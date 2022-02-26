Война против Украины. День третий

Что произошло в ночь на 26 февраля. Коротко

— В нескольких районах Киева шли бои: в районе ТЭЦ-6 на Троещине, возле станций метро «Шулявская» и «Берестейская». По утверждению ВСУ, на Берестейской разбита российская колонна из двух грузовиков, танка и двух легковых автомобилей.

— Бои шли также в Василькове в 25 километрах от Киева. Мэр города сообщала об обстрелах ракетами и высадке российского десанта. По ее словам, город остается под контролем Украины, но украинские военные понесли потери: «У нас много раненых. У нас есть, к сожалению, двухсотые».

— СМИ сообщают об авиаударах и перестрелках в Умани.

— Совбез ООН отклонил резолюцию по Украине, Россия наложила на проект вето, Китай воздержался. Представитель России в ООН Василий Небензя сказал, что «нет достоверного подтверждения гибели гражданских лиц» и обвинил западные СМИ в публикации фейков. По его словам, в Украине идет «операция по денацификации и демилитаризации», и «эти задачи будут выполнены достаточно скоро».

— Евросоюз ввел санкции против 20 беларуских силовиков. Среди них Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, замминистра обороны Андрей Жук и начальник Генштаба Виктор Гулевич.