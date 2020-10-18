Партизанский марш

13:00 Перед акцией протеста в город вновь стягивают военную технику и водометы.

13:37 Минский метрополитен сообщил о закрытии на вход и выход нескольких станций — «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Первомайская» и «Пролетарская».

14:04 В Гродно милиция перекрыла Советскую площадь в центре города, сообщает городской блог s13.ru.

14:07 «Наша Нiва» сообщает, что Октябрьская площадь в Минске огорожена, площадь Независимости обнесена металлическими заборами, а возле администрации президента стоит спецтехника, в том числе водомет.

14:08 Журналисты «Медиазоны» сообщают о проблемах в работе мобильного интернета в Минске.

14:12 «Наша Нiва» сообщает о первых задержаниях у станции метро «Партизанская». По данным издания, задержаниями занимаются сотрудники ГУБОПиК.

14:30 По сообщению «Нашай Нiвы», на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ленина собралось несколько сотен человек с бело-красно-белыми флагами. Люди продолжают приходить. «Наша Нiва» и «Белсат» оценивают численность колонны в тысячу человек.

14:34 В Бресте также проблемы с мобильным интернетом, передает «Белсат». Как пишет «Бинокль», местные протестующие встают в цепи солидарности с бело-красно-белыми флагами.

14:46 Корреспондент «Медиазоны» передает, что протестующие вышли на проезжую часть Партизанского проспекта. По оценкам корреспондента, на месте уже больше тысячи человек, они идут в сторону универмага «Беларусь».

14:58 Возле стадиона «Динамо», в полутора километрах от Партизанского проспекта, задержали более 10 человек, передает «Еврорадио» со ссылкой на одного из задержанных, который находится в автозаке. Среди задержанных журналист издания «Белорусы и Рынок» Артем Майоров, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов».

15:13 Onliner и Куку сообщают о задержаниях на Партизанском проспекте. Задержаны как минимум трое.

15:21 Колонна протестующих в Минске продолжает шествие. Голова колонны подходит к улице Ванеева, сообщает активист Антон Мотолько.

15:28 В Новогрудке задержаны около 10 протестующих, сообщает «Радыё Свабода». На центральной площади города собралось примерно 60 человек. В районе 15:10 на площадь прибыли 50 силовиков, люди стали разбегаться.

15:38 В Гомеле задержали двух женщин, гулявших под бело-красно-белыми зонтами, сообщает «Радыё Свабода».

15:50 Протестующие идут мимо универмага «Беларусь». Силовики начали говорить в мегафоны, что акция не санкционирована, и просят собравшихся разойтись, сообщает «Белсат». Активист Антон Мотолько пишет, что силовики перекрыли Партизанский проспект у дома 86 — встали в несколько цепочек, а также выставили водомет.

16:12 Голова колонны дошла до оцепления силовиков, пишет TUT.by. Один человек подошел к оцеплению, его задержали. Колонна развернулась и пошла в обратном направлении.

16:44 Взрывы около универмага «Беларусь» попали на видео Euroradio и TUT.BY.. На шестой секунде видео Euroradio видно, как дверь микроавтобуса открывается, после чего на дороге перед автомобилем с громким хлопком раздаются несколько взрывов. На видео TUT.by эти же взрывы запечатлены с другого ракурса.

16:53 Силовики в Минске несколько раз стреляли в воздух резиновыми пулями, пишет «РИА Новости». По словам представителя силовых органов, демонстранты бросали в милицию камни.

17:04 В Бресте задержаны фотограф «Бинокля» и «Брестской газеты» Роман Чмель и внештатный сотрудник «Брестской газеты» Максим Хлебец, сообщает «Бинокль». Момент задержания попал на видео. На нем видно, что оба журналиста были в жилете с надписью «Пресса».

17:18 В Минске напротив «Мотовело» неизвестные задержали пассажира и водителя автомобиля, сообщает TUT.by. Десяток сотрудников в балаклавах подбежали к машине и увели в микроавтобус сначала пассажира, а потом и водителя в коричневой куртке.

17:29 Все закрытые ранее станции метро работают в штатном режиме, сообщает телеграм-канала «Минский метрополитен».

17:47 В Минске задержали сотрудничающего с «Белсатом» журналиста Алеся Любенчука, пишет издание в своем телеграм-канале. Сейчас журналист находится в Заводском РУВД, против него начат административный процесс по статье 23.34 КоАП .

17:52 Корреспонденты «Медиазоны» сообщают, что мобильный интернет всех трех операторов снова работает в Минске.

17:58 Традиционная воскресная акция подошла к концу, сообщает TUT.by. В районе Малинина проехала техника с силовиками, люди разошлись.