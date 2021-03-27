Протесты после Дня Воли

Празднование Дня Воли, во время которого задержали более 200 человек, оппозиция назвала подготовкой к возвращению уличных протестов.

Сегодня, в день первого публично анонсированного оппозицией протеста за последние три месяца, в Минск стянулась спецтехника. Известно о задержаниях в районе станции метро «Пушкинская», Академии наук и площади Бангалор.

Задержали и редакторов TUT.by Анну Калтыгину и Галину Уласик.