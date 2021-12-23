«Химия» — одна из самых популярных мер наказания в сегодняшней Беларуси. Такой приговор означает ограничение свободы и тяжелый труд. После протестов огромное число людей оказались на «химии», за решеткой или в вынужденной эмиграции.

Но подкаст «Химия» — шире, чем история одного вида наказания. Он о том, как вся страна в один момент превратилась в место ожидания отправки на химию.

Авторы: Анастасия Бойко, Петр Рузавин

Редактор: Егор Сковорода

Звукорежиссер: Алексей Зеленский

Иллюстрация: Мария Толстова

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