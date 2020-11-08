Марш народовластия

Уже традиционно в Минске перед акцией, которая должна начаться в 12:00, отключили мобильный интернет.
Недалеко от Ратуши в Минске, которая должна стать местом сбора протестующих, на улице Ленина между Grand cafe и отелем «Европа» перекрыли пеший проход. Там стоят силовики в полном обмундировании и с щитами, передает корреспондент «Медиазоны».
Как сообщает корреспондент «Медиазоны», в сторону проспекта Независимости поехали несколько бусов.
«Радыё Свабода» со ссылкой на читателя сообщает о первых задержанных на улице Ленина.
Со стороны Ратуши люди небольшими группами идут к стеле «Минск — город-герой», передает корреспондент «Медиазоны». На мосту над улицей Немига стоят бусы и автозак, 11 бусов поехали в сторону стелы.
Все больше людей направляются в сторону стелы в Минске.
Около улицы Козлова силовики задержали двух журналистов в жилетках с надписью ПРЕССА, пишет «Комсомольская правда». Возможно, речь идет о сотрудниках РИА «Новости».
Как передает «Радые Свабода», у дома 1 на проспекте Победителей люди в штатском с зелеными повязками задерживают протестующих. Корреспондент «Медиазоны» слышит, как в громкоговоритель требуют разойтись и называют акцию несанкционированной.
Корреспондент «Медиазоны» подтверждает информацию о задержаниях у дома 1 на проспекте Победителей. По словам журналиста, задерживают протестующих силовики.
На мосту над Немигой также идут задержания, сообщает корреспондент «Медиазоны».
На проспекте Победителей у KFC продолжаются задержания. Одного протестующего начали задерживать несколько силовиков, ударили его, но в итоге отпустили.
Правозащитный центр «Вясна» опубликовал первые данные о задержанных в Минске. Всего известно пока о 11 задержанных. Кроме того, еще двух человек задержали в Ляховичах.
Тем временем в Уручье вертолет с государственным флагом Беларуси сопровождает провластную автоколонну, сообщает «Наша Нiва».
Группа протестующих перекрыла Кальварийскую улицу в районе станции метро «Фрунзенская», сообщает «Наша Нiва».
У стелы «Минск — город-герой» из динамиков по-беларуски доносится: «Не будьте эгоистами, относитесь к людям по-человечески. Будьте благодарны своей стране».
На улице Немига перекрыли движение в сторону Романовской слободы, сообщает корреспондент «Медиазоны». Много бусов едет со стороны «Фрунзенской», где идут задержания протестующих.
«Наша Нiва» сообщает, что на улицу Богдановича, по которой идет большая колонна протестующих, приехали силовики. Собравшиеся разбегаются.
На улице Сторожевской силовики задержали около 30 протестующих, пишет «Белсат».
«Централизованной колонны прямо сейчас нет. Люди собираются в большие и маленькие группы и передвигаются по центру города, а силовики продолжают задерживать людей», — пишет Onliner.
В Витебске задержали мать арестованного оппозиционера Татьяну Северинец, сообщает «Белсат». Она с подругой шла по улице Ленина, люди в форме преградили им путь и посадили в машину.
Корреспондент «Медиазоны» передает, что около станции метро «Пушкинская» в Минске разогнали собравшихся и задержали как минимум одного протестующего.
Исправлено в 19:35. Изначально в посте по ошибке было написано, что задержания произошли на улице Пушкинской.
Силовики зашли в минский ТЦ «Немига» и задержали человека в одном из магазинов, сообщает «Радыё Свабода».
Правозащитный центр «Вясна» сообщает о 132 задержанных в Минске. Еще по двое человек задержаны в Гомеле и Ляховичах, а также одного человека задержали в Витебске.
Лежащего на улице Мельникайте мужчину на носилках отнесли в машину скорой помощи и увезли, пишет TUT.by.
Очередные задержания прошли на Немиге и на пересечении проспектов Машерова и Независимости, сообщает TUT.by.
В Минске задержали фотожурналистов Святослава Зоркого и Виктора Толочко, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов». Зоркого задержали возле стелы, а Толочко — возле Немиги.
Задержанного журналиста Виктора Толочко уже отпустили.
В Минске задержали 209 человек, еще 9 человек задержаны в других городах Беларуси, сообщает «Вясна».
Возле торгового центра «Галерея» задержали журналиста БелаПАН Яна Авсеюшкина, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов».
На Немиге задержали трех медиков из Беларуского Красного креста, пишет «Наша Нiва».
Среди задержанных, вероятно, актер и ведущий передачи «Калыханка» Александр Жданович. О человеке с таким же именем и фамилией и годом рождения среди задержанных сообщают волонтеры. По их данным, он находится в Первомайском РУВД.
TUT.by сообщает о появлении скорой в районе пешеходного моста через Немигу. Сначала к бусу силовиков вызвали скорую, затем — реанимацию, рассказали изданию очевидцы. Пострадавшего из буса перенесли в машину медиков. Другие детали инцидента пока неизвестны.
В Витебске вместе с матерью арестованного оппозиционера Павла Северинца Татьяной задержали журналистку Алену Шабуню, которая сотрудничает с телеканалом «Белсат» , пишет телеканал.
В McDonald’s на Немиге закрыли двери на вход, из заведения выйти можно, передает корреспондент «Медиазоны».
Читатель Onliner прислал видео, на котором силовики, которых он снимал, сняли его на видео и сказали: «Готовься».
Все станции метро с 16:10 работают в штатном режиме, пишет TUT.by со ссылкой на минский метрополитен.
На Немиге после разгона на тротуаре лежал человек, сообщил TUT.by читатель. По его словам, это произошло около 40 минут назад, на место приехал ОМОН, а минут через 20 — и скорая.
В Минске снова работает мобильный интернет, передает корреспондент «Медиазоны».
В Минске на улице Цнянской сотрудники в форме ДПС задержали мужчину и отвели его в микроавтобус, пишет «Наша Ніва».
Телеграм-канал @motolkohelp опубликовал видео, на котором видно, как силовики отводят задержанных предположительно в автозак.
Фотографа «Комсомольской правды в Беларуси» Святослава Зоркого отпустили из РУВД, пишет исполняющий обязанности главного редактора издания Александр Коц.
TUT.by опубликовал видео, на котором видно, как силовик несколько раз бьет лежачего на дороге человека при задержании.
Еще одно видео задержания опубликовал TUT.by. На нем силовик сначала несколько раз бьет мужчину ногой, потом кулаком в лицо. Мужчина падает.
В списке задержанных по всей Беларуси 8 ноября уже больше 400 фамилий, пишет правозащитный центр «Вясна». Список обновляется.
Среди задержанных есть «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова. Ее задержание «Комсомольской правде в Беларуси» подтвердил муж Иван Морозов.
В Минске на улице Куйбышева задержали еще одного журналиста Артема Ляву, писал «Белсат» около 40 минут назад.
Задержанную сегодня в Витебске журналистку Алену Шабуню, которая сотрудничает с телеканалом «Белсат», отпустили, пишет Белорусская ассоциация журналистов.
БАЖ сообщает, что на нее составили протокол за работу без аккредитации из-за ранее опубликованного на «Белсате» материала и провели профилактическую беседу.
«Еврорадио» пишет, что в Советском РУВД Минска задержанные стоят вдоль забора.
Некоторые из задержанных, которых доставили в Советское РУВД, до сих пор стоят во внутреннем дворике, пишет TUT.by.
Стало известно, что в Минске задержали еще одного журналиста Евгения Шапчица, пишет Белорусская ассоциация журналистов.
Во время воскресных протестных акций в Беларуси задержаны более 620 человек, сообщает «Вясна». Список правозащитников обновляется.
Так задерживали вечером у станции метро Пушкинская, сообщает TUT.by.
«Наша Ніва» сообщает о задержаниях на Каменной горке, в Сухарево, Серебрянке и Уручье.
Людей задерживают и в микрорайоне Лебяжий, пишет Onliner.
TUT.by и «Наша Ніва» пишут о задержаниях рядом со станцией метро «Пушкинская»: у мемориала Тарайковского и возле гостиницы Орбита.
В Минске задержали члена Координационного совета, директора Центра европейской трансформации Андрея Егорова, пишет телеграм-канал совета.
Во время воскресных протестных акций в Беларуси задержали более 800 человек, сообщает «Вясна». Список правозащитников обновляется.
Некоторые из задержанных до сих пор стоят во внутреннем дворе Советского РУВД, пишет «Наша Ніва».
Во время воскресных протестных акций в Беларуси задержали более тысячи человек, сообщает «Вясна». Список правозащитников обновляется.
Читатель «Нашей Нівы» сообщает, что во дворе Советского РУВД осталось около 15 задержанных. Некоторые, по его словам, стоят там с двух часов дня.