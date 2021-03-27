Протесты после Дня Воли
Протесты после Дня Воли
Онлайн
27 марта 2021, 12:27
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Задержания на Дне Воли. Фото: BelaPan / AP

 
 
 
 
 

Празднование Дня Воли, во время которого задержали более 200 человек, оппозиция назвала подготовкой к возвращению уличных протестов.

Сегодня, в день первого публично анонсированного оппозицией протеста за последние три месяца, в Минск стянулась спецтехника. Известно о задержаниях в районе станции метро «Пушкинская», Академии наук и площади Бангалор.

Задержали и редакторов TUT.by Анну Калтыгину и Галину Уласик.

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12:27

Около 11:30 в Минске начала появляться спецтехника.

Читатели Onliner заметили милицейские машины с колючей проволокой, направляющиеся в сторону центра столицы.

Читатели «Белсат» сообщили про «13 желтых автобусов с наглухо завешенными окнами» в районе Площади Победы.

Там же вскоре появились водометы и заградительная техника, пишет Onliner.

12:35

TUT.by сообщает о первом задержании в районе станции метро «Пушкинская».

12:40

На подъезде к «Пушкинской» стоят автозаки и другая спецтехника.

12:45

Как сообщает читатель «Радыё Свабода», одного из задержанных на «Пушкинской» сначала отвели в автозак, а после этого — в машину скорой помощи.

13:03

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за призывы в телеграм-каналах «к участию в несанкционированных мероприятиях» 27 марта, пишет «Белта».

Как сообщает СК, на участников сегодняшних протестов будут заводить уголовные дела.

13:07

В Минске на улице Саперов стоят водометы, автобусы, заградительная техника и машины с колючей проволокой, сообщает «Радыё Свабода».

13:35

Читатели Onliner сообщают, что в районе «Пушкинской» силовики задержали несколько человек, в том числе «парня в красно-белой куртке», у некоторых проверяют телефоны.

В МВД подтвердили факт задержаний, пишет издание.

13:57

Автозаки выдвинулись в сторону площади Бангалор, пишет «Радыё Свабода».

Фото: «Радыё Свабода»

14:12

На площади Бангалор задержали несколько человек, пишет Onliner.

14:19

Как сообщает TUT.by, нескольких человек задержали сегодня около 12:00 на Академии наук.

14:29

В Минске задержали редактора TUT.by Анну Калтыгину, пишет издание.

14:42

Еще одно видео задержания в районе площади Бангалор опубликовал TUT.by. Перед тем, как зайти в микроавтобус мужчина выбросил мусор в контейнер.

14:48

Еще одно видео задержания на площади Бангалор опубликовал телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем».

«Просто стоял на остановке. Что это такое?» — кричат люди.

14:57

В Минске задержали редактора TUT.by Галину Уласик, сообщает издание.

Как уточняет TUT.by, она находилась в районе площади Бангалор в одном из заведений общепита.

15:12

Закрыт на вход ТЦ «Европа», который находится рядом с площадью Бангалор, сообщает «Еврорадио».

15:20

К площади Бангалор приехали машины с красно-зелеными флагами, сообщает TUT.by.

15:30

В районе площади Бангалор задержали главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича и фотографа издания Надежду Бужан, пишет «Наша Ніва».

Как уточняет издание, их машину остановили гаишники. После этого Мартиновича отвели на разговор, а потом в автозак. Последнее, что написала Бужан: «Приняли».

15:32

Onliner опубликовал видео, на котором видно, как во дворах за ТЦ «Европа» в микроавтобус заводят не менее пяти человек.

15:39

В районе площади Бангалор задержали журналистку «Нашай Нiвы» Катерину Карпицкую, сообщает издание.

15:44

Задержана бывшая преподаватель МГЛУ Наталья Дулина, которую в октябре уволили за участие в забастовке, сообщает телеграм-канал стачкома университета.

15:57

Среди машин на провластном автопробеге возле площади Бангалор был и автомобиль с флагами самопровозглашенной ДНР.

Фото: The Village

     
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