Протесты после истечения срока «народного ультиматума»
Протесты после истечения срока «народного ультиматума»
Онлайн
26 октября 2020, 18:48
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Фото: AP

 
 
 
 
 

«Народный ультиматум», который объявила Светлана Тихановская Александру Лукашенко — политик требовала его отставки, прекращения насилия на улицах и освобождения политзаключенных — истек 25 октября. В тот же день во многих городах Беларуси протестующие вышли на традиционный воскресный марш, силовики ответили жесткими задержаниями и стрельбой резиновыми пулями.

26 октября протестующие снова вышли на улицы. «Медиазона» ведет онлайн с акций.

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18:48

Возле McDonald’s на проспекте Независимости начались задержания, пишет Onliner. Как сообщает издание, по улице шла колонна людей с флагами, рядом остановился микроавтобус, из него выбежали силовики.

18:54

ГАИ перекрыла проспект Независимости на пересечении с улицей Сурганова, пишет «Радые Свабода».

18:59

Возле Макдональдса на Октябрьской только что разогнали колонну, которая двигалась с площади Независимости, но люди пытаются собраться заново, передает TUT.by.

19:02

ГУМ и ТЦ «Столица» закрыты, пишет «Наша Нива».

Фото: «Наша Нива»

19:09

У станции метро Малиновка по обе стороны проспекта выстроились цепочки солидарности. Периодически подъезжает бусик с силовиками, людей пытаются задерживать, сообщает Onliner.

Фото: Onliner

19:14

Группы протестующих собираются на площади Победы, пишет «Наша Нива».

19:16

Возле универсама «Центральный» и Дворца Республики ездят около пяти микроавтобусов, передает корреспондент «Медиазоны».

19:18

Группы людей рассредоточены от площади Октябрьской до универсама «Центральный», на проспекте сигналят машины, передает корреспондент «Медиазоны».

19:23

Силовики на площади Независимости перестали выставлять ограждения. Движение по проспекту в сторону Октябрьской восстановлено. Часть омоновцев, дежуривших на площади Независимости, ушла грузиться в автобусы на улице Советской, пишет TUT.by.

19:25

Несколько сотен протестующих идут от площади Победы в сторону площади Якуба Коласа, передает «Радые Свабода».

19:36

На проспекте сигналят машины.

19:48

На площади Якуба Коласа начались задержания, пишет «Радые Свабода». Как передает Onliner, задерживали и около станции метро Малиновка, где стояла цепочка солидарности.

19:52

О попытках задержания около филармонии у площади Якуба Коласа сообщает корреспондент «Медиазоны».

19:56

Как рассказала корреспонденту «Медиазоны» очевидец, около 25 минут назад к людям, которые стояли на площади Якуба Коласа, с двух сторон подъехали силовики. Люди побежали в сторону трамвайных путей и забежали в трамвай. Как люди забежали внутрь, водитель закрыла двери, трамвай уехал с остановки.

19:59

Возле филармонии задержали несколько человек, пишет «Радые Свабода».

20:03

Задержания сейчас проходят около станции метро Малиновка, передает «Белсат».

20:06

Около филармонии снова собрались люди, передает корреспондент «Медиазоны».

20:13

В Минске силовики забежали в универсам «Центральный», забрали оттуда людей, пишет «Радыё Свабода».

20:14

TUT.by сообщает о жестких задержаниях около станции метро «Пушкинская». На видео видно, как неизвестные наносят несколько ударов парню, лежащему на земле, после чего заламывают ему руки и уводят в сторону транспорта.

20:25

На видео, публикованном «Радыё Свабода» видно, как около филармонии двое силовиков в черном и один в штатском пытались остановить машину. Водитель поехал назад - силовики начали бить по машине дубинками.

20:26

В Минске закрыли станцию метро «Площадь Якуба Коласа», передает TUT.by.

20:34

Возле станции метро «Площадь Якуба Коласа» появились внутренние войска, сообщает «МБХ медиа».

20:44

В 20:37 станция метро Площадь Якуба Коласа открыта. Метро работает в штатном режиме, сообщает телеграм-канал «Минский метрополитен».

20:49

TUT.by опубликовал видео, на котором видно, как силовик несколько раз бьет ногой человека при задержании.

20:54

Более 270 человек задержаны в Беларуси в ходе акций протеста в понедельник, сообщает правозащитный центр «Весна». Список обновляется.

21:08

Возле кофейни «Зерно» на проспекте Независимости остановилась машина ГАИ, из которой выбежали силовики и начали бить мужчину, тянули его в машину, пишет «Радыё Свабода».

21:14

Около станции метро «Малиновка» по обе стороны дороги стоят люди.

21:27

Возле станции метро «Пушкинская», около мемориала Тарайковскому корреспондент «Медиазоны» заметил белый микроавтобус, внутри которого сидит водитель в балаклаве.

21:39

Цепь солидарности выстроилась на Логойском тракте, пишет TUT.by.

Фото: TUT.by

22:44

Более 320 человек задержаны в Беларуси в ходе акций протеста в понедельник, сообщает правозащитный центр «Весна». Список обновляется.

     
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