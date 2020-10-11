Марш гордости

Перед очередной акцией протеста в Минск снова стягивают военную технику.
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова рассказала, что сегодня милиция несет службу в усиленном режиме из-за анонсированных акций протеста, сообщает издание «Куку».
В Минске у ТЦ «Галерея» задержали журналистов ТАСС Наталью Федосенко, Гавриила Григорова и Валерия Степченкова. У всех при себе есть аккредитации, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов».
На вход и выход закрыты станции минского метро «Октябрьская», «Купаловская», «Немига» и «Площадь Победы». Метрополитен объясняет это «обеспечением безопасности пассажиров».
Стела «Минск — город-герой», у которой обычно собираются протестующие, огорожена колючей проволокой, передает корреспондент «Медиазоны».
В Минске задержаны также журналисты БелаПАН Татьяна Коровенкова и Сергей Сацюк, корреспондентка БелаПАН и TUT.by Елена Толкачева и журналист «Нового часа». Их везут в Октябрьский РУВД «для проверки документов», сообщает TUT.by. На Немиге в автобус с задержанными журналистами завели и фотокорреспондента «Белты».
У стелы «Минск — город-герой» задержаны журналисты Алексей Ивашкевич и Анастасия Бойко. Их доставили с остальными журналистами, в том числе с Дмитрием Мицкевичем, в Октябрьский РОВД. Всего задержаны уже не менее 10 корреспондентов.
Четырех корреспондентов ТАСС отпустили после проверки документов в РОВД, сообщает агентство.
В Минске возле стелы продолжаются задержания, пишет TUT.by. Автобусы силовиков начали заезжать во дворы у стелы, люди при виде бусов разбегаются.
Фотокорреспондент Onliner Александр Ружечка сообщил, что его задержали. Еще два корреспондента издания Александр Владыко и Алексей Носов, которые работали вместе с ним, не выходят на связь.
Как передает «Еврорадио», люди собираются на пересечении проспекта Победителей и улицы Мельникайте, в квартале от Стелы.
Корреспондентов ТАСС Гавриила Григорова и Валерия Степченкова повторно задержали, передает агентство.
К Стеле подошли силовики, они загоняют людей во дворы, десятки задержанных, сообщает «Наша Нiва». Тем не менее все больше людей подходит к Стеле. Корреспонденты издания также наблюдали задержания на Немиге и возле гостиницы «Планета».
По данным «Беларуской ассоциации журналистов», задержаны фотограф «Комсомольской правды» Святослав Зоркий и корреспондентка газеты Алеся Добыш.
Силовики распылили газ в сторону протестующих, передает «Радыё Свабода». Люди кашляют. У гостиницы «Планета», через дорогу от Стелы, десятки задержанных. ОМОН с помощью людей в штатском рассек толпу и ловит протестующих по отдельности. Некоторые протестующие вышли на проспект Победителей, но стали разбегаться, когда в их сторону направились автозаки.
О применении газа также сообщает TUT.by. Кроме того, очевидцы утверждают, что у Стелы взорвалась светошумовая граната.
В Гродно задержали журналистку TUT.by и «Народной Воли» Ольгу Комягину. Также задержаны журналисты Onliner и БелаПАН. Всего — четыре человека.
В Минске закрыли еще две станции метро — «Фрунзенскую» и «Молодежную».
В Витебске задержали двух журналистов, сотрудничающих с «Белсатом», Дмитрия Казакевича и Вячеслава Лазаровка, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов».
В МВД отрицают, что милиция применила газ против протестующих в Минске, передает TUT.by со ссылкой на РИА «Новости».
В Минске в Октябрьский РОВД доставили еще одного фотографа «Белты» Рамиля Насибулина и фотографа «Спутника» Виктора Толочко.
Глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба попытался дать интервью ОНТ возле Стелы, но протестующие окружили его и начали скандировать «Пошел вон». После этого силовики снова начали разгонять собравшихся, сообщает «Еврорадио».
В Минске задержали корреспондента РИА «Новости».
В Могилеве задержали корреспондента БелаПАНа Алеся Асипцова, а в Витебске — корреспондентов TUT.by Татьяну Матвееву и Алеся Пилецкого.
В Могилеве начались задержания протестующих. В Бресте колонна для марша не собралась, но в нескольких местах по несколько человек выстраивались в кратковременные цепи солидарности. В Кобрине тоже собрались люди, некоторых задержали, но затем отпустили.
В Октябрьский РУВД доставили троих журналистов Onliner. Корреспонденту «Белсата» вручили протокол по статье 23.4 КоАП (неповиновение требованию должностного лица), сообщает TUT.by.
По подсчетам правозащитного центра «Вясна», всего в Минске и других городах задержаны как минимум 32 журналиста.
В Витебске проходит Марш гордости.
Руководитель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий рассказал в эфире «Настоящего времени», что в Минске милиция применила водомет против протестующих. Это подтверждают РИА «Новости» в ГУВД Минска.
В Гомеле задержали журналистку TUT.by и «Народной воли» Елену Бычкову, корреспондентку БелаПАН Алену Германович и журналиста «Комсомольской правды» Павла Мицкевича.
«Радыё Свабода» публикует снимок задержания раненых протестующих.
Милиция подтвердила РИА «Новости» использование светошумовых гранат для разгона протестующих.
В Минске по проспекту Машерова силовики выставляют оцепление, стоят машины с ограждением «Рубеж» и работает водомет. Протестующих оттесняют в сторону ЖК «Каскад», передает TUT.by. Колонна от станции метро «Фрунзенская» двинулась в сторону «Каскада».
В Бресте все же началось шествие. Протестующие идут по мосту с бульвара на Варшавское шоссе. ГАИ перекрыло движение на мосту.
Шествие идет также в Гродно.
В Минске на Романовской слободе ОМОН выстроился в несколько цепочек, преградив путь протестующим.
Силовики перекрыли улицу Ленина и разогнали с помощью водометов протестующих на Немиге и в начале проспекта Победителей, передает «Еврорадио». Одна из колонн направилась по улице Кальварийской в сторону станции метро «Молодежная».
В Бресте на мосту, который перекрыла ГАИ, подъехали автобусы с силовиками. Они задержали трех протестующих, а также двух журналистов БелаПАНа Милану Харитонову и Алеся Левчука. После этого протестующие разбежались.
На проспекте Машерова силовики со щитами с помощью спецтехники вытесняют протестующих в сторону улицы Кальварийской, передает «Еврорадио».
Протестующие собрались в колонну и прошли мосту на улице Кальварийской, пишет «Наша Нiва». Голова колонны находится около администрации Фрунзенского района, хвост все еще на мосту. По подсчетам «Нашай Нiвы», в колонне несколько десятков тысяч человек.
В Гродно задержали журналистку Hrodna.Life Елену Ковальчук, пишет БАЖ.
Силовики перекрыли улицу Ленина в Минске, передает «Наша Нiва».
Также в столице силовики перекрыли проход от Романовской слободы в сторону улицы Кальварийской, пишет TUT.by
В Беларуси во время протестных акций 11 октября задержали как минимум 80 человек, сообщает правозащитный центр «Вясна». Список задержанных продолжает обновляться.
В районе станции метро «Пушкинская» по хвосту колонны протестующих работает водомет, пишет TUT.by.
В районе станции метро «Пушкинская» колонна протестующих остановилась, сообщает Onliner. К ее голове подъехали машины с силовиками и спецтехника. После этого участников марша начали жестко разгонять при помощи двух водометов. Произошли задержания. Журналист издания сообщает о выстрелах в около метро «Пушкинская». Люди разбегаются во дворы.
Журналист Onliner сообщает про мощный взрыв возле стелы «Минск — город-герой».
«Будто взорвался какой-то серьезный объект. Вижу также дым», — цитирует корреспондента издание.
О взрыве около стелы «Минск — город-герой» пишет и TUT.by.
«Оглушительный хлопок слышали читатели около гостиницы "Планета" в 16:25. К месту едут скорые», — сообщает TUT.by.
Обновлено в 16:38. Добавлена информация TUT.by.
В 16.27 на вход и выход закрыта станция метро «Пушкинская», сообщает минский метрополитен.
Около Кальварийского кладбища силовики применили водометы, пишет «Радыё Свабода».
По информации «Еврорадио», еще одна колонна протестующих двигается по улице Нововиленской в сторону улицы Орловской.
Небольшая колонна протестующих в Минске прошла по улице Куйбышева, свернула на проспект Машерова и направилась в сторону Стелы на проспекте Победителей, пишет TUT.by. В районе Белой Вежи, увидев автобусы с силовиками, колонна изменила маршрут и свернула на улицу Кропоткина в направлении Орловской.
В Минске колонна протестующих прошла со стороны улицы Веры Хоружей ко Дворцу детей и молодежи и к российском посольству, за ними поехало много автозаков с водометом, пишет TUT.by. После этого начались задержания.
В списке задержанных 11 октября в Беларуси, который ведет правозащитный центр «Вясна», уже 129 имен. Список продолжает обновляться.
Фотокорреспондент Sputnik Виктор Толочко снова задержан, он был недалеко от станции метро «Пушкинская», передает само агентство.
В Гродно журналистов Ольгу Комягину и Сергея Людкевича отпустили, пишет «Белсат». У них проверили документы.
У станции метро «Пушкинская» в Минске произошла жесткая стычка демонстрантов и ОМОНа, пишет TUT.by. После того, как силовики задержали нескольких людей и начали бить как минимум одного человека дубинками, в их сторону полетели предметы, также демонстранты полезли на ОМОН с кулаками.
В результате люди в шлемах и балаклавах погрузились в свой микроавтобус и уехали.
Журналистку Onliner Дарью Спевак, которую задержали в Гродно, отпустили, пишет само издание.
«Белсат» сообщает, что в Гродно также отпустили журналистку Марысю Харевич.
Около станции метро «Пушкинская» задержали главного редактора «Нашай Нiвы» Егора Мартиновича и фотографа Надежду Бужан, пишет «Наша Нiва».
Микроавтобусы силовиков подъехали к фонтану на улице Набережной в Бресте, сейчас там происходят задержания, пишет «Бинокль».
«Выходили люди с оружием», — добавляет издание.
В 18.00 в Минске открылись все станции метро, сообщает минский метрополитен.
В Могилеве из отделения милиции освободили журналистку Анжелику Зайцеву, передает TUT.by. Она рассказала, что в отделении у нее взяли отпечатки пальцев.
Фотокорреспондента Sputnik Виктора Толочко отпустили после повторного задержания, пишет агентство.
Из Октябрьского РУВД в Минске отпустили фотографа Георгия Лихтаровича, журналистов «Комсомольской правды» и «Белта», сообщает TUT.by.
На вопрос издания, почему не отпускают остальных журналистов, представитель пресс-службы ГУВД Роман Лашкевич ответил, что ему «информация поступает постепенно».
В Витебске спустя три часа после задержания из отделении милиции отпустили журналистов Татьяну Матвееву и Алеся Пилецкого, пишет TUT.by. При этом были составлены протокол опроса и личного досмотра журналистов.
В Беларуси во время акций протеста 11 октября задержали как минимум 222 человека, пишет правозащитный центр «Вясна». Список центра продолжает обновляться.
В Гомеле отпустили журналистку Елену Бычкову, пишет TUT.by.
В Октябрьское РУВД привезли также журналиста «Народной воли» Павла Кличко и журналистку «Нашай Нiвы» Ирину Котелович, сообщает TUT.by.
По состоянию на 18:50 доступ к мобильному интернету восстановлен в полном объеме, пишет оператор A1.
Около Октябрьского РУВД, где находятся задержанные журналисты, собралось несколько десятков их коллег, пишет БАЖ. Среди них есть главные редакторы Onliner и БелаПАН, представители «Белорусской ассоциации журналистов» и журналисты разных изданий.
Главреда «Нашай Нiвы» Егора Мартиновича и журналистку Надежду Бужан доставили в Октябрьский РУВД, пишет «Наша Нiва». Там же по-прежнему находится сотрудница издания Ирина Котелович.
В Октябрьском РУВД сейчас находится 14 журналистов, пишет TUT.by. Они дозвонились пресс-секретарю МВД Ольге Чемодановой, которая сообщила, что информацией о дальнейшей судьбе журналистов не располагает, но о факте их нахождения (многих — уже более трех часов) в РУВД ей известно. Она надеется, что «все будет хорошо».
В Витебске отпустили журналиста Сергея Серебро, пишет «Белсат».
В Гомеле отпустили журналистов Алену Германович и Павла Мицкевича, пишет БАЖ.
В Беларуси во время протестных акций 11 октября задержали около 300 человек, сообщает правозащитный центр «Вясна». Список задержанных продолжает обновляться.
В Минске около Октябрьского РУВД собралось около 70 человек, передает БАЖ. Среди них родственники и коллеги задержанных журналистов. Сейчас в РУВД находятся 15 журналистов, уже два часа никого не выпускали. Милиционеры также не сообщают журналистам в РУВД их статус.
Журналисты, находящиеся в РУВД, сообщили, что в милиции примут теплые вещи для них, добавляет БАЖ.
В Гродно журналистку Hrodna.Life Елену Ковальчук отпустили из РОВД, пишет «Белсат». Милиционеры провели осмотр ее личных вещей, изъяли телефон и фотоаппарат, и составили на журналистку два протокола по статьям 22.9 КоАП (нарушение законодательства о СМИ) и 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
Задержанные журналисты БелаПАН Алесь Левчук и Милана Харитонова находятся в Ленинском РОВД, пишет TUT.by. Левчук смог позвонить знакомым и сообщить, что журналистам вменяют правонарушение по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Он также сообщил, что Харитоновой стало плохо в РОВД и она попросила вызвать ей скорую.
В Беларуси на протестных акциях 11 октября задержали около 417 человек, сообщает правозащитный центр «Вясна». Список задержанных продолжает обновляться.
Никиту Домрачева, брата биатлонистки и четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, задержали и отвезли на Окрестина. Эту информацию TUT.by подтвердила их мать.
«Он позвонил с чужого телефона своей жене и сказал, что везут на Окрестина», — сказала она. Другие детали задержания ей неизвестны.
Журналисту «Белсата» Дмитрию Мицкевичу оформили второй протокол по ст 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), передает TUT.by. Он успел только выйти из такси около стелы «Минск — город-герой», как его тут же задержали.
В отношении всех журналистов, находившихся в Октябрьском РУВД, начат административный процесс, сообщил журналистам сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич. Об этом пишет TUT.by.
Журналиста Onliner Александра Владыко отпустили из Октябрьского РУВД, пишет само издание. Ему вручили протокол по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).
В списке задержанных 11 октября в Беларуси, который ведет правозащитный центр «Вясна», уже около 500 имен. Список по-прежнему обновляется.
Журналиста Onliner Алексея Носова также отпустили, но не вернули технику, пишет само издание. На журналиста также составили протокол по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).
Фотографа Onliner Александра Ружечку отпустили из Октябрьского РУВД, пишет само издание. У него забрали фотоаппарат, флешки и телефон. На него, как и на остальных выпущенных из РУВД, составили протокол по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).
Ночью из Октябрьского РУВД Минска выпустили 12 журналистов, пишет БАЖ. На них составили протоколы за неподчинение милиции (статья 23.4 КоАП). У многих журналистов забрали мобильные телефоны и камеры.
Из милиции не выпустили журналиста «Белсата» Дмитрия Мицкевича и политического активиста Илью Добротвора, который присутствовал на акции как журналист. Обоих отправили на Окрестина и будут судить.