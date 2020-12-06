06.12.2020 11:49 Перед началом акции в Минске корреспонденты «Медиазоны» сообщают, что начались блокировки телеграма. Мессенджер доступен только через VPN и прокси-сервера. В разных районах Минска замечены бусы и спецтехника.

06.12.2020 12:49 Onliner сообщает, что в разных районах Минска протестующие собираются во дворах. Также есть первые сообщения о разгонах. Например, несколько бусов с омоновцами приехали на улицу Чечота, где собирались протестующие — люди стали разбегаться, есть задержанные.

06.12.2020 13:40 В Гродно несколько жителей встали в цепь солидарности.

06.12.2020 14:00 В Гродно задержали корреспондентов БелаПАН Марину Харевич и Сергея Людкевича, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов». Их доставили в Ленинское РУВД.

06.12.2020 14:02 В минском микрорайоне Лебяжий, где собралась одна из наибольших колонн протестующих, происходят точечные задержания.

06.12.2020 14:52 Правозащитный центр «Вясна» сообщает о 19 задержанных в Минске. Еще двое задержаны в Гродно, а один человек — в Бресте.

06.12.2020 15:22 В Минске задержан музыкант группы luty sakavik Владимир Ленкевич, сообщает проект BY_culture. Также его имя появилось в списках задержанных, которые составляют волонтеры.

06.12.2020 15:50 «Радыё Свабода» сообщает, что силовики пытались задержать женщину с ребенком в минском микрорайоне Грушевка. Судя по видео, им это не удалось.

06.12.2020 15:52 Правозащитный центр «Вясна» сообщает о задержании пожилой активистки Нины Багинской возле Академии МВД в Минске. Всего в городе задержали 49 человек, еще пятеро задержаны в Бресте, Гродно и Смолевичах.

06.12.2020 15:55 Активист Антон Мотолько сообщает, что Багинская покинула Советское РУВД.

06.12.2020 16:18 Журналистов БелаПАН Марину Харевич и Сергея Людкевича выпустили из РУВД в Гродно без протоколов, сообщает БАЖ.

06.12.2020 18:26 На марше в Минске задержано более 300 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на милицию. Правозащитный центр «Вясна» сообщает о 173 задержанных, список обновляется.

07.12.2020 07:48 Правозащитный центр «Вясна» сообщает о 315 задержанных по Беларуси, большинство из них в Минске. Список обновляется.