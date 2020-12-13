Марш народного обвинения

По данным gismeteo, в Минске сегодня от -4 ℃ до -1 ℃.

В минском микрорайоне «Зеленый луг» с самого утра люди выходили на марш и скандировали «Жыве Беларусь!», пишет «Радыё Свабода».

Как минимум несколько человек собрались сегодня в Новогрудке, сообщает «Радыё Свабода».

Силовики приехали к ЖК «Маяк Минска», где, как пишет «Радыё Свабода», на одном из балконов висел бчб флаг.

По словам очевидцев Onliner, во дворе на Кульман задержали несколько человек. На видео попало одно из задержаний.

«Рядом его девушка плачет. К ней потом подошли люди, и она с ним пошла дальше», — рассказали «Еврорадио» очевидцы.

Правозащитный центр «Вясна» сообщает о 33 задержанных в Беларуси на воскресной акции протеста. В списке правозащитников трое человек из Смолевичей и одна женщина из Бреста, остальные минчане. Список «Вясны» обновляется.

«Радыё Свабода» сообщает о задержаниях в Гродно возле универмага «Нёман». По словам читателей издания, задерживают и в микрорайоне «Девятовка».

Милиция в Смолевичах сегодня задержала целый одиннадцатый класс гимназии, в которой раньше работала Анна Северинец. Об этом она написала в своем фейсбуке.

«Сегодня в Смолевичах сотрудниками милиции был задержан весь одиннадцатый класс нашей гимназии, который группой возвращался с репетиции выпускного вальса. Мальчиков посадили за решетку, девочек на лавки, перегоняли из буса в бус, привезли в РОВД, командовали встать лицом к стене. Слава богу, женщина в РОВД сильно удивилась и спросила: "Зачем вы сюда детей привезли?". И их выпустили.

Один мальчик сказал "А этот бус я знаю, им исполком его выделил, мы в этом бусе на концерт с оркестром два раза ездили". Наш смолевичский детский оркестр — лауреат многочисленных республиканских и международных конкурсов», — пишет Северинец.