Марш против террора

12:24 За два с половиной часа до акции был закрыт парк Челюскинцев, неподалеку от которого планируют собираться протестующие в Минске. Также в городе начались проблемы с интернетом.

12:38 Недалеко от места сбора протестующих в Минске заметили водометы, комплексы «Рубеж» и другую спецтехнику, сообщает «Еврорадио».

12:52 В Минске перед протестным маршем вновь закрыли несколько ближайших станций метро: «Академию наук», «Парк Челюскинцев» и «Московскую». В Куропатах, куда собираются дойти протестующие, уже находятся не менее шести силовиков в штатском. Некоторые из них в масках, один с видеокамерой, сообщает «Белсат».

13:28 В Минске заметили бронированные вездеходы с пулеметами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев. Речь идет о колонне из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше, которая следовала в сторону стелы «Минск — город-герой».

14:00 «Радыё Свабода» сообщает, что через дорогу от парка Челюскинцев в Минске начинают собираться протестующие. Также, по его данным, есть первые задержанные — это журналисты.

14:01 Коллеги задержанного сообщили «Медиазоне», что задержанный у парка Челюскинцев — корреспондент ТАСС Юрий Шамшур. Его уже отпустили.

14:17 Колонна протестующих идет вдоль проспекта Независимости в сторону станции метро «Московская», передает TUT.by. Участники акции вышли на проезжую часть. По оценкам «Радыё Свабода», в марше до Куропат участвуют несколько тысяч человек.

14:21 У часового завода «Луч», который находится через дорогу от парка Челюскинцев, остановилась машина ГАИ. Она не пропускает автомобили по проспекту Независимости в сторону станции метро «Восток». Также из машины ГАИ раздается требование к протестующим покинуть проезжую часть.

14:27 «Радыё Свабода» сообщает, что перед протестующими на проспекте Независимости выстроилась цепочка омоновцев. Собравшиеся кричали: «Пошел вон, ты и твой ОМОН». После того, как силовики открыли стрельбу в воздух, протестующие покинули проспект. На проспекте Независимости много микроавтобусов, из них выходят омоновцы в черном и становятся вдоль дороги. Протестующие поднимают руки и показывают, что в руках ничего нет. Они продолжают движение по тротуару.

14:31 После Волгоградской улицы протестующие вернулись на проезжую часть проспекта Независимости, пишет TUT.by. В сторону станции метро «Московская», куда движется колонна, выехали водометы. За колонной едут машины силовиков.

14:35 Около станции метро «Московская» начались задержания.

14:38 Часть колонны протестующих оказалась заблокирована на участке от Волгоградской улицы до бизнес-центра «Александров пассаж». Митингующие развернулись и идут к Академии наук.

14:41 Силовики оттесняют протестующих обратно к парку Челюскинцев, сообщает «Наша Нiва».

14:45 ГУВД Минска подтвердило РИА «Новости», что были задержаны несколько участников марша. В то же время в милиции сказали, что у них нет информации о выстрелах в районе акции.

14:47 Силовики разгоняют протестующих на пересечении улиц Кедышко и Волгоградская. Собравшиеся разбегаются во дворы, сообщает «Белсат». По данным «Радыё Свабода», на Волгоградской бусы остановились возле колонны и силовики задержали нескольких мужчин.

14:52 В Гродно по улице Советской идут милиционеры и омоновцы, из спецтехники играет песня «Саня остается с нами». Происходят точечные задержания, сообщает «Белсат».

15:01 Голова колонны протестующих находится на пересечении с улицей Калиновского возле станции метро «Восток», а хвост возле станции «Московская». По оценкам «Нашай Нiвы», в марше участвуют около 20 тысяч человек.

15:06 «Еврорадио» опубликовало видео с выстрелами силовиков в воздух перед колонной протестующих.

15:08 «Белсат» оценивает численность протестующих в Минске в 10 тысяч человек.

15:25 Корреспондент «Медиазоны» передает, что водомет, несколько автобусов и автомобиль с колючей проволокой проехали по проспекту Независимости и повернули направо, на улицу Жасминовую.

15:30 На перекрестке улиц Калиновского и Гамарника силовики окружают протестующих, передает «Белсат».

15:31 Милиция Минска подтвердила предупредительные выстрелы в воздух во время марша на проспекте Независимости, сообщает The Village.

15:41 Силовики используют светошумовые гранаты на улице Гамарника, сообщает «Белсат». В то же время «Радыё Свабода» сообщает о светошумовых гранатах на Логойском тракте, который пересекает улицу Гамарника.

15:53 Закрытые утром станции минского метро вновь работают, сообщает «Минск-Новости».

15:54 Корреспондент «Медиазоны» передает, что по МКАДу в сторону Куропат едут автозаки.

16:04 Съезд со МКАДа на Логойский тракт перекрыт, передает корреспондент «Медиазоны».

16:09 Возле ТЦ EXPOBEL более тысячи людей с флагами, передает корреспондент «Медиазоны». Рядом с ними, со стороны МКАДа, автозак и несколько бусов. Еще семь автозаков поехали по МКАДу в обратную сторону от Куропат.

16:17 Задержаны три журналиста газеты «Новы Час», пишет БАЖ со ссылкой на главного редактора издания Оксану Колб. Дмитрий Дмитриев — сильно избит, находится в Партизанском РУВД. Александр Зенькович и Яна Трусило — в Октябрьском РУВД. Исправлено в 16:25. Дмитрий Дмитриев находится в Партизанском РУВД.

16:17 На Гамарника едет около 10 бусов и несколько автозаков, передает корреспондент «Медиазоны». Также он слышал несколько громких хлопков со стороны улицы Мирошниченко.

16:22 Протестующих начали задерживать в поле около Куропат, пишет «Радыё Свабода». Некоторые из них успели добежать до ТЦ EXPOBEL.

16:42 Читатель «Нашай Нівы» на видео рассказывает, что произошло около «МакДональдса» на Логойском тракте. По его словам, там не было взрыва светошумовой гранаты, а взорвалось некое устройство, которое было брошено с боку парковки не силовиками. Другой читатель пишет, что сразу после взрыва там оказался сотрудник телеканала СТВ Григорий Азаренок с оператором, а силовики ушли.

16:51 В Минске задержали оператора «Белсат» Дмитрия Солтана, сообщает издание в своем телеграм-канале. Оператор находится в Октябрьском РУВД. Там же, где задержанные ранее журналисты «Новага Часу» Александр Зенькович и Яна Трусило.

16:57 Видео побега молодого человека от сотрудников милиции опубликовал Onliner. Парень, убегая от милиционеров, спускается к проезжей части по небольшому возвышению. Не добегая до него, два милиционера почти одновременно падают. Молодой человек продолжает бег, сотрудники возвращаются ни с чем. На заднем плане слышен комментарий женщины: «Упали, слава тебе господи!»

17:12 На улице Калиновского силовик направил в сторону протестующего ружье, но тот расстегнул куртку и поднял майку. Силовик отступил.

17:27 По улице Мирошниченко возвращаются несколько сотен человек с символикой — это люди которые не пошли в урочище Куропаты, передает корреспондент «Медиазоны». Вокруг них кружит МАЗ сотрудников милиции, но никого не задерживают.

17:58 Рядом с МКАДом почти десяток бусов, возле перехода на Куропаты стоит автозак, передает корреспондент «Медиазоны». У Логойского тракта припарковано еще три автозака. Протестующие возвращаются в город маленькими группами по полю возле ТЦ EXPOBEL.

18:12 Мобильный интернет снова работает в Минске, передают корреспонеднты «Медиазоны».

18:40 Во время воскресных протестных акций в Беларуси задержаны более 120 человек, сообщает «Вясна». На 18:39 в списках 122 фамилии. Список продолжает обновляться.

20:36 На журналиста «Новага Часу» Дмитрия Дмитриева составили протоколы по статьям 23.34 и 23.4 КоАП, сообщает издание в своем телеграм-канале. Его, как и других журналистов издания Александра Зеньковича и Яну Трусило, не выпустят сегодня. Журналистов задержали на марше против террора в Минске. Сообщалось, что Дмитрия Дмитриева избили. Также известно про задержание оператора «Белсат» Дмитрия Солтана.