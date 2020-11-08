Марш народовластия

08.11.2020 11:25 Уже традиционно в Минске перед акцией, которая должна начаться в 12:00, отключили мобильный интернет.

08.11.2020 11:47 Недалеко от Ратуши в Минске, которая должна стать местом сбора протестующих, на улице Ленина между Grand cafe и отелем «Европа» перекрыли пеший проход. Там стоят силовики в полном обмундировании и с щитами, передает корреспондент «Медиазоны».

08.11.2020 12:05 Как сообщает корреспондент «Медиазоны», в сторону проспекта Независимости поехали несколько бусов.

08.11.2020 12:09 «Радыё Свабода» со ссылкой на читателя сообщает о первых задержанных на улице Ленина.

08.11.2020 12:18 Со стороны Ратуши люди небольшими группами идут к стеле «Минск — город-герой», передает корреспондент «Медиазоны». На мосту над улицей Немига стоят бусы и автозак, 11 бусов поехали в сторону стелы.

08.11.2020 12:23 Все больше людей направляются в сторону стелы в Минске.

08.11.2020 12:25 Около улицы Козлова силовики задержали двух журналистов в жилетках с надписью ПРЕССА, пишет «Комсомольская правда». Возможно, речь идет о сотрудниках РИА «Новости».

08.11.2020 12:28 Как передает «Радые Свабода», у дома 1 на проспекте Победителей люди в штатском с зелеными повязками задерживают протестующих. Корреспондент «Медиазоны» слышит, как в громкоговоритель требуют разойтись и называют акцию несанкционированной.

08.11.2020 12:38 Корреспондент «Медиазоны» подтверждает информацию о задержаниях у дома 1 на проспекте Победителей. По словам журналиста, задерживают протестующих силовики.

08.11.2020 12:47 На мосту над Немигой также идут задержания, сообщает корреспондент «Медиазоны».

08.11.2020 12:50 На проспекте Победителей у KFC продолжаются задержания. Одного протестующего начали задерживать несколько силовиков, ударили его, но в итоге отпустили.

08.11.2020 13:03 Правозащитный центр «Вясна» опубликовал первые данные о задержанных в Минске. Всего известно пока о 11 задержанных. Кроме того, еще двух человек задержали в Ляховичах.

08.11.2020 13:10 Тем временем в Уручье вертолет с государственным флагом Беларуси сопровождает провластную автоколонну, сообщает «Наша Нiва».

08.11.2020 13:32 Группа протестующих перекрыла Кальварийскую улицу в районе станции метро «Фрунзенская», сообщает «Наша Нiва».

08.11.2020 13:37 У стелы «Минск — город-герой» из динамиков по-беларуски доносится: «Не будьте эгоистами, относитесь к людям по-человечески. Будьте благодарны своей стране».

08.11.2020 13:42 На улице Немига перекрыли движение в сторону Романовской слободы, сообщает корреспондент «Медиазоны». Много бусов едет со стороны «Фрунзенской», где идут задержания протестующих.

08.11.2020 13:52 «Наша Нiва» сообщает, что на улицу Богдановича, по которой идет большая колонна протестующих, приехали силовики. Собравшиеся разбегаются.

08.11.2020 14:26 На улице Сторожевской силовики задержали около 30 протестующих, пишет «Белсат».

08.11.2020 14:34 «Централизованной колонны прямо сейчас нет. Люди собираются в большие и маленькие группы и передвигаются по центру города, а силовики продолжают задерживать людей», — пишет Onliner.

08.11.2020 14:51 В Витебске задержали мать арестованного оппозиционера Татьяну Северинец, сообщает «Белсат». Она с подругой шла по улице Ленина, люди в форме преградили им путь и посадили в машину.

08.11.2020 14:53 Корреспондент «Медиазоны» передает, что около станции метро «Пушкинская» в Минске разогнали собравшихся и задержали как минимум одного протестующего. Исправлено в 19:35. Изначально в посте по ошибке было написано, что задержания произошли на улице Пушкинской.

08.11.2020 14:56 Силовики зашли в минский ТЦ «Немига» и задержали человека в одном из магазинов, сообщает «Радыё Свабода».

08.11.2020 15:00 Правозащитный центр «Вясна» сообщает о 132 задержанных в Минске. Еще по двое человек задержаны в Гомеле и Ляховичах, а также одного человека задержали в Витебске.

08.11.2020 15:06 Лежащего на улице Мельникайте мужчину на носилках отнесли в машину скорой помощи и увезли, пишет TUT.by.

08.11.2020 15:24 Очередные задержания прошли на Немиге и на пересечении проспектов Машерова и Независимости, сообщает TUT.by.

08.11.2020 15:33 В Минске задержали фотожурналистов Святослава Зоркого и Виктора Толочко, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов». Зоркого задержали возле стелы, а Толочко — возле Немиги.

08.11.2020 15:38 Задержанного журналиста Виктора Толочко уже отпустили.

08.11.2020 15:40 В Минске задержали 209 человек, еще 9 человек задержаны в других городах Беларуси, сообщает «Вясна».

08.11.2020 15:48 Возле торгового центра «Галерея» задержали журналиста БелаПАН Яна Авсеюшкина, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов».

08.11.2020 15:50 На Немиге задержали трех медиков из Беларуского Красного креста, пишет «Наша Нiва».

08.11.2020 15:55 Среди задержанных, вероятно, актер и ведущий передачи «Калыханка» Александр Жданович. О человеке с таким же именем и фамилией и годом рождения среди задержанных сообщают волонтеры. По их данным, он находится в Первомайском РУВД.

08.11.2020 15:58 TUT.by сообщает о появлении скорой в районе пешеходного моста через Немигу. Сначала к бусу силовиков вызвали скорую, затем — реанимацию, рассказали изданию очевидцы. Пострадавшего из буса перенесли в машину медиков. Другие детали инцидента пока неизвестны.

08.11.2020 16:05 В Витебске вместе с матерью арестованного оппозиционера Павла Северинца Татьяной задержали журналистку Алену Шабуню, которая сотрудничает с телеканалом «Белсат» , пишет телеканал.

08.11.2020 16:09 В McDonald’s на Немиге закрыли двери на вход, из заведения выйти можно, передает корреспондент «Медиазоны».

08.11.2020 16:21 Читатель Onliner прислал видео, на котором силовики, которых он снимал, сняли его на видео и сказали: «Готовься».

08.11.2020 16:24 Все станции метро с 16:10 работают в штатном режиме, пишет TUT.by со ссылкой на минский метрополитен.

08.11.2020 16:34 На Немиге после разгона на тротуаре лежал человек, сообщил TUT.by читатель. По его словам, это произошло около 40 минут назад, на место приехал ОМОН, а минут через 20 — и скорая.

08.11.2020 16:45 В Минске снова работает мобильный интернет, передает корреспондент «Медиазоны».

08.11.2020 16:53 В Минске на улице Цнянской сотрудники в форме ДПС задержали мужчину и отвели его в микроавтобус, пишет «Наша Ніва».

08.11.2020 17:04 Телеграм-канал @motolkohelp опубликовал видео, на котором видно, как силовики отводят задержанных предположительно в автозак.

08.11.2020 17:08 Фотографа «Комсомольской правды в Беларуси» Святослава Зоркого отпустили из РУВД, пишет исполняющий обязанности главного редактора издания Александр Коц.

08.11.2020 17:26 TUT.by опубликовал видео, на котором видно, как силовик несколько раз бьет лежачего на дороге человека при задержании.

08.11.2020 17:35 Еще одно видео задержания опубликовал TUT.by. На нем силовик сначала несколько раз бьет мужчину ногой, потом кулаком в лицо. Мужчина падает.

08.11.2020 17:41 В списке задержанных по всей Беларуси 8 ноября уже больше 400 фамилий, пишет правозащитный центр «Вясна». Список обновляется. Среди задержанных есть «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова. Ее задержание «Комсомольской правде в Беларуси» подтвердил муж Иван Морозов.

08.11.2020 17:55 В Минске на улице Куйбышева задержали еще одного журналиста Артема Ляву, писал «Белсат» около 40 минут назад.

08.11.2020 18:22 Задержанную сегодня в Витебске журналистку Алену Шабуню, которая сотрудничает с телеканалом «Белсат», отпустили, пишет Белорусская ассоциация журналистов. БАЖ сообщает, что на нее составили протокол за работу без аккредитации из-за ранее опубликованного на «Белсате» материала и провели профилактическую беседу.

08.11.2020 18:40 «Еврорадио» пишет, что в Советском РУВД Минска задержанные стоят вдоль забора.

08.11.2020 19:21 Некоторые из задержанных, которых доставили в Советское РУВД, до сих пор стоят во внутреннем дворике, пишет TUT.by.

08.11.2020 19:29 Стало известно, что в Минске задержали еще одного журналиста Евгения Шапчица, пишет Белорусская ассоциация журналистов.

08.11.2020 20:32 Во время воскресных протестных акций в Беларуси задержаны более 620 человек, сообщает «Вясна». Список правозащитников обновляется.

08.11.2020 21:10 Так задерживали вечером у станции метро Пушкинская, сообщает TUT.by.

08.11.2020 21:13 «Наша Ніва» сообщает о задержаниях на Каменной горке, в Сухарево, Серебрянке и Уручье.

08.11.2020 21:46 TUT.by и «Наша Ніва» пишут о задержаниях рядом со станцией метро «Пушкинская»: у мемориала Тарайковского и возле гостиницы Орбита.

08.11.2020 22:21 В Минске задержали члена Координационного совета, директора Центра европейской трансформации Андрея Егорова, пишет телеграм-канал совета.

08.11.2020 22:44 Во время воскресных протестных акций в Беларуси задержали более 800 человек, сообщает «Вясна». Список правозащитников обновляется.

08.11.2020 23:39 Некоторые из задержанных до сих пор стоят во внутреннем дворе Советского РУВД, пишет «Наша Ніва».

09.11.2020 01:01 Во время воскресных протестных акций в Беларуси задержали более тысячи человек, сообщает «Вясна». Список правозащитников обновляется.