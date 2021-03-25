День Воли. Задержания в ожидании протестов

Из Минска и регионов с самого утра поступают сообщения о задержании активистов.

Минск

— По информации правозащитного центра «Вясна», в столице задержали лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича. Причина задержания неизвестна. По информации правозащитников, его отвезли в Жодино;

— утром в Минске задержали Лизавету Македон, пишет «Вясна». Как сообщают правозащитники, в квартире по месту жительства провели обыск, ее увезли в Следственный комитет на допрос. По предварительной информации, это связано с августовскими событиями, пишет «Вясна»;

— в одном из общежитий БГУ задержали студентку Александру Гузовску, которая, как пишет «Вясна», участвовала в акциях протеста осенью;

— к минчанке Лизавете Хомчановской также пришли с обыском, передает «Вясна». Из постановления об обыске следует, что он связан с делом о массовых беспорядках (статья 293 УК) и об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК). Сама Хомчановская находится в Центральном РУВД;

— по информации «Вясны», на допрос забрали минчанина Алексея Уткина, у него изъяли ноутбук и телефон. Как сообщают правозащитники, его подозревают по статьям 293 и 342 УК;

— милиция провела обыски в квартире минчан Ольги и Ильи Белозерчик. Их отвезли в отделение милиции, пишет «Вясна».

Дело Союза поляков

— В Гродно задержали активиста Союза поляков Андрея Почобута, пишет «Вясна» со ссылкой на фейсбук его жены Оксаны. Она сообщила, что в их квартире прошел обыск по делу о разжигании национальной вражды (часть 3 статьи 130).

— сегодня же стало известно, что против главы Союза поляков Анжелики Борис и «иных лиц» возбудили уголовное дело по статье о разжигании национальной вражды;

— силовики пришли домой к директору гражданской школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской и к руковолителю лидского отделения Союза поляков Ирене Бернацкой, сообщает телеграм-канал «Белсата».

Регионы

— Утром в Солигорске задержали городского активиста Павла Батуева. Как сообщает «Вясна», задержание проводили сотрудники СК РУВД Солигорска