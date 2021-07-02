Кто здесь мразь? Тест на верность пропаганде
Глеб Лепейко
Кто здесь мразь? Тест на верность пропаганде
Глеб Лепейко
2 июля 2021, 19:08
Тесты
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Иллюстрации: Мария Толстова / Медиазона

 
 
 
 
 

Государственные СМИ и анонимные телеграм-каналы весь год агрессивно отстаивают действующую власть и пытаются сконструировать свою версию реальности. А сегодня Александр Лукашенко объявил, что спецслужбы предотвратили покушение на ведущего СТВ Григория Азаренка. В этот тревожный момент «Медиазона» публикует специальный пропагандистский тест, который позволяет проверить, хорошо ли вы разбираетесь в повестке провластных изданий.

     
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