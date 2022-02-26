Война против Украины. День третий

Что произошло в ночь на 26 февраля. Коротко
— В нескольких районах Киева шли бои: в районе ТЭЦ-6 на Троещине, возле станций метро «Шулявская» и «Берестейская». По утверждению ВСУ, на Берестейской разбита российская колонна из двух грузовиков, танка и двух легковых автомобилей.
— Бои шли также в Василькове в 25 километрах от Киева. Мэр города сообщала об обстрелах ракетами и высадке российского десанта. По ее словам, город остается под контролем Украины, но украинские военные понесли потери: «У нас много раненых. У нас есть, к сожалению, двухсотые».
— СМИ сообщают об авиаударах и перестрелках в Умани.
— Совбез ООН отклонил резолюцию по Украине, Россия наложила на проект вето, Китай воздержался. Представитель России в ООН Василий Небензя сказал, что «нет достоверного подтверждения гибели гражданских лиц» и обвинил западные СМИ в публикации фейков. По его словам, в Украине идет «операция по денацификации и демилитаризации», и «эти задачи будут выполнены достаточно скоро».
— Евросоюз ввел санкции против 20 беларуских силовиков. Среди них Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, замминистра обороны Андрей Жук и начальник Генштаба Виктор Гулевич.
США выделяют Украине 600 миллионов долларов, из них больше половины — на военные нужды
Президент США Джо Байден распорядился незамедлительно предоставить Украине до 600 миллионов долларов для поддержки страны, сообщает Русская служба «Би-Би-Си».
В поручении Байдена Госдепу указано, что 350 миллионов из этой суммы будут направлены на военные нужды.
Как отмечает издание, планировалось, что вопрос о выделении средств сначала рассмотрит Конгресс, но Белый дом решил не ждать.
Минобороны РФ: российские военные установили полный контроль над Мелитополем
Подразделения российских вооруженных сил установили полный контроль над городом Мелитополь, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
В ночь на 26 февраля ведомство утверждало, что российская армия вошла в город «не встречая сопротивления».
«При передвижении по городу мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих. Отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами», — говорилось в пресс-релизе Минобороны.
При этом в течение предыдущего дня издание «Местные вести. Мелитополь» сообщало о боях в окрестностях города, повреждении более десятка жилых домов и попадании снаряда в онкоцентр в центре города.
УНИАН опубликовал фото разрушений одного из жилых домов на Соломенке в Киеве, неподалеку от аэропорта Жуляны.
Проект OSINT приводит предположительные координаты дома. По данным исследователей, это дом на проспекте Лобановского.
Позже адрес дома подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
«В жилой комплекс на улице Лобановского, 6а попала ракета. Аварийно-спасательные службы следуют туда», — написал он.
По предварительным данным спасателей, пострадавших нет.