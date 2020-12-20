Марш народного трибунала

10:43 С утра в Минске заметили военную технику, а жители Сухарево сформировали колонну и прошлись по району раньше всех. Еще по Минску в сопровождении машины ГАИ и под песню «Любимую не отдают» проехались тракторы.

11:50 Задержание произошло на улице Одинцова в Минске, сообщает TUT.by. Позже издание написало, что видео было снято не сегодня. Обновлено в 12:09. Добавлена информация о времени, когда было снято видео.

12:53 Жители минской Серебрянки вышли на воскресный марш.

12:57 В агрогородке Прилуки под Минском тоже сформировалась колонна.

13:04 Протестующие вышли в районе Новинки и на улице Машерова в Минске.

13:16 На марш вышли жители ЖК «Маяк Минска». По сообщению Onliner, они погуляли полчаса и начали расходиться.

13:30 Двух человек задержали в одном из дворов на Притыцкого, сообщает Onliner.

14:04 Задержания прошли в районе Золотая Горка в Минске. Колонну из примерно 50 человек разогнали силовики. При этом один из милиционеров повалил на землю женщину и при этом упал сам, сообщает Onliner. ГУВД Мингорисполкома позже сообщило, что в момент задержаний в районе Золотой Горки сбил девушку с ног не милиционер, а протестующий, который убегал от сотрудников, пишет TUT.by.



Как сообщает милиция, сотрудник, находящийся неподалеку, «пытался не допустить падения девушки, но, помогая, упал сам».



Молодого человека и девушку доставили в Советское РУВД. Обновлено в 19:58. Добавлен комментарий ГУВД.

14:07 Задержания прошли на улице Филатова в Минске.

15:59 В списке задержанных, который ведет правозащитный центр «Вясна», на 15:58 27 задержанных. Кроме Минска протестующих задерживали в Гродно, Солигорске и Борисове. По информации правозащитников, в Солигорске задержан председатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун.

16:16 В Гродно задержали журналистку БелаПАН Марию Хоревич и журналистку газеты «Наша слова» Елену Ковальчук, пишет «Радыё Свабода». Как уточняет издание, перед задержанием Хоревич сообщила, что в помещение, где работали журналистки, ломились люди в штатском. Силовики обещают проверить документы и отпустить. Вскоре стало известно, что журналисток отпустили. Исправлено в 16:33. Изначально неправильно было указано название газеты, в которой работает Ковальчук. Дополнено в 16:34. Добавлена информация, что журналисток отпустили.

17:21 В Минске сегодня задержали около 100 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУВД. В списках правозащитного сайта «Вясна» сейчас 59 человек.

18:29 Как сообщает волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных», одного из задержанных из Московского РУВД госпитализировали в Больницу скорой помощи.

19:45 Onliner сообщает о задержании на улице Авиационная в минском микрорайоне «Новая Боровая».

20:09 Видео предположительно того же задержания в «Новой Боровой» с другого ракурса опубликовал Onliner. На видео видно, как один из силовиков бьет задержанного кулаком в лицо.