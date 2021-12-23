«Химия» — одна из самых популярных мер наказания в сегодняшней Беларуси. Такой приговор означает ограничение свободы и тяжелый труд. После протестов огромное число людей оказались на «химии», за решеткой или в вынужденной эмиграции.
Но подкаст «Химия» — шире, чем история одного вида наказания. Он о том, как вся страна в один момент превратилась в место ожидания отправки на химию.
Авторы: Анастасия Бойко, Петр Рузавин
Редактор: Егор Сковорода
Звукорежиссер: Алексей Зеленский
Иллюстрация: Мария Толстова
Игорь Банцер нашелся и даже вышел на свободу! Завершение (мы надеемся) мини-сериала о вокалисте группы Mister X — он рассказывает о «релокейте» в ШИЗО и обратно, перфомансе «мусор в мусоре», жизни после химии и его перспективах в Беларуси, где такому творческому человеку остается «только сидеть».
В котором Настя Бойко и Игорь Банцер постоянно созваниваются и говорят обо всем подряд, пока музыкант остается на химии. А потом с Банцером начинают происходить странные вещи: его отправляют СИЗО, возвращают обратно, а потом он пропадает — и теперь мы не знаем, что с ним и где он сейчас.
Банцер уезжает на химию в Витебск и получает 40 суток в ШИЗО — по его словам, рекордный срок для этого учреждения. В третьем эпизоде — о том, как устроена его новая жизнь, о которой Банцер говорит: «Я настолько люблю Беларусь, что готов сидеть в Беларуси».
В котором Игорь Банцер ходит по революционному Гродно, смотрит в глаза полковника КГБ и в итоге оказывается у той же судьи, которая судила его все последние 15 лет — за танец в стрингах у милицейской машины она приговаривает Банцера к химии.
«Химия» начинается с рассказа о музыканте Игоре Банцере, лидере гродненской панк-группы Mister X. Весной 2021-го его приговорили к химии за перформанс возле милицейской машины. Первый эпизод посвящен его прошлому — чем вообще известен Банцер в Беларуси и как он жил до начала массовых протестов.