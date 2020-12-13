Марш народного обвинения

В Минске на Партизанском проспекте с самого утра появилась военная техника, пишет TUT.by.
Также в столице на площади Богушевича заметили водометы, передает TUT.by.
По данным gismeteo, в Минске сегодня от -4 ℃ до -1 ℃.
В минском микрорайоне «Зеленый луг» с самого утра люди выходили на марш и скандировали «Жыве Беларусь!», пишет «Радыё Свабода».
Протестующие вышли и в Заславле, пишет «Наша Ніва».
Протестующие вышли на марш на улице Асаналиева, пишет TUT.by
Как минимум несколько человек собрались сегодня в Новогрудке, сообщает «Радыё Свабода».
Протестующие также вышли в Гродно, пишет «Радыё Свабода».
Силовики приехали к ЖК «Маяк Минска», где, как пишет «Радыё Свабода», на одном из балконов висел бчб флаг.
На улице «Неманская» задержали мужчину, сообщает читатель «Нашай Нівы».
«Люди прошли небольшой колонной, семьи с детьми, через две минуты подъехал бусик, выбежало около 20 силовиков, задержали мужчину», — пишет читатель.
Протестующие собрались в районе станции метро Пушкинская, пишет читатель «Медиазоны».
Силовик бьет протестующего при задержании недалеко от станции метро «Спортивная» .
Длинна колонна собралась в районе кинотеатра «Киев»., пишет TUT.by.
Во дворах на Одоевского облава, силовики хватают всех подряд, передают читатели TUT.by.
Несколько машин с силовиками приехали в Уручье, пишет «Радыё Свабода».
Читатели TUT.by сообщают о задержаниях напротив роддома на улице Бельского и в микрорайоне «Юго-Запад».
По словам очевидцев Onliner, во дворе на Кульман задержали несколько человек. На видео попало одно из задержаний.
Как сообщает Onliner, людей задерживают в Уручье. «Радыё Свабода» пишет о задержании на улице Ложинская.
В Минске на улице Сердича силовики избили и забрали в машину ГАИ мужчину, пишет читатель «Еврорадио».
«Рядом его девушка плачет. К ней потом подошли люди, и она с ним пошла дальше», — рассказали «Еврорадио» очевидцы.
В Уручье мужчину задержали на глазах у ребенка, пишет «Белсат».
Читатели «Радыё Свабода» сообщают о задержаниях на улице Хмелевского в Минске.
Правозащитный центр «Вясна» сообщает о 33 задержанных в Беларуси на воскресной акции протеста. В списке правозащитников трое человек из Смолевичей и одна женщина из Бреста, остальные минчане. Список «Вясны» обновляется.
Силовики при задержании несколько раз ударили мужчину дубинкой и кулаком, пишет «Радыё Свабода».
«Радыё Свабода» сообщает о задержаниях в Гродно возле универмага «Нёман». По словам читателей издания, задерживают и в микрорайоне «Девятовка».
На видео «Радые Свабода» попало задержание рядом с проспектом газеты «Правда» в Минске.
«Это же ребенок!», — кричит женщина за кадром.
В списке задержанных, который ведет правозащитный центр «Вясна», уже более 80 фамилий. Список продолжает обновляться.
Милиция в Смолевичах сегодня задержала целый одиннадцатый класс гимназии, в которой раньше работала Анна Северинец. Об этом она написала в своем фейсбуке.
«Сегодня в Смолевичах сотрудниками милиции был задержан весь одиннадцатый класс нашей гимназии, который группой возвращался с репетиции выпускного вальса. Мальчиков посадили за решетку, девочек на лавки, перегоняли из буса в бус, привезли в РОВД, командовали встать лицом к стене. Слава богу, женщина в РОВД сильно удивилась и спросила: "Зачем вы сюда детей привезли?". И их выпустили.
Один мальчик сказал "А этот бус я знаю, им исполком его выделил, мы в этом бусе на концерт с оркестром два раза ездили". Наш смолевичский детский оркестр — лауреат многочисленных республиканских и международных конкурсов», — пишет Северинец.
В Минске милиция задержала корреспондента телеканала «Белсат» Станислава Ивашкевича, сообщает сам телеканал. Ивашкевич успел сообщить, что находится в Московском РУВД.
Примерно в 15:30 в Грушевском сквере в Минске силовики отвели музыканта Макса Коржа и его приятеля в микроавтобус «для проверки документов», но в итоге посмотрели содержимое их телефонов, после чего отпустили, рассказала читательница TUT.by. Макс Корж подтвердил подлинность этой истории изданию.
«Мы стояли компанией из четырех человек. С нами — Макс Корж. Флагов у нас не было, мы просто общались», — рассказала она.
В какой-то момент, по словам читательницы, ей позвонила подруга, которая живет в доме рядом со сквером, и сказала, что возле ее подъезда остановился микроавтобус с омоновцами. Силовики направились в сторону парка.
«Вскоре мы заметили, что с двух сторон дома в сквер выбежало несколько силовиков. Они подлетели к Максу и его другу, сказали: "Пройдемте с нами, для проверки. Если все будет хорошо, отпустим" и провели их в бус. Меня и подругу, видимо, как девушек, не трогали», — рассказала читательница изданию.
По ее словам, Коржа и его приятеля держали в микроавтобусе недолго.
«Макс сказал, у них не проверяли паспорта, а только телефоны. Посмотрели, на какие телеграм-каналы они подписаны, и отпустили», — рассказала она.
В списке задержанных на воскресных протестных акциях в Беларуси, который ведут правозащитники «Вясны», указаны более 130 фамилий. Список продолжает обновляться.