Протесты после истечения срока «народного ультиматума»

«Народный ультиматум», который объявила Светлана Тихановская Александру Лукашенко — политик требовала его отставки, прекращения насилия на улицах и освобождения политзаключенных — истек 25 октября. В тот же день во многих городах Беларуси протестующие вышли на традиционный воскресный марш, силовики ответили жесткими задержаниями и стрельбой резиновыми пулями.

26 октября протестующие снова вышли на улицы. «Медиазона» ведет онлайн с акций.