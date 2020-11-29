Марш соседей

11:18 Корреспонденты «Медиазоны» передают, что около 11 утра в Минске перестал работать мобильный интернет. Кроме того, в городе закрыты несколько станций метро — «Площадь Победы»,, «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига», пишет TUT.by.

11:32 Читатели «Радыё Свабода» заметили несколько автозаков и микроавтобусов в Серебрянке.

11:42 На сегодняшнюю акцию протеста вышли и в Заславле, передает «Радые Свабода».

11:50 Технику силовиков также заметили в районе диспетчерской станции «Юго-Запад» и в «Каменной горке», пишет TUT.by.

11:57 Станция метро «Площадь Якуба Коласа» снова октрыта, пишет Onliner.

12:13 Неизвестные в гражданской одежде снимают баннер «Я выхожу» на проспекте Дзержинского в Минске, пишет «Наша Ніва».

12:30 Люди выходят на марш в разных частях Минска. «Еврорадио» пишет о протестующих, которые собрались и в микрорайоне «Боровляны». Колонна собирается и в микрорайоне «Брилевичи» и «Сухарево», пишет TUT.by.

12:41 Большая колонна людей собралась в минском микрорайоне «Малиновка», пишет TUT.by. Протестующие скандируют: «Далучайся».

12:53 В Лошице по Игуменскому тракту проехала большая колонна спецтехники, в том числе и водометы, сообщает Kyky.org.