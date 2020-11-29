Марш соседей
Марш соседей
Онлайн
29 ноября 2020, 11:18
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Акция протеста в Минске 22 ноября 2020 года. Фото: AP

 
 
 
 
 

В Беларуси проходит традиционная воскресная акция протеста. Протестующие изменили тактику: вторые выходные подряд они не собираются в одну большую колонну в центре города, а выходят небольшими группами в своих районах.

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11:18

Корреспонденты «Медиазоны» передают, что около 11 утра в Минске перестал работать мобильный интернет. Кроме того, в городе закрыты несколько станций метро — «Площадь Победы»,, «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига», пишет TUT.by.

11:32

Читатели «Радыё Свабода» заметили несколько автозаков и микроавтобусов в Серебрянке.

11:42

На сегодняшнюю акцию протеста вышли и в Заславле, передает «Радые Свабода».

11:50

Технику силовиков также заметили в районе диспетчерской станции «Юго-Запад» и в «Каменной горке», пишет TUT.by.

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

11:57

Станция метро «Площадь Якуба Коласа» снова октрыта, пишет Onliner.

12:13

Неизвестные в гражданской одежде снимают баннер «Я выхожу» на проспекте Дзержинского в Минске, пишет «Наша Ніва».

12:30

Люди выходят на марш в разных частях Минска. «Еврорадио» пишет о протестующих, которые собрались и в микрорайоне «Боровляны». Колонна собирается и в микрорайоне «Брилевичи» и «Сухарево», пишет TUT.by.

12:41

Большая колонна людей собралась в минском микрорайоне «Малиновка», пишет TUT.by. Протестующие скандируют: «Далучайся».

12:53

В Лошице по Игуменскому тракту проехала большая колонна спецтехники, в том числе и водометы, сообщает Kyky.org.

13:00

Onliner со ссылкой на очевидцев сообщает о задержаниях в Лошице. На видео силовики уводят несколько человек, после чего пытаются догнать других людей.

     
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