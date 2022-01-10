От рока до срока. Тест о музыкантах — протестных и провластных
Глеб Лепейко|Михаил Полозняков
От рока до срока. Тест о музыкантах — протестных и провластных
Глеб Лепейко, Михаил Полозняков
10 января 2022, 11:37
Тесты

Иллюстрации: Виктория Шибаева / Медиазона

 
 
 
 
 

С самого начала избирательной кампании 2020 года беларуские музыканты выпускают песни в поддержку протестов или Лукашенко; одни участвовали в маршах и оказались за решеткой, другие получают небольшие бонусы от власти. «Медиазона» любит музыку и предлагает читателям проверить, насколько внимательно они следили за беларуской сценой в последний год.

     
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