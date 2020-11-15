«Я выхожу». Марш памяти Романа Бондаренко

15.11.2020 11:12 Корреспонденты «Медиазоны» передают, что перед акцией протеста в Минск начались перебои в работе мобильного интернета. Кроме того, в городе закрыты несколько станций метро — «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Октябрьская», все станции от «Купаловской» до «Кунцевщины», — а также закрыта третья линия.

15.11.2020 11:28 В Минске перекрыли подземный переход на станции метро «Пушкинская». Некоторые люди начинают перебегать по дороге, сообщает «Радыё Свабода». Также перекрыта улица Притыцкого.

15.11.2020 11:31 На дорогах в районе станции метро «Пушкинская» перекрыли движение, пишет Onliner.

15.11.2020 11:50 Читатель сообщает, что движение в районе станции метро «Пушкинская» все же не перекрыли. Однако выход из подземного перехода огорожден лентой.

15.11.2020 12:11 Вдоль дороги у кинотеатра «Аврора» в Минске стоят 15 бусиков, еще несколько — на другой стороне, сообщает читатель.

15.11.2020 12:13 Onliner сообщает о первых задержаниях на «Пушкинской». Как пишет TUT.by, среди задержанных журналисты в жилетках «Пресса» — корреспондент ТАСС Юрий Шамшур и сотрудник БЕЛТА Андрей Покумейко.

15.11.2020 12:27 Активист Антон Мотолько сообщает о разгоне протестующих на «Пушкинской».

15.11.2020 12:36 Акции протеста проходят в Заславле, Жодино и Солигорске, сообщает активист Антон Мотолько. «Радыё Свабода» также пишет о марше в Гомеле, на который вышли около 60 человек, и акции в Молодечно.

15.11.2020 12:46 Задержанного корреспондента ТАСС Юрия Шамшура отпустили после проверки документов.

15.11.2020 12:50 В Витебске милиция задержала фотожурналиста TUT.by и «Народной воли» Алеся Пилецкого.

15.11.2020 12:53 Во дворах у «Пушкинской» произошли стычки между протестующими и силовиками. На записи «Радыё Свабода» видно, как одного из задержанных несколько силовиков избивают дубинками.

15.11.2020 13:00 Протестующие вышли на проезжую часть на проспекте Пушкина после перекрестка с улицей Матусевича, сообщает читатель «Медиазоны». По его оценке, всего собралось несколько тысяч человек.

15.11.2020 13:02 На проспекте Пушкина женщине стало плохо после задержания ее мужа. Ее окружили другие протестующие и сотрудники ОМОНа, в том числе командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, пишет «Наша Нiва». Женщину госпитализировали.

15.11.2020 13:12 В районе «Пушкинской» читатель «Медиазоны» слышал два громких звука, похожих на взрывы. «Куку» сообщает о применении светошумовых гранат.

15.11.2020 13:26 Как передает ТАСС, в районе «Пушкинской» есть пострадавшие, предположительно, от взрыва светошумовой гранаты.

15.11.2020 13:42 По данным правозащитного центра «Вясна», в Минске задержаны как минимум 36 человек. В городе Новогрудок задержали еще шесть человек, в Бобруйске — двух, а также по одному в Светлогорске, Гомеле, Гродно и Витебске.

15.11.2020 13:48 В Бресте задержали пятерых человек: двух молодых людей на улице Советской, парня и девушку с плакатом «Я выхожу, стреляй» около ЦУМа, а также еще одного мужчину в отеле «Интурист», пишет «Белсат».

15.11.2020 14:11 В Минске протестующий сбил силовика с ног.

15.11.2020 14:19 В районе «площади Перемен» силовики применили светошумовые гранаты, сообщает «Радые Свабода». Также об этом пишет «Еврорадио» со ссылкой на трансляцию «Белсат».

15.11.2020 14:46 В Минске силовики задержали фотокорреспондента БелаПАН Андрея Шавлюго, пишет TUT.by. По данным «Беларуской ассоциации журналистов», также в Витебске задержали журналиста Игоря Матвеева, а в Гродно — фотографа Евгения Бузука (по данным «Белсат») и главного редактора autogrodno.by Михаила Кунцевича.

15.11.2020 14:56 В Минске задержали корреспондента «Трибуны» и ведущего YouTube-канала «ЧестнОК» Александра Ивулина.

15.11.2020 15:10 «Беларуская ассоциация журналистов» сообщает о еще одной задержанной журналистке Татьяне Гаврильчик. В Витебске тем временем отпустили задержанного фотожурналиста Алеся Пилецкого.

15.11.2020 15:16 В районе «площади Перемен» на въезде во двор силовики отступают, также уезжает водомет, следует из трансляции «Белсата». Толпа протестующих приветствует это.

15.11.2020 15:20 Правозащитный центр «Вясна» сообщает о 208 задержанных протестующих по всей стране. Большинство задержаны в Минске — 158 человек. Также есть задержанные в Гродно, Светлогорске, Новогрудке, Пинске, Гомеле, Бресте, Новополоцке, Осиповичах, Барановичах, Могилеве, Бобруйске и Витебске.

15.11.2020 15:24 Протестующие в Минске выходят на проезжую часть улицы Червякова у «площади Перемен». Силовики продолжают отступление.

15.11.2020 15:37 Волонтеры, составляющие списки задержанных, в своем телеграм-канале сообщают, что двух задержанных — 47-летнего Сергея Палия и мужчину по фамилии Котусев — увезли из Московского РУВД на скорой помощи. Других подтверждений этой информации пока нет.

15.11.2020 15:42 На «площади Перемен» неизвестный мужчина разбил плитку, чтобы бросать ее в силовиков, а потом напал на журналиста TUT.by и попытался душить его шнурком от редакционного бейджа, сообщает само издание. Протестующие стали скандировать, что мужчина — провокатор, и вывели его с площади.

15.11.2020 15:54 Силовики в сопровождении водомета оттесняют протестующих в сторону «площади Перемен» со стороны Орловской улицы, сообщает «Наша Нiва». В трансляции «Белсата» видно, что силовики вернулись на «площадь Перемен». Похоже, что они окружают протестующих.

15.11.2020 16:10 Силовики со щитами окружают людей на «Площади перемен» в Минске, передает TUT.by. Люди у мемориала скандируют «Один за всех и все за одного» и «Стоим». Буквально за пару минут силовики взяли площадь в кольцо. Во дворе около 500 человек, силовиков в разы больше.

15.11.2020 16:40 В Минске задержали Бориса Пастернака — генерального директора издательства «Время», которое издавало в том числе книги Светланы Алексиевич, сообщает писатель Саша Филипенко в фейсбуке.

15.11.2020 16:52 В Беларуси на протестных акциях 15 ноября задержали как минимум 353 человека, передает правозащитный центр «Вясна». Список задержанных продолжает обновляться.

15.11.2020 16:59 Силовики на «Площади Перемен» заходят в ближайшие дома, иногда задерживая людей прямо в зданиях, передает «Радыё Свабода».

15.11.2020 17:03 В 16.55 все станции метро открыты для пассажиров, передает минский метрополитен.

15.11.2020 17:09 В Минске задержали журналиста Игоря Карнея и редактора Realt.by Владислава Кулецкого, передает БАЖ. Известно, что Кулецкого доставили в Ленинский РУВД. По информации TUT.by жена Игоря Карнея Инна Карней, лицензиат и организатор TEDxMinsk, также задержана.



Обновлено в 17:16. Добавлена информация TUT.by о задержании Инны Карней.

15.11.2020 17:27 В Минске задержали оператора Андрея Рябчика, передает «Белорусская ассоциация журналистов». По информации БАЖ, всего 15 ноября в стране задержали 17 журналистов.

15.11.2020 17:32 Сегодня в Минске на проспекте Пушкина синий микроавтобус силовиков сбил человека — это можно увидеть на видео, опубликованных TUT.by. Издание отмечает, что перед этим сбитый сделал движение, похожее на бросок. Очевидцы сообщают, что от удара у потерпевшего отлетели кроссовки, которые также можно увидеть в ролике, а самого человека погрузили в микроавтобус и увезли.

15.11.2020 17:40 В Минске снова начинает работать мобильный интернет, передают корреспонденты «Медиазоны». Оператор А1 сообщает, что предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме.





15.11.2020 17:44 В Минске задержаны заместитель директора по организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии Александрова Павел Моисеев и заведующий оперблоком этого же РНПЦ, Андрей Полуянчик, сообщает телеграм-канал «Белые халаты». По информации канала, Моисеев находится в Московском РУВД.

15.11.2020 17:48 По информации телеграм-канала «Списки задержанных» генерального директора издательства «Время» Бориса Пастернака освободили, однако при этом в канале стоит пометка «уголовное». Тем временем в списке задержанных в Беларуси 15 ноября, который ведет правозащитный центр «Вясна», уже 459 фамилий. Список продолжает обновляться.

15.11.2020 18:20 На «Площадь Перемен» пришли сотрудники коммунальных служб в оранжевой форме, снимают ленточки, передает корреспондент «МБХ медиа».

15.11.2020 18:46 Сотрудники ОМОН на «Площади Перемен» говорят, что будут стоять до утра — пока коммунальщики не уберут мемориал, передает корреспондент «МБХ медиа». Местные жители не могут попасть домой.

15.11.2020 19:06 По информации правозащитников «Вясны», 15 ноября в Беларуси задержали более 600 человек. Список задержанных, который ведет «Вясна», продолжает обновляться.

15.11.2020 19:15 Генеральный директор издательства «Время» Борис Пастернак рассказал «Нашай Нiве» о своем задержании. По рассказу гендиректора «Времени», его задержали около 14:00 возле метро «Пушкинская». Пастернак подошел к мемориалу Тарайковскому, а затем силовики начали задерживать людей, собравшихся возле мемориала. Задержанных пробовали отбить остальные протестующие — в основном пожилые женщины. Кто-то из присутствующих пнул микроавтобус силовиков, после чего задержания стали массовыми. «На меня, наверное, обратили внимание, потому что я стоял со смартфоном — в результате один силовик толкнул меня в спиную Я чуть не упал, меня подхватили "черные" и закинули в микроавтобус. После на меня кинули еще троих человек. Мне повезло, что я оказался внизу, потому что тех, кто лежал сверху, били дубинками», — рассказал Пастернак. По его словам, через некоторое время задержанных доставили во Фрунзенское РУВД. «Мне сразу там сказали: "На вас уголовная статья за повреждение милицейского имущества! Вас задержат на трое суток!". Следователь, или кто там, начал составлять протокол, я написал, что с протоколом не согласен. Говорю: у вас же там снимал какой-то человек на камеру, так возьмите, посмотрите запись, и все станет ясно. Потому что я уже не в том возрасте и темпераменте, говорю, чтобы бить милицейские автобусы», — рассказал гендиректор «Времени». По его рассказу, в помещение вошел дежурный адвокат и сообщил, что один из омоновцев засомневался и отказался от показаний. По словам гендиректора «Времени», следователь вышел, а затем вернулся и сказал, что Пастернак свободен, после чего порвал протокол.

15.11.2020 19:23 По информации телеграм-канала «Белые халаты» сегодня также задержали заведующего отделением опухолей головы и шеи РНПЦ онкологии имени Н.Н. Александрова Евгений Кузьмин.

15.11.2020 19:33 Фотографа «Нашай Нівы» Шуру Пилипович-Сущиц освободили из центрального РУВД, передает само издание.

15.11.2020 20:05 В списке задержанных 15 ноября, который ведет правозащитный центр «Вясна», уже более 700 задержанных. Список по-прежнему обновляется.

15.11.2020 20:26 Журналистки «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова, которые вели стрим с «Площади Перемен» задержаны — их имена появились в телеграм-канале «Списки Задержанных». Сейчас они находятся в Октябрьском РУВД.

15.11.2020 20:38 По информации читателей TUT.by, в квартирах около «Площади Перемен» силовики заходили в квартиры и проверяли паспорта.



«Сморговский тракт, 1. На 16 этаже режут дверь. Пытаются обыскивать вообще все квартиры. Идут сверху вниз, заходят в квартиры, проверяют паспорта у жильцов и наличие посторонних людей в квартире. В соседних домах тоже ходят по подъездам», — пишут очевидцы. Из одного из домов на Сморговском тракте силовики вывели несколько человек и поставили около стены.

15.11.2020 20:42 По событиям 15 ноября во Фрунзенском РОСК возбуждают уголовные дела по части 1 статьи 342, сообщает TUT.by со ссылкой на неназванного адвоката. «Похоже, опять всех будут признавать подозреваемыми по уголовным делам, как 2 недели назад», — рассказал адвокат изданию.

15.11.2020 20:55 Читатели TUT.by сообщили, что среди задержанных сегодня в Минске — Виктория Пригара. Так зовут заместительницу декана факультета информационных технологий и управления БГУИР, жену начальника Молодечненского РОВД. Также в списке есть Леонид Шилин. Так зовут декана этого факультета.

15.11.2020 21:11 Фотограф «Нашай Нівы» Шура Пилипович-Сущиц находится в Первомайском РУВД, а информация об ее освобождении была недостоверной, сообщает БАЖ.

15.11.2020 21:24 Адвокат, присутствующий сейчас в одном из РУВД Минска, рассказал TUT.by, что схема сегодняшней работы совпадает с тем, что было в другие воскресенья ноября: задержанные массово признаются подозреваемыми по уголовному делу по статье 342 УК, в качестве меры пресечения избирается обязательство о явке.



При этом задержанных отправляют в ИВС по административным статьям.

15.11.2020 21:32 Люди, собравшиеся у Фрунзенского РУВД в Минске, подтверждают TUT.by, что со стороны актового зала доносятся крики.



Пресс-служба ГУВД Мингорисполкома и пресс-служба МВД недоступны для комментариев, а сотрудники Фрунзенского РУВД отказываются общаться с прессой, передает издание.

15.11.2020 21:35 В списке задержанных, который ведут правозащитники «Вясны», уже около 900 фамилий. Список обновляется.

15.11.2020 22:58 Журналистка Екатерина Андреева, которая вела стрим «Белсата», позвонила из РУВД и сообщила родным, что ее привлекают в качестве подозреваемой по уголовному делу. По мнению ее родственников, речь идет об уголовном деле по статье 342 УК, сообщает БАЖ. Кроме того, около часа назад следователи приходили в дом по месту прописки мужа Екатерины Андреевой, журналиста Игоря Ильяша.

15.11.2020 23:13 Журналист TUT.by Юлия Альгерчик и ее дочь находятся в Центральном РУВД Минска, передает само издание. До этого они находились поблизости с «Площадью перемен» после зачистки. Издание уточняет детали их задержания.

15.11.2020 23:25 Вечером задержали редактора «Нашай Нiвы» Татьяну Курьян, сообщает само издание. Ее поместили в гараж на территории Центрального РУВД, а потом увезли на Окрестина.

15.11.2020 23:51 Жители домов возле «Площади Перемен» сообщают, что силовики проверяют паспорта у людей, которые выходят во двор, пишет TUT.by. Вадим, житель дома на Сморговском тракте, 3 рассказал изданию, что его жена вечером пошла с ребенком в магазин, но по пути наткнулась во дворе на паспортный контроль от силовиков. По словам мужчины, силовики дежурят на выходах из двух подъездов домов на улице Червякова, 62 и Сморговский тракт, 1. Людей просят предъявлять паспорта и показывать место прописки. «Хотели пройти в сторону «Гиппо» возле магазина «Вино», сначала не пустили, проверили паспорт и сказали идти через частный сектор, она стала возмущаться — все-таки на улице темно, она с ребенком. Тогда один другому сказал: "Вася, да пропусти", пропустили. Обратно пошла через площадь. Тоже сначала паспорт, потом конвой до подъезда. И за ней двое "тихарей" в магазин сходили и обратно, — рассказал местный житель. По словам мужчины, обратно его жену не хотели пускать, так как в паспорте указана другая прописка, однако женщина предъявила паспорт своего трехлетнего ребенка, с которым пошла в магазин — в нем указано, что ребенок прописан на Сморговском, 3. По словам еще одной местной жительницы Татьяны, люди не могут покинуть дома, поскольку у подъездов стоит милиция и проверяет паспорта тех, кто выходит. По ее рассказу, тех, кто не предъявляет паспорт, «под руки заводят в микроавтобусы». Издание обратилось за комментарием к пресс-секретарю МВД Ольге Чемодановой, однако она сказала, что не знает об этой ситуации.

16.11.2020 00:08 В списке задержанных, который ведет правозащитный центр «Вясна», уже больше 1 000 задержанных. Список по-прежнему обновляется.

16.11.2020 08:52 В списке задержанных правозащитного центра «Вясна» уже 1127 человек. Ночью из РУВД отпускали некоторых задержаных. В том числе были отпущены фотограф «Нашай Нівы» Шура Пилипович-Сущиц и редактор издания Татьяну Курьян, журналистка TUT.by Юлия Альгерчик с дочкой и журналист Tribuna.com Александр Ивулин.

16.11.2020 14:43 Более 700 человек были доставлены в изоляторы временного содержания после воскресного марша 15 ноября, сообщает МВД. Точную цифру задержанных в ведомстве не озвучили. В списке правозащитного центра «Вясна» более 1200 задержанных.