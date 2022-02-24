Война России против Украины

Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» объявил о проведении «специальной военной операции» на территории Украины.
Он призвал украинских военных сложить оружие и предостерег третьи страны от вмешательства. «Кто бы ни пытался помешать нам, тем более создать угрозу для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вам к таким последствиям, с которыми вы в своей истории никогда не сталкивались», — сказал он.
Сообщения о взрывах с раннего утра поступают из Киева, Харькова, Краматорска, Мариуполя, Одессы, Днепра и других городов. Российские военные начали обстрел украинской территории вдоль линии соприкосновения на Донбассе. «Медиазона» ведет онлайн.
Госпогранслужба Украины: Беларусь «поддерживает» российское вторжение
Государственная погранслужба Украины сообщает, что поддержку российским войскам оказывают беларуские военные.
«Около 5:00 государственная граница Украины на российском и беларуском участке подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью, — говорится в сообщении украинских пограничников. — Это происходит в пределах Луганской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака ведется с территории Крыма».
Черниговская и Житомирская области Украины граничат с Беларусью.
CNN: колонна танков въехала на территорию Украины через пограничный переход с Беларусью и Россией
Танки въезжают на территорию Украины через пограничный переход Cеньківка на границе с Беларусью и Россией, передает телеканал CNN.
Журналисты зафиксировали это на прямой трансляции с камеры видеонаблюдения на пограничном переходе в 06:48 по украинскому времени. Погранпереход Cеньківка находится на стыке трех стран — России, Беларуси и Украины. В 1975 году там открыт монумент «Дружба народов».
«Белавиа» отменила запланированные на сегодня рейсы в Минск из Стамбула, Тель-Авива и Сочи
В расписании минского аэропорта указано, что рейсы из Стамбула, Тель-Авива и Сочи в Минск авиакомпании «Белавиа» отменены.
Также задерживается рейс из Стамбула, который должен прилететь в 10:25.
Пресс-служба Лукашенко рассказала о звонке Путина в пять утра
Рано утром Владимир Путин и Александр Лукашенко разговаривали по телефону, сообщает государственное агентство «Белта».
«Примерно в пять утра сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, во время которого Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе», — цитирует «Белта» пресс-службу Лукашенко.
Верховная рада Украины ввела военное положение в стране
Верховная рада ввела военное положение в стране, сообщает «Украинская правда».
За такое решение проголосовали 300 депутатов.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук запретил депутатам выезжать из Киева: «Кто выехал — тот предатель».
В некоторых беларуских банках доллар продают за три рубля
В нескольких беларуских банках курс продажи доллара повысился до трех беларуских рублей, сказано на сайте myfin.by.
В большинстве банков курс на данный момент поднялся до уровня 2.7-2.85 рубля за доллар.
Очевидцы сняли взрыв в аэропорту Ивано-Франковска
Очевидцы сняли взрыв в ракеты аэропорту Ивано-Франковска, его публикует телеграм-канал «Катарсис».
Лукашенко собирает срочное совещание с военными
Лукашенко собирает срочное совещание с военными, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Встреча во Дворце Независимости начнется через час.
Проект CIT сообщает об использовании системы «Смерч» в Харькове
Проект CIT сообщает об использовании системы «Смерч» в Харькове. К такому выводу наблюдатели пришли, изучив видео очевидцев.
«Виден хвост ракетной части реактивного снаряда РСЗО "Смерч".
Ракетная система залпового огня (РСЗО) — неизбирательное оружие. Удары по населенным пунктам с применением такого оружия — военное преступление».
Zerkalo: рота быстрого реагирования 120 бригады в Минске ночью выехала в сторону Украины
Рота быстрого реагирования 120 бригады в Минске ночью выехала в направлении границы с Украиной, сообщает Zerkalo со ссылкой на своих читателей.
«Кроме того, по словам одного из них, в данный момент к выезду оттуда готовится батарея минометов и один дивизион артиллерии», — пишут журналисты.
Что известно на 10:35
— Взрывы и обстрелы зафиксированы в 17 регионах Украины;
— CNN: колонна танков въехала на территорию Украины через пограничный переход с Беларусью и Россией;
— По данным генштаба ВСУ, ракетно-бомбовые удары были нанесены по аэропортом Борисполя, Озерного, Кульбакиного, Чугуева, Краматорска, Чорнобаевцев. Взрыв произошел и возле аэропорта в Ивано-Франковске;
— В Харькове очевидцы обнаружили следы от ракет системы залпового огня «Смерч». В Conflict Intelligence Team отмечают, что РСЗО — это неизбирательное оружие, и обстрел населенных пунктов из него — это военное преступление;
— Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров США, Германии, Британии и других стран создать «антипутинскую коалицию»;
— Курс продажи доллара пробил отметку в 2,9 беларуских рублей в 13 банках;
— Лукашенко собирает срочное совещание с военными, назначенное на 11 часов.
Украина закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Беларусью
Украина закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Беларусью, сообщает беларуский Госпогранкомитет.
«По официальной информации, поступившей от украинской стороны в адрес Госпогранкомитета, согласно распоряжению Кабинета министров Украины с 00:00 24 февраля погранпереход Вильча (с беларуской стороны – Александровка) закрыт до 3 марта», — сообщает ГПК.
Ведомство уточняет, что на границе продолжают работать другие пункты пропуска: Мокраны, Комарин, Новая Гута и Веселовка.
МВД Украины опубликовало фото разрушенных объектов погранслужбы в Киевской области, граничащей с Беларусью
МВД Украины опубликовало фото разрушенных объектов пограничной службы Киевской области, которая граничит только с Беларусью. Ведомство утверждает, что их обстреляли, возможно, ракетами.
Лукашенко утверждает, что беларуские войска «не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе»
На совещании с военными Александр Лукашенко сказал, что беларуские войска «не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе», передает «Белта».
Украина: со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков обстрелял мост на границе
В 09:40 по украинскому времени со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков произвел обстрел справа и слева от моста перед пунктом пропуска «Славутич», сообщает пограничная служба Украины.
«Предварительно пострадавших нет. Пограничники с собратьями из ВСУ держат оборону», — передает ведомство.
МИД Беларуси «настоятельно рекомендует» уехать из Украины и отменить планы ее посещения «до стабилизации обстановки»
МИД Беларуси «в связи с развитием ситуации в Украине» рекомендует беларуским гражданам уехать из страны и отменить планы ее посещения «до стабилизации обстановки», сообщается на сайте ведомства.
«Посольство Беларуси и Главное консульское управление МИД переведены на круглосуточный режим работы и будут оказывать содействие нашим гражданам», — утверждается на сайте.
Для этих целей открыты горячие линии: +38 050 406 23 30; +375173794771 и +375173792673, consnot@mfa.gov.by.
Президент Литвы объявил режим чрезвычайного положения из-за ситуации в Украине
Президент Литвы Гитанас Науседа объявил режим чрезвычайного положения из-за ситуации в Украине, сообщает Delfi.
«Я подписал указ о введении чрезвычайного положения, который будет утвержден Сеймом на его внеочередном заседании. Ввиду сложившихся обстоятельств мы должны принять юридические меры, прежде всего для укрепления нашей внешней безопасности», — сказал он в обращении.
Лукашенко рассказал о контактах украинских и беларуских военных перед вторжением
Представители украинского военного руководство дважды связывались с беларускими коллегами, последний такой разговор состоялся ночью накануне вторжения, украинскую сторону предупредили о возможном начале «операции», рассказал Александр Лукашенко на оперативном совещании. Цитаты из его выступления приводит агентство «Белта».
Лукашенко утверждает, что по его инициативе беларуские военные предложили украинцам связаться с российским Генштабом, но те не последовали совету.
«Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!» — цититрует «Белта» Лукашенко.
Посольство Беларуси в Украине: беларусы могут выехать из страны только «собственными средствами»
Беларусы могут выехать из Украины только наземным путем, то есть «собственными средствами», сообщили корреспонденту Zerkalo по номеру для связи в экстренных случаях посольства Беларуси в Украине.
Как уточняет Zerkalo, журналист спросил, как беларуские граждане могут выехать из Украины и планируется ли какая-то помощь для желающих это сделать.
«Любым автомобильным транспортом через сухопутные пункты пропуска до пункта пропуска Мокраны (Доманово). Но во избежание казусов рекомендуем оставаться в местах временной дислокации», — ответили в посольстве.
На уточняющий вопрос о том, будет ли оказываться помощь желающим выехать, в посольстве ответили, что сейчас это можно сделать только «собственными средствами».
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
Украина разорвала все дипломатические отношения с Россией, сообщил президент страны Владимир Зеленский на брифинге.
Что известно о погибших на 12:30
Официально сообщается как минимум о 14 погибших в результате обстрелов украинской территории.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, ссылаясь на данные полиции, сообщил о погибших в разных городах страны:
— В Подольске (Одесская область) в результате обстрела военной части погибли шесть человек. Еще семь были ранены, 19 пропали без вести;
— В Мариуполе (Донецкая область) в результате обстрела погиб один человек. Двое ранены;
— Во время обстрела в Броварах (Киевская область), погиб один человек, еще пятеро пострадало;
— В Геническом районе Херсонской области при обстреле погиб 17-летний юноша.
Национальная полиция сообщает, что в городе Угледар в Донецкой области во время обстрела погибли трое человек.
МЧС Украины передает информацию о гибели 17-летнего подростка в результате обстрела многоквартирного дома в городе Чугуев Харьковской области.
Полиция Черкасской области сообщает, что в результате взрыва в центре Умани погиб 39-летний местный житель, пятеро пострадали.
Польша начинает разворачивать пункты приема беженцев из Украины на границе
Польша начала развертывание пунктов приема беженцев из Украины на границе, сообщил замминистра внутренних дел и администрации Павел Шефернакер.
По его словам, приемные пункты будут развернуты в течение «ближайшей пары часов» в Люблинском и Подкарпатском воеводствах на польско-украинской границе. В пунктах организуют питание и медпомощь.
На первом этапе, по информации замминистра, будет восемь таких пунктов. Он уточнил, что пункты приема беженцев предназначаются для лиц, которые на ближайшие часы не имеют подтвержденного места размещения в Польше.
«По необходимости будут реализованы следующие этапы кризисного плана. У нас также есть медицинский план на случай приезда раненых», — сказал он.
Украина остановила работу всех пунктов пропуска на границе с Беларусью
Украина остановила работу всех пунктов пропуска на границе с Беларусью на неопределенный срок, сообщает Госпогранкомитет.
Пропуск через украинско-беларускую границу для беларусов, которые возвращаются в страну, будет осуществляться через украинский пункт пропуска Выступовичи (с беларуской стороны — Новая Рудня).
Офис Зеленского: погибло больше 40 украинских военных
В результате ракетных ударов с ночи 24 февраля погибли более 40 военнослужащих, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на пресс-брифинге.
Он считает, что российское командование надеялось на значительно большее число жертв среди украинских военнослужащих, а ВСУ оказывают достойное сопротивление.
По словам Арестовича, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Луганской и Донецкой области, где продолжаются бои между ВСУ и российскими войсками.
Россия нанесла удар крылатыми ракетами по военному объекту в Броварах
Россия нанесла удар крылатыми ракетами по военному объекту в Броварах, городе-спутнике Киева, сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко со ссылкой на Генштаб.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Мэр Броваров: в результате взрыва погибли шесть человек
По информации мэра Броваров, российские военные обстреляли две местные воинские части, в результате чего погибли шестеро человек, еще 12 ранены, сообщает «Громадьске» со ссылкой на «Суспільне».
«Началось все с пяти утра, были обстреляны две воинские части, расположенные в Броварах. Сейчас, по моей информации, шесть погибли, 12 ранены, находятся в больницах», — сказал мэр города.
Украинские пограничники: российская техника пошла на прорыв в Киевской области
Российская техника зашла через пункт пропуска «Вільча» на границе с Беларусью, сообщают украинские пограничники. Вместе с украинскими военными они вступили в бой.
Также погранслужба сообщает, что место дислокации отдела «Млачівка» Житомирского отряда подверглось обстрелу из «Градов».
Главнокомандующий ВСУ: украинские военные взяли в плен двух российских военнослужащих
Украинские военные взяли в плен двух российских солдат, сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По его информации, они из в/ч 91701 мотострелкового Ямпольского полка.
МВД Украины: около пограничного пункта «Вільча» ситуация «более-менее» стабильная
Пресс-центр МВД Украины сообщил, что около около пограничного пункта «Вільча» в Житомирской области пограничникам удалось остановить попытку прорыва российских войск. «Нацгвардия совместно с пограничниками дала бой российскому агрессору, и сейчас ситуация там более-менее стабильная», — рассказали в пресс-центре украинского МВД.
Погранпункт «Вільча» расположен на границе Беларуси.
На сайте борисовского райисполкома призывников просят до 15 марта прибыть в военкомат
В сообщении указано, что в военный комиссариат необходимо явиться гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу, службу в резерве в феврале-мае 2022 года.
Чехия отзывает послов из Беларуси и России
Чехия отзывает послов из Беларуси и России для конcультаций, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В Украине возбудили уголовное дело по факту вторжения на свою территорию
Главное следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по «факту вторжения вооруженных сил России на территорию северных, восточных и южных областей Украины», сообщает офис генпрокурора.
Дело открыто по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 3 статьи 110 УК Украины) и планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (часть 2 статьи 437 УК Украины).
Главнокомандующий вооруженных сил Украины заявил о четырех выпущенных ракетах с территории Беларуси
«С территории Республики Беларусь выпущены 4 баллистические ракеты в юго-западном направлении», написал в фейсбук главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный.