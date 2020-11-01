Марш против террора

За два с половиной часа до акции был закрыт парк Челюскинцев, неподалеку от которого планируют собираться протестующие в Минске. Также в городе начались проблемы с интернетом.
Недалеко от места сбора протестующих в Минске заметили водометы, комплексы «Рубеж» и другую спецтехнику, сообщает «Еврорадио».
В Минске перед протестным маршем вновь закрыли несколько ближайших станций метро: «Академию наук», «Парк Челюскинцев» и «Московскую».
В Куропатах, куда собираются дойти протестующие, уже находятся не менее шести силовиков в штатском. Некоторые из них в масках, один с видеокамерой, сообщает «Белсат».
В Минске заметили бронированные вездеходы с пулеметами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев. Речь идет о колонне из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше, которая следовала в сторону стелы «Минск — город-герой».
«Радыё Свабода» сообщает, что через дорогу от парка Челюскинцев в Минске начинают собираться протестующие. Также, по его данным, есть первые задержанные — это журналисты.
Коллеги задержанного сообщили «Медиазоне», что задержанный у парка Челюскинцев — корреспондент ТАСС Юрий Шамшур. Его уже отпустили.
Колонна протестующих идет вдоль проспекта Независимости в сторону станции метро «Московская», передает TUT.by. Участники акции вышли на проезжую часть.
По оценкам «Радыё Свабода», в марше до Куропат участвуют несколько тысяч человек.
У часового завода «Луч», который находится через дорогу от парка Челюскинцев, остановилась машина ГАИ. Она не пропускает автомобили по проспекту Независимости в сторону станции метро «Восток». Также из машины ГАИ раздается требование к протестующим покинуть проезжую часть.
«Радыё Свабода» сообщает, что перед протестующими на проспекте Независимости выстроилась цепочка омоновцев. Собравшиеся кричали: «Пошел вон, ты и твой ОМОН». После того, как силовики открыли стрельбу в воздух, протестующие покинули проспект.
На проспекте Независимости много микроавтобусов, из них выходят омоновцы в черном и становятся вдоль дороги. Протестующие поднимают руки и показывают, что в руках ничего нет. Они продолжают движение по тротуару.
После Волгоградской улицы протестующие вернулись на проезжую часть проспекта Независимости, пишет TUT.by. В сторону станции метро «Московская», куда движется колонна, выехали водометы. За колонной едут машины силовиков.
Около станции метро «Московская» начались задержания.
Часть колонны протестующих оказалась заблокирована на участке от Волгоградской улицы до бизнес-центра «Александров пассаж». Митингующие развернулись и идут к Академии наук.
Силовики оттесняют протестующих обратно к парку Челюскинцев, сообщает «Наша Нiва».
ГУВД Минска подтвердило РИА «Новости», что были задержаны несколько участников марша. В то же время в милиции сказали, что у них нет информации о выстрелах в районе акции.
Силовики разгоняют протестующих на пересечении улиц Кедышко и Волгоградская. Собравшиеся разбегаются во дворы, сообщает «Белсат». По данным «Радыё Свабода», на Волгоградской бусы остановились возле колонны и силовики задержали нескольких мужчин.
В Гродно по улице Советской идут милиционеры и омоновцы, из спецтехники играет песня «Саня остается с нами». Происходят точечные задержания, сообщает «Белсат».
Голова колонны протестующих находится на пересечении с улицей Калиновского возле станции метро «Восток», а хвост возле станции «Московская». По оценкам «Нашай Нiвы», в марше участвуют около 20 тысяч человек.
«Еврорадио» опубликовало видео с выстрелами силовиков в воздух перед колонной протестующих.
«Белсат» оценивает численность протестующих в Минске в 10 тысяч человек.
Корреспондент «Медиазоны» передает, что водомет, несколько автобусов и автомобиль с колючей проволокой проехали по проспекту Независимости и повернули направо, на улицу Жасминовую.
На перекрестке улиц Калиновского и Гамарника силовики окружают протестующих, передает «Белсат».
Милиция Минска подтвердила предупредительные выстрелы в воздух во время марша на проспекте Независимости, сообщает The Village.
Силовики используют светошумовые гранаты на улице Гамарника, сообщает «Белсат». В то же время «Радыё Свабода» сообщает о светошумовых гранатах на Логойском тракте, который пересекает улицу Гамарника.
Закрытые утром станции минского метро вновь работают, сообщает «Минск-Новости».
Корреспондент «Медиазоны» передает, что по МКАДу в сторону Куропат едут автозаки.
Съезд со МКАДа на Логойский тракт перекрыт, передает корреспондент «Медиазоны».
Возле ТЦ EXPOBEL более тысячи людей с флагами, передает корреспондент «Медиазоны». Рядом с ними, со стороны МКАДа, автозак и несколько бусов. Еще семь автозаков поехали по МКАДу в обратную сторону от Куропат.
Задержаны три журналиста газеты «Новы Час», пишет БАЖ со ссылкой на главного редактора издания Оксану Колб.
Дмитрий Дмитриев — сильно избит, находится в Партизанском РУВД. Александр Зенькович и Яна Трусило — в Октябрьском РУВД.
Исправлено в 16:25. Дмитрий Дмитриев находится в Партизанском РУВД.
На Гамарника едет около 10 бусов и несколько автозаков, передает корреспондент «Медиазоны». Также он слышал несколько громких хлопков со стороны улицы Мирошниченко.
Протестующих начали задерживать в поле около Куропат, пишет «Радыё Свабода». Некоторые из них успели добежать до ТЦ EXPOBEL.
Читатель «Нашай Нівы» на видео рассказывает, что произошло около «МакДональдса» на Логойском тракте. По его словам, там не было взрыва светошумовой гранаты, а взорвалось некое устройство, которое было брошено с боку парковки не силовиками.
Другой читатель пишет, что сразу после взрыва там оказался сотрудник телеканала СТВ Григорий Азаренок с оператором, а силовики ушли.
В Минске задержали оператора «Белсат» Дмитрия Солтана, сообщает издание в своем телеграм-канале. Оператор находится в Октябрьском РУВД. Там же, где задержанные ранее журналисты «Новага Часу» Александр Зенькович и Яна Трусило.
Видео побега молодого человека от сотрудников милиции опубликовал Onliner. Парень, убегая от милиционеров, спускается к проезжей части по небольшому возвышению. Не добегая до него, два милиционера почти одновременно падают. Молодой человек продолжает бег, сотрудники возвращаются ни с чем.
На заднем плане слышен комментарий женщины: «Упали, слава тебе господи!»
На улице Калиновского силовик направил в сторону протестующего ружье, но тот расстегнул куртку и поднял майку. Силовик отступил.
По улице Мирошниченко возвращаются несколько сотен человек с символикой — это люди которые не пошли в урочище Куропаты, передает корреспондент «Медиазоны». Вокруг них кружит МАЗ сотрудников милиции, но никого не задерживают.
Рядом с МКАДом почти десяток бусов, возле перехода на Куропаты стоит автозак, передает корреспондент «Медиазоны». У Логойского тракта припарковано еще три автозака. Протестующие возвращаются в город маленькими группами по полю возле ТЦ EXPOBEL.
Мобильный интернет снова работает в Минске, передают корреспонеднты «Медиазоны».
Во время воскресных протестных акций в Беларуси задержаны более 120 человек, сообщает «Вясна». На 18:39 в списках 122 фамилии. Список продолжает обновляться.
На журналиста «Новага Часу» Дмитрия Дмитриева составили протоколы по статьям 23.34 и 23.4 КоАП, сообщает издание в своем телеграм-канале. Его, как и других журналистов издания Александра Зеньковича и Яну Трусило, не выпустят сегодня.
Журналистов задержали на марше против террора в Минске. Сообщалось, что Дмитрия Дмитриева избили. Также известно про задержание оператора «Белсат» Дмитрия Солтана.
Onliner опубликовал видео, на котором силовики пытаются сбить дрон милицейской дубинкой. На первом видео они промахиваются. Когда дрон подлетает ближе, одному из милиционеров в прыжке удается его сбить.