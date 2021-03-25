День Воли. Задержания в ожидании протестов
День Воли. Задержания в ожидании протестов
Онлайн
25 марта 2021, 12:56
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Акция в День воли в 2019 году, Минск. Фото: Сергей Гриц / AP

 
 
 
 
 

20 февраля Светлана Тихановская призвала ко Дню Воли «мобилизовать протестный дух и планировать возвращение на улицы собственных городов». Сегодня — в годовщину создания Беларуской народной республики — акции протеста еще не начались, но с самого утра по всей стране силовики уже задерживают активистов.

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12:55

Из Минска и регионов с самого утра поступают сообщения о задержании активистов.

Минск

—  По информации правозащитного центра «Вясна», в столице задержали лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича. Причина задержания неизвестна. По информации правозащитников, его отвезли в Жодино;

—  утром в Минске задержали Лизавету Македон, пишет «Вясна». Как сообщают правозащитники, в квартире по месту жительства провели обыск, ее увезли в Следственный комитет на допрос. По предварительной информации, это связано с августовскими событиями, пишет «Вясна»;

— в одном из общежитий БГУ задержали студентку Александру Гузовску, которая, как пишет «Вясна», участвовала в акциях протеста осенью;

—  к минчанке Лизавете Хомчановской также пришли с обыском, передает «Вясна». Из постановления об обыске следует, что он связан с делом о массовых беспорядках (статья 293 УК) и об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК). Сама Хомчановская находится в Центральном РУВД;

—  по информации «Вясны», на допрос забрали минчанина Алексея Уткина, у него изъяли ноутбук и телефон. Как сообщают правозащитники, его подозревают по статьям 293 и 342 УК;

—  милиция провела обыски в квартире минчан Ольги и Ильи Белозерчик. Их отвезли в отделение милиции, пишет «Вясна».

Дело Союза поляков

—  В Гродно задержали активиста Союза поляков Андрея Почобута, пишет «Вясна» со ссылкой на фейсбук его жены Оксаны. Она сообщила, что в их квартире прошел обыск по делу о разжигании национальной вражды (часть 3 статьи 130).

— сегодня же стало известно, что против главы Союза поляков Анжелики Борис и «иных лиц» возбудили уголовное дело по статье о разжигании национальной вражды;

— силовики пришли домой к директору гражданской школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской и к руковолителю лидского отделения Союза поляков Ирене Бернацкой, сообщает телеграм-канал «Белсата».

Регионы

— Утром в Солигорске задержали городского активиста Павла Батуева. Как сообщает «Вясна», задержание проводили сотрудники СК РУВД Солигорска

13:03

Могилевский правозащитник и активист Александр Хамратов сообщил, что его задерживают сотрудники милиции в масках, пишет телеграм-канал правозащитников «Вясны» в Могилеве. Подробностей задержания нет.

13:11

Как сообщает «Белсат», в Витебске задержали оппозиционера Бориса Хамайду. Он вышел на одиночный пикет с гербом «Погоня». Сейчас, сообщает издание, он находится в Железнодородном РОВД Витебска.

Фото: «Белсат»

13:28

Читатели TUT.by сообщают, что в разных частях Минска появляются люди в одежде белого и красного цветов, с БЧБ-символикой.

«Ведут они себя не очень адекватно — кричат, расклеивают наклейки с символикой. Это при том, что люди, которые не поддерживают действующую власть, стараются быть незаметными, учитывая, что происходит в стране, как их задерживают, судят. Все это очень похоже на умышленную дискредитацию тех, кто ходит под БЧБ-флагами», — рассказывает минчанин Вадим.

Еще один минчанин, имя которого издание не называет, рассказал, что на «улице Богдановича в Минске некая девушка с БЧБ-флагом на плечах орала "Жыве Беларусь!" и нецензурно высказывалась в адрес прохожих».

14:13

     
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