Протесты после истечения срока «народного ультиматума»

Возле McDonald’s на проспекте Независимости начались задержания, пишет Onliner. Как сообщает издание, по улице шла колонна людей с флагами, рядом остановился микроавтобус, из него выбежали силовики.
ГАИ перекрыла проспект Независимости на пересечении с улицей Сурганова, пишет «Радые Свабода».
Возле Макдональдса на Октябрьской только что разогнали колонну, которая двигалась с площади Независимости, но люди пытаются собраться заново, передает TUT.by.
ГУМ и ТЦ «Столица» закрыты, пишет «Наша Нива».
У станции метро Малиновка по обе стороны проспекта выстроились цепочки солидарности. Периодически подъезжает бусик с силовиками, людей пытаются задерживать, сообщает Onliner.
Группы протестующих собираются на площади Победы, пишет «Наша Нива».
Возле универсама «Центральный» и Дворца Республики ездят около пяти микроавтобусов, передает корреспондент «Медиазоны».
Группы людей рассредоточены от площади Октябрьской до универсама «Центральный», на проспекте сигналят машины, передает корреспондент «Медиазоны».
Силовики на площади Независимости перестали выставлять ограждения. Движение по проспекту в сторону Октябрьской восстановлено. Часть омоновцев, дежуривших на площади Независимости, ушла грузиться в автобусы на улице Советской, пишет TUT.by.
Несколько сотен протестующих идут от площади Победы в сторону площади Якуба Коласа, передает «Радые Свабода».
На проспекте сигналят машины.
На площади Якуба Коласа начались задержания, пишет «Радые Свабода». Как передает Onliner, задерживали и около станции метро Малиновка, где стояла цепочка солидарности.
О попытках задержания около филармонии у площади Якуба Коласа сообщает корреспондент «Медиазоны».
Как рассказала корреспонденту «Медиазоны» очевидец, около 25 минут назад к людям, которые стояли на площади Якуба Коласа, с двух сторон подъехали силовики. Люди побежали в сторону трамвайных путей и забежали в трамвай. Как люди забежали внутрь, водитель закрыла двери, трамвай уехал с остановки.
Возле филармонии задержали несколько человек, пишет «Радые Свабода».
Задержания сейчас проходят около станции метро Малиновка, передает «Белсат».
Около филармонии снова собрались люди, передает корреспондент «Медиазоны».
В Минске силовики забежали в универсам «Центральный», забрали оттуда людей, пишет «Радыё Свабода».
TUT.by сообщает о жестких задержаниях около станции метро «Пушкинская». На видео видно, как неизвестные наносят несколько ударов парню, лежащему на земле, после чего заламывают ему руки и уводят в сторону транспорта.
На видео, публикованном «Радыё Свабода» видно, как около филармонии двое силовиков в черном и один в штатском пытались остановить машину. Водитель поехал назад - силовики начали бить по машине дубинками.
В Минске закрыли станцию метро «Площадь Якуба Коласа», передает TUT.by.
Возле станции метро «Площадь Якуба Коласа» появились внутренние войска, сообщает «МБХ медиа».
В 20:37 станция метро Площадь Якуба Коласа открыта. Метро работает в штатном режиме, сообщает телеграм-канал «Минский метрополитен».
TUT.by опубликовал видео, на котором видно, как силовик несколько раз бьет ногой человека при задержании.
Более 270 человек задержаны в Беларуси в ходе акций протеста в понедельник, сообщает правозащитный центр «Весна». Список обновляется.
Возле кофейни «Зерно» на проспекте Независимости остановилась машина ГАИ, из которой выбежали силовики и начали бить мужчину, тянули его в машину, пишет «Радыё Свабода».
Около станции метро «Малиновка» по обе стороны дороги стоят люди.
Возле станции метро «Пушкинская», около мемориала Тарайковскому корреспондент «Медиазоны» заметил белый микроавтобус, внутри которого сидит водитель в балаклаве.
Цепь солидарности выстроилась на Логойском тракте, пишет TUT.by.
Более 320 человек задержаны в Беларуси в ходе акций протеста в понедельник, сообщает правозащитный центр «Весна». Список обновляется.