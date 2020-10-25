Народный ультиматум

12:24 C 12 часов в Минске наблюдаются проблемы с интернетом. Скорость мобильного интернета снижена у операторов МТС и А1, передают корреспонденты «Медиазоны». Силовики установили ограждения возле стелы «Минск — город герой», СМИ сообщают о колоннах военной техники в центре Минска. Минский метрополитен объявил, что «в целях обеспечения безопасности пассажиров» закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Первомайская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» и «Пушкинская».

13:26 Во дворе на Городском Валу стоит желтый городской автобус, внутри сидят милиционеры, передает корреспондент «Медиазоны». На проспекте Независимости и улице Володарского также дежурит милиция. Телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» опубликовал видео с колонной техники на улице Интернациональной.

13:40 На перекрестке проспекта Независимости и Янки Купалы силовики выставили ограждения и проверяют сумки у прохожих, передает Onliner. На Немиге возле моста через Свислочь также проверяют вещи прохожих.

13:52 Такая обстановка на площади Свободы.

13:55 В Минске задержаны журналисты Дмитрий Дмитриев («Новы Час») и Святослав Зоркий («Комсомольская правда в Беларуси»).

14:06 К силовикам, которые перекрыли пересечение улиц Интернациональной и Ленина, пришло подкрепление, передает корреспондент «Медиазоны». Во дворах также бродят омоновцы.

14:11 ГАИ перекрывает движение на проспекте Независимости в сторону центра, а также на проспекте Победителей возле стелы, сообщает «Наша Ніва». Корреспондент «Медиазоны» говорит, что проспект Независимости перекрыт в районе площади Победы.

14:20 Протестующие собираются на площади Свободы.





14:25 На Интернациональной силовики выставили комплексы «Рубеж», туда подъехал водомет, передает корреспондент «Медиазоны». Также «Рубежи» и водомет возле гостиницы «Европа».

14:39 Колонна людей движется от площади Победы в сторону центра, передает корреспондент «Медиазоны».

14:47 Большая колонна протестующих находится около Дворца спорта и двигается в сторону стелы «Минск — город-герой», передает корреспондент «Медиазоны». Читатель TUT.by сообщает, что на проспекте Победителей нет силовиков. «Не вижу ни одной машины силовиков на проспекте, все уехали. Судя по звуку, люди в колонне стучат по кастрюлям», — говорит он.

14:56 В Лиде возле «Дома торговли» силовики жестко задерживают демонстрантов, сообщают читатели «Медиазоны».

14:56 Протестные акции проходят также в Гродно, Новополоцке, Бресте и Витебске, передают TUT.by, «Радыё Свабода» и «Бинокль». В Бресте начались задержания — силовики задержали мужчину с флагом, люди пытались его "отбить", но безуспешно, сообщает «Бинокль». В Гродно силовики разделили колонну протестующих, в ответ те начали кричать «Позор!», передает TUT.by.

15:19 Столько человек сейчас на стеле.

15:24 Протестующие свернули с Победителей на проспект Машерова в сторону «Банка Развития», передает корреспондент «Медиазоны».

15:40 Силовики разгоняют демонстрантов в Гродно. Некоторых бьют при задержании, пишет «Еврорадио».

15:56 В Минске неизвестные в балаклавах пытаются задерживать людей на улице Янки Купалы, пишет TUT.by. По сообщению читателя издания, человек на видео переплыл Свислочь, чтобы избежать задержания.

16:09 В Минске колонна протестующих идет по улице Богдановича в сторону площади Бангалор, передает корреспондент «Медиазоны».

16:28 В Лиде силовики применили слезоточивый газ для разгона протестующих, задержаны несколько десятков человек. Об этом в милиции сообщили РИА «Новости».

16:34 25 октября в Беларуси во время протестных акций задержали как минимум 32 человек, сообщает правозащитный центр «Вясна». Список обновляется.

16:53 В Минске колонна протестующих растянулась от перекрестка улиц Богдановича и Хоружей до перекрестка улиц Сурганова и Коласа, пишет «Радыё Свабода». На улице Якуба Коласа стоит заграждение из шеренги ОМОНа, там же развернута колючая проволока и стоит водомет. Протестующие пробуют обойти ОМОН и повернуть с улицы Сурганова налево, в сторону улицы Калинина.

16:53 По улице Куйбышева в сторону ТЦ «Рига» проехали два водомета, восемь грузовиков с силовиками и несколько автозаков, передает корреспондент «Медиазоны».

17:01 В Новополоцке силовики проводят жесткие задержания, передает TUT.by. На видео, которое опубликовало издание, видно, как мужчину бьют дубинками, после чего он падает на землю, а затем его берут за руки и ноги и относят в сторону микроавтобуса.

17:04 В Витебске задержали журналиста телеканала «Белсат» Дмитрия Казакевича, передает сам телеканал.



Исправлено в 18:53. Изначально в посте по ошибке указывалось, что задержан Дмитрий Дашкевич.

17:14 В 17:08 все станции метро в Минске открылись для пассажиров, сообщает минский метрополитен, однако один вестибюль станции «Площадь Ленина» (вход со стороны Площади Независимости) временно закрыт, поезда на этой станции останавливаются.

17:38 В Минске протестующие движутся в сторону Дворца Независимости — резиденции Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА «Новости». Об этом же сообщает журналист TUT.by. По информации издания, люди продолжают идти по Орловской и скандируют: «От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места» и «Лукашенко в автозак».

17:48 Колонна протестующих проходит мимо здания РУВД Центрального района и подходит к Дворцу Независимости. Участники марша скандируют «Трибунал», передает корреспондент «Медиазоны».

17:57 По проспекту Победителей в сторону Площади государственного флага и улицы Орловской поехали автозаки, передает корреспондент «Медиазоны». По сообщению корреспондента, на мосту через Свислочь, расположенном на Орловской, стоит заграждение из «Рубежей». Участники марша скандируют «Пошел вон ты и твой ОМОН» и светят лазерами в лица силовиков.

18:04 По сообщению «Радыё Свабода» и TUT.by, у «заграждения из спецтехники на Орловской несколько раз выстрелили в воздух. Через некоторое время после этого протестущие отошли от заграждений и двинулись в сторону парка возле Свислочи, передает корреспондент «Медиазоны».

18:09 На Орловскую приехали микроавтобусы со стороны площади Бангалор, пишет TUT.by. Протестующие решили вернуться из парка на дорогу. После этого микроавтобусы отъехали.

18:12 В районе Орловской раздаются вспышки и громкие хлопки, передает корреспондент «Медиазоны».

18:25 Как минимум один человек пострадал от взрыва светошумовой гранаты, сообщает корреспондент «Нашай Нiвы». По информации издания, ему повредило голень осколками. Пострадавшему помогли выйти из опасной зоны. Тем временем минская милиция подтвердила РИА «Новости», что применила на Орловской спецсредства для «пресечения противоправных действий протестующих».

18:32 В Минске при разгоне акции силовики стреляли резиновыми пулями по людям, сообщает корреспондент «Новой газеты». По информации издания, как минимум один демонстрант ранен — «у него перебит живот».

18:39 В Витебске задержали журналиста Sputnik Павла Вура и фотокорреспондента TUT.by и «Народной воли» Алеся Пилецкого, пишет TUT.by. Они возвращались домой после освещения акции.

18:44 Мобильный оператор А1 сообщил о возвращении доступа к мобильному интернету в Минске.

18:59 Активист Дмитрий Дашкевич задержан — об этом пишет его жена в фейсбуке.

19:09 В 19:05 вход на станцию «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости открыт, сообщает минский метрополитен.

19:14 Фотокорреспондента «Комсомольской правды» Святослава Зоркого после составления протокола отпустили из Октябрьского РУВД. Об этом сообщила генеральный директор ЗАО «БелКП-Пресс» Наталья Галезник в фейсбуке.

19:20 По информации «Белорусской ассоциации журналистов», задержанный ранее журналист Дмитрий Дмитриев также отпущен из Октябрьского РУВД Минска на свободу после составления административного протокола.

19:24 В списке задержанных на протестных акциях в Беларуси, который ведет правозащитный центр «Вясна», уже более 100 фамилий. При этом список продолжает обновляться.

20:25 Задержанных в Витебске журналистов Павла Вура и Алеся Пилецкого освободили, пишет «Белсат». По словам Пилецкого, милиционеры потребовали у него удалить все фотографии, пишет TUT.by. Журналист сказал, что его задерживали жестко. Обновлено в 20:45. Добавлена информация TUT.by.

21:28 В Минске силовики пришли в одну из квартир на улице Орловской и пытаются забрать одного из присутствующих в ней — при этом они бьют его дубинкой и угрожают применить перцовый баллончик, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на сторис, опубликованные в инстаграм-аккаунте _tacoshetaco_.



21:43 В списке задержанных на протестных акциях в Беларуси, который ведут правозащитники из центра «Вясна», уже более 210 фамилий. При этом список обновляется.

21:46 Задержанный ранее журналист «Белсата» Дмитрий Казакевич останется в СИЗО до суда, сообщает сам телеканал.

21:58 В Минске во время марша задержали около 120 человек, сообщила минская милиция РИА «Новости». Также агентству сообщили, что в ходе протестов пострадали два сотрудника милиции.