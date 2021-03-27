Протесты после Дня Воли

Около 11:30 в Минске начала появляться спецтехника.
Читатели Onliner заметили милицейские машины с колючей проволокой, направляющиеся в сторону центра столицы.
Читатели «Белсат» сообщили про «13 желтых автобусов с наглухо завешенными окнами» в районе Площади Победы.
Там же вскоре появились водометы и заградительная техника, пишет Onliner.
TUT.by сообщает о первом задержании в районе станции метро «Пушкинская».
На подъезде к «Пушкинской» стоят автозаки и другая спецтехника.
Как сообщает читатель «Радыё Свабода», одного из задержанных на «Пушкинской» сначала отвели в автозак, а после этого — в машину скорой помощи.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за призывы в телеграм-каналах «к участию в несанкционированных мероприятиях» 27 марта, пишет «Белта».
Как сообщает СК, на участников сегодняшних протестов будут заводить уголовные дела.
В Минске на улице Саперов стоят водометы, автобусы, заградительная техника и машины с колючей проволокой, сообщает «Радыё Свабода».
Читатели Onliner сообщают, что в районе «Пушкинской» силовики задержали несколько человек, в том числе «парня в красно-белой куртке», у некоторых проверяют телефоны.
В МВД подтвердили факт задержаний, пишет издание.
Автозаки выдвинулись в сторону площади Бангалор, пишет «Радыё Свабода».
На площади Бангалор задержали несколько человек, пишет Onliner.
Как сообщает TUT.by, нескольких человек задержали сегодня около 12:00 на Академии наук.
В Минске задержали редактора TUT.by Анну Калтыгину, пишет издание.
Еще одно видео задержания в районе площади Бангалор опубликовал TUT.by. Перед тем, как зайти в микроавтобус мужчина выбросил мусор в контейнер.
Еще одно видео задержания на площади Бангалор опубликовал телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем».
«Просто стоял на остановке. Что это такое?» — кричат люди.
В Минске задержали редактора TUT.by Галину Уласик, сообщает издание.
Как уточняет TUT.by, она находилась в районе площади Бангалор в одном из заведений общепита.
Закрыт на вход ТЦ «Европа», который находится рядом с площадью Бангалор, сообщает «Еврорадио».
К площади Бангалор приехали машины с красно-зелеными флагами, сообщает TUT.by.
В районе площади Бангалор задержали главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича и фотографа издания Надежду Бужан, пишет «Наша Ніва».
Как уточняет издание, их машину остановили гаишники. После этого Мартиновича отвели на разговор, а потом в автозак. Последнее, что написала Бужан: «Приняли».
Onliner опубликовал видео, на котором видно, как во дворах за ТЦ «Европа» в микроавтобус заводят не менее пяти человек.
В районе площади Бангалор задержали журналистку «Нашай Нiвы» Катерину Карпицкую, сообщает издание.
Задержана бывшая преподаватель МГЛУ Наталья Дулина, которую в октябре уволили за участие в забастовке, сообщает телеграм-канал стачкома университета.
Среди машин на провластном автопробеге возле площади Бангалор был и автомобиль с флагами самопровозглашенной ДНР.