Как выйти из ШИЗО (и не выйти из себя). Тест

Вы чем-то насолили начальству исправительного учреждения и теперь должны отбыть 10 суток в штрафном изоляторе. Вам выдают робу с огромной надписью «ШИЗО» и разрешают взять полотенце, зубную пасту, щетку, рулон туалетной бумаги и резиновые тапки. Вы проходите в изолятор, дверь за вами закрывается. Попробуйте выйти отсюда как можно раньше и ничего не нарушить. Учтите, что понять логику администрации зачастую непросто, и потому не выйдет предугадать, что ей понравится, а что нет. Действуйте на свой страх и риск.