Протесты после марша пенсионеров

12 октября в Минске прошел марш пенсионеров. Во время марша силовики применили против протестующих светошумовые патроны и слезоточивый газ. В ответ на действия силовиков, вечером в столице началась новая волна протестных акций.

Протестующие в Минске перекрыли дороги в нескольких районах города, сообщил TUT.by. Среди них дороги в районе Грушевки, около ТЦ «Спектр» в Уручье, на улице Тимирязева, в районе Каменной горки, а также в районе Чижовки. Кроме того, издание сообщило о перекрытии Логойского тракта и улицы Калиновского.

Силовиков с оружием заметили в районе Серебрянки. Кадры с ними публиковали «Радыё Свабода» и «Наша Нiва»