Марш против фашизма

Перед акцией протеста в Минске вновь закрыты несколько станций метро — «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская», — а также третья линия.
The Village сообщает о первом задержании, но не уточняет, где оно произошло.
Общественный транспорт не будет останавливаться на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до «Института Культуры», сообщает Minsknews.by.
Группы протестующих собираются в разных районах Минска.
«Радыё Свабода» сообщает о применении светошумовых гранат против протестующих рядом со станцией метро «Каменная горка».
Издание «Куку» сообщает о попытке разгона группы протестующих в минском районе Малиновка. Судя по видео инцидента, силовики вновь применили светошумовые гранаты.
Закрыли еще две станции метро — «Каменную Горку» и «Петровщину».
Правозащитный центр «Вясна» опубликовал первые данные о задержанных: в Минске силовики задержали 12 человек, в Новополоцке и Заславле — по одному. Среди задержанных в Минске в районе станции метро «Каменная горка» оказался врач-реаниматолог Дмитрий Солошкин с несовершеннолетним сыном Якубом, обратило внимание «Радыё Свабода».
Задержанного в Минске врача-реаниматолога Дмитрия Солошкина с несовершеннолетним сыном отпустили из милиции. На Солошкина составили протокол, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Во Фрунзенском районе силовики задержали мужчину, возмутившегося их действиями. «Возле магазина "Алми" во Фрунзенском районе собралась колонна. Подъехали силовики, колонна отошла. Возле входа в магазин осталось около семидесяти человек. ОМОНовцы дали людям 1 минуту, чтобы те разошлись. Когда сотрудники стали отходить, мужчина спросил, "что уже и в магазин нельзя прийти?". Омоновцы резко развернулись и этого мужчину скрутили и повели в бус», — рассказал очевидец TUT.by. Также задерживали на проспекте Газеты Звязда.
По всей стране задержаны 78 протестующих. 68 человек задержаны в Минске, четверо — в Боровлянах, трое — в Пинске, по одному — в Гродно, Заславле и Новополоцке, сообщает правозащитный центр «Вясна».
В Бресте также проходит акция: протестующие с бело-красно-белыми флагами встали в цепь солидарности, передает «Радыё Свабода».
Волонтеры сообщают о задержании солиста группы «Петля Пристрастия» Ильи Черепко-Самохвалова.
В Минске снова работает мобильный интернет, передают корреспондеты «Медиазоны».
В Минске открылись все станции метро, сообщает в телеграме метрополитен.
В списке задержанных, который ведет правозащитный центр «Вясна», уже более 100 человек. Список обновляется.
МВД подтвердило применение в Минске спецсредств против протестующих, «оказавших сопротивление правоохранителям», сообщает РИА «Новости».
Более 200 протестующих задержано в Минске, сообщила пресс-служба ГУВД. В списке, который ведет праавозащитный центр «Вясна», значится 269 задержанных по всей Беларуси. Список обновляется.
Правозащитникам «Вясны» известны имена 374 задержанных на воскресных протестных акциях в Беларуси.