Протесты после марша пенсионеров
Протесты после марша пенсионеров
Онлайн
12 октября 2020, 22:09
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Нападение силовика на участницу марша пенсионеров в Минске. Фото: AP

 
 
 
 
 

12 октября в Минске прошел марш пенсионеров, во время которого силовики использовали против протестующих спецсредства, в том числе светошумовые патроны и слезоточивый газ. В ответ на действия силовиков, вечером в столице началась новая волна протестных акций.

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12.10.2020 22:00

12 октября в Минске прошел марш пенсионеров. Во время марша силовики применили против протестующих светошумовые патроны и слезоточивый газ. В ответ на действия силовиков, вечером в столице началась новая волна протестных акций.

Протестующие в Минске перекрыли дороги в нескольких районах города, сообщил TUT.by. Среди них дороги в районе Грушевки, около ТЦ «Спектр» в Уручье, на улице Тимирязева, в районе Каменной горки, а также в районе Чижовки. Кроме того, издание сообщило о перекрытии Логойского тракта и улицы Калиновского.

Силовиков с оружием заметили в районе Серебрянки. Кадры с ними публиковали «Радыё Свабода» и «Наша Нiва»

12.10.2020 22:03

Телеграм-канал Nexta опубликовал видео со взрывами светошумовых снарядов в Каменной горке.

Еще одно видео из Каменной Горки опубликовал «Белсат» — на нем тоже видны взрывы таких снарядов.

12.10.2020 22:17

Протестующие перекрыли проспект Дзержинского, сообщает «Наша Нiва».

12.10.2020 22:27

Силовики на Каменной горке задержали несколько человек, рядом с ними произошло несколько взрывов — это видно на видео, которое опубликовал TUT.by.

Также издание сообщает, что силовики прибыли и в микрорайон Лебяжий.

12.10.2020 22:41

12.10.2020 22:42

На улице Кальварийской в Минске жгли покрышку, сообщает KYKY.

12.10.2020 23:11

На перекрестке Рокоссовского и Плеханова неизвестные в балаклавах, шлемах и с оружием в руках остановили транспорт, убрали с дороги скамейку и ушли. Видео опубликовал TUT.by.

13.10.2020 15:35

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии 12 октября задержали 186 участников несанкционированных протестных акций. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Во время акции сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые патроны из пистолета «Оса» и слезоточивый газ «только после того, как в них со стороны протестующих полетели бутылки и палки», отметили в ГУВД Минска.

     
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