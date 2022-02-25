Война против Украины. День второй

Что произошло в ночь на 25 февраля. Коротко

— Президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию и подвел итог первого дня войны с Россией.

«Погибли 137 наших героев, наших граждан, из них десять — офицеры. Ранены 316. На острове Змеиный все пограничники геройски погибли, но не отступили. Всем будет присвоено звание героя Украины посмертно», — сказал он.

— Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном — как утверждается на сайте Кремля, Путин «дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции». Макрон счел полезным «оставить открытой дорогу» к диалогу с Россией, но отметил «двуличность» Путина. Он пообещал Украине помощь в размере 300 млн евро и участие в судьбе беженцев. Беларуский режим Макрон назвал «пособником» вторжения и сказал, что санкции затронут и его.

— Ночью в Киеве украинские ПВО сбили российский летательный аппарат — он рухнул на многоэтажный жилой дом на улице Кошица. По предварительным данным, пострадали трое человек, один из них в тяжелом состоянии. Из-за падения обломков самолета сгорел другой дом — в киевском районе Оскорка.

— Глава администрации Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что российские силы окружили все крупные города области, а «очень большое количество танков и разнообразной техники» движется в сторону Киева.

—Корреспондент «Сегодня» сообщал о ночных взрывах в Ровно, а источники «Украинской правды» в вооруженных силах Украины — о боях в Иванкове, на полпути до Киева со стороны Чернобыля.

— Национальный банк Украины запретил местным банкам совершать валютные операции с российскими и белорускими рублями и обслуживать граждан и компании из России и Беларуси. Кроме того, банкам запрещено выполнять обязательства перед компаниями и гражданами обеих стран.