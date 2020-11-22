Марш против фашизма

22.11.2020 12:04 Перед акцией протеста в Минске вновь закрыты несколько станций метро — «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская», — а также третья линия.

22.11.2020 12:24 The Village сообщает о первом задержании, но не уточняет, где оно произошло.

22.11.2020 12:35 Общественный транспорт не будет останавливаться на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до «Института Культуры», сообщает Minsknews.by.

22.11.2020 13:00 Группы протестующих собираются в разных районах Минска.

22.11.2020 13:17 «Радыё Свабода» сообщает о применении светошумовых гранат против протестующих рядом со станцией метро «Каменная горка».

22.11.2020 13:42 Издание «Куку» сообщает о попытке разгона группы протестующих в минском районе Малиновка. Судя по видео инцидента, силовики вновь применили светошумовые гранаты.

22.11.2020 14:02 Правозащитный центр «Вясна» опубликовал первые данные о задержанных: в Минске силовики задержали 12 человек, в Новополоцке и Заславле — по одному. Среди задержанных в Минске в районе станции метро «Каменная горка» оказался врач-реаниматолог Дмитрий Солошкин с несовершеннолетним сыном Якубом, обратило внимание «Радыё Свабода».

22.11.2020 14:34 Задержанного в Минске врача-реаниматолога Дмитрия Солошкина с несовершеннолетним сыном отпустили из милиции. На Солошкина составили протокол, сообщает правозащитный центр «Вясна».

22.11.2020 15:29 Во Фрунзенском районе силовики задержали мужчину, возмутившегося их действиями. «Возле магазина "Алми" во Фрунзенском районе собралась колонна. Подъехали силовики, колонна отошла. Возле входа в магазин осталось около семидесяти человек. ОМОНовцы дали людям 1 минуту, чтобы те разошлись. Когда сотрудники стали отходить, мужчина спросил, "что уже и в магазин нельзя прийти?". Омоновцы резко развернулись и этого мужчину скрутили и повели в бус», — рассказал очевидец TUT.by. Также задерживали на проспекте Газеты Звязда.

22.11.2020 15:31 По всей стране задержаны 78 протестующих. 68 человек задержаны в Минске, четверо — в Боровлянах, трое — в Пинске, по одному — в Гродно, Заславле и Новополоцке, сообщает правозащитный центр «Вясна».

22.11.2020 15:37 В Бресте также проходит акция: протестующие с бело-красно-белыми флагами встали в цепь солидарности, передает «Радыё Свабода».

22.11.2020 15:42 Волонтеры сообщают о задержании солиста группы «Петля Пристрастия» Ильи Черепко-Самохвалова.

22.11.2020 16:03 В Минске снова работает мобильный интернет, передают корреспондеты «Медиазоны».

22.11.2020 16:13 В Минске открылись все станции метро, сообщает в телеграме метрополитен.

22.11.2020 16:15 В списке задержанных, который ведет правозащитный центр «Вясна», уже более 100 человек. Список обновляется.

22.11.2020 16:29 МВД подтвердило применение в Минске спецсредств против протестующих, «оказавших сопротивление правоохранителям», сообщает РИА «Новости».

22.11.2020 19:32 Более 200 протестующих задержано в Минске, сообщила пресс-служба ГУВД. В списке, который ведет праавозащитный центр «Вясна», значится 269 задержанных по всей Беларуси. Список обновляется.