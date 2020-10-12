Протесты после марша пенсионеров

12 октября в Минске прошел марш пенсионеров. Во время марша силовики применили против протестующих светошумовые патроны и слезоточивый газ. В ответ на действия силовиков, вечером в столице началась новая волна протестных акций.
Протестующие в Минске перекрыли дороги в нескольких районах города, сообщил TUT.by. Среди них дороги в районе Грушевки, около ТЦ «Спектр» в Уручье, на улице Тимирязева, в районе Каменной горки, а также в районе Чижовки. Кроме того, издание сообщило о перекрытии Логойского тракта и улицы Калиновского.
Силовиков с оружием заметили в районе Серебрянки. Кадры с ними публиковали «Радыё Свабода» и «Наша Нiва»
Телеграм-канал Nexta опубликовал видео со взрывами светошумовых снарядов в Каменной горке.
Еще одно видео из Каменной Горки опубликовал «Белсат» — на нем тоже видны взрывы таких снарядов.
Протестующие перекрыли проспект Дзержинского, сообщает «Наша Нiва».
Силовики на Каменной горке задержали несколько человек, рядом с ними произошло несколько взрывов — это видно на видео, которое опубликовал TUT.by.
Также издание сообщает, что силовики прибыли и в микрорайон Лебяжий.
На улице Кальварийской в Минске жгли покрышку, сообщает KYKY.
На перекрестке Рокоссовского и Плеханова неизвестные в балаклавах, шлемах и с оружием в руках остановили транспорт, убрали с дороги скамейку и ушли. Видео опубликовал TUT.by.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии 12 октября задержали 186 участников несанкционированных протестных акций. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Во время акции сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые патроны из пистолета «Оса» и слезоточивый газ «только после того, как в них со стороны протестующих полетели бутылки и палки», отметили в ГУВД Минска.