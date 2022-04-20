«Пришло время отказываться от русской культуры и вспомнить о своей». Беларусы — о том, как война подтолкнула их говорить на беларуском

Кате 21 год, она учится в университете в Гомеле, работает учительницей по музыке, инструкторкой по конной езде и фотографкой. Девушка ведет беларускоязычный аккаунт в тиктоке, где в основном высказывается на темы войны, политики, беларуского языка, истории и культуры. Катя говорит, что так было не всегда — раньше она много снимала о природе и любимых лошадях.

Первое видео на родном языке девушка записала в поддержку украинцев. Катя признается, что первые две недели ей было не очень комфортно разговаривать на беларуском — иногда она боялась или стеснялась — но со временем стало проще.

«Я ходила в библиотеку в свой универ, я там разговаривала на беларуском. Библиотекари тоже начали говорит по-беларуски, все улыбались. Я искала книги по истории Беларуси, мне сразу принесли книгу с "Погоней". Я такая: "Спасибо большое, и всего вам хорошего!"», — вспоминает она.

Студентка БГУ Настя в 2019 году заинтересовалась украинским языком и новостями Украины, потому что начала смотреть сериал «Слуга народа». Чтобы лучше понимать контекст событий в сериале, девушка читала много украинских новостей и переводила каждое слово.

«Там шутки завязаны на украинской политике, и я каждого политика гуглила. Потом я увлеклась Зеленским, начала смотреть разные проекты "Квартала" и других украинских медиакомпаний. Я начала восхищаться их патриотизмом и любовью к языку,ко всему своему. Подумала, почему мы не разговариваем на беларуском языке», — вспоминает Настя.

С 2020 года Настя начала читать больше телеграм-каналов на беларуском языке, но не стала говорить на нем в повседневной жизни. Девушка думала, что «нет разницы, на каком языке говорить» — на тот момент в ее окружении еще не было беларускоговорящих. Перейти на родной язык Настю мотивировали новости о внесении в российскую Госдуму законопроекта о признании русскоязычных людей соотечественниками.

«Меня это так возмутило, что с того дня я начала пытаться разговаривать на беларуском языке. Я до сих пор многих слов не знаю, как-то пробую их заменять, но при этом уже быстрее думаю и говорю. Я украинский язык знаю лучше, чем беларуский», — признается она.

Иногда девушка готовится к занятиям по украинским учебникам, потому что в университете учебники есть только на русском. Еще одной сложностью для беларускоязычного студента Настя считает преподавателей, которые не воспринимают ответы на беларуском.

«Когда у нас был зачет, к одному из преподавателей обратился беларускоязычный парень, хотел у него что-то спросить. Преподаватель ему ответил: "Что-что? Я не понимаю. Можно на нормальном языке?"» — рассказывает студентка.

Разговаривать «на нормальном языке» девушку сначала просила мама и другие родственники, добавляет Настя.

«Некоторые мои родственники в первые дни они говорили: "А можно по-русски? Я не понимаю. Ты слишком медленно мысли свои формулируешь, давай по-русски, чтобы быстрее было". Я говорила: "Нет, буду пробовать". Сейчас уже некоторые из них иногда разговаривают со мной на беларуском языке», — говорит девушка.

Она добавляет, что в целом сталкивается с позитивной реакцией людей.

«Я заметила — может быть сама себя в этом убедила — если разговариваю на беларуском, то мне как-то так улыбаются или, например, делают скидку. Может быть это и случайно, но я это связываю с языком — так приятнее», — размышляет Настя.

22-летний фрилансер Кастусь пытался говорить по-беларуски еще до войны. Он говорит, что переход на родной язык «назревал» долгое время, но война сделала его по-настоящему осмысленным.

«Встает вопрос сохранения национальной идентичности. Просто приходишь к выводу, что часть беларуского общества, которая была раньше в протестном движении, была против Лукашенко, но за Путина. Они считают, что старик Лукашенко нас задолбал, а Путин норм чел. Не было понимания, что мы сражаемся за независимость и наши национальные идеи», — думает он.

Парень добавляет, что не сталкивался с негативной реакцией на беларуский язык, и его окружение относится к нему положительно. Но с негативным отношением сталкивалась его подруга, которая работает в беларускоязычном кафе.

«Некоторые посетители подходят и говорят: "Я также могу выдумать язык и на нем разговаривать". Была история: в кафе какой-то историк делал мероприятие на беларуском языке. К нему подошла уборщица торгового центра и говорит: "А я ненавижу беларуский язык". Он говорит: "Я же ваш русский не ненавижу, почему вы это высказываете?"» — пересказывает Кастусь.

Парень отмечает, что его друзья тоже начали использовать родной язык в повседневной жизни: кто-то пишет на беларуском в чатах, а кто-то пробует разговаривать.

«Оно так работает, что ты как будто биологическое оружие: твой вирус беларуского языка может работать только на беларусах. Если у вас более близкие отношения, то это лучше работает и люди переходят на беларуский. Ты такой переносчик беларущины получаешься», — говорит парень.

Его словам вторит 21-летний минчанин Александр: он говорит, что «заражает» беларуским языком свой рабочий офис: «Я начал писать рабочие письма на почту на беларуском языке и разговариваю на беларуском, когда звоню кому-то. Есть люди, которые после этого начали мне на беларуском отвечать. Я сам звоню, еще ничего не успел сказать, а человек мне говорит: "О, вітаю!"».

Парень вспоминает, как во время путешествия во Францию познакомился с девушкой из Украины, которая спросила, знает ли он беларуский язык.

«Я подумал, что английский язык знаю лучше, чем беларуский — это как-то неправильно. Тогда я решил, что когда-то хочу этот навык усвоить», — делится минчанин.

С того времени Александр смотрел видео и читал много новостей на беларуском — думать на нем становилось проще.

«Вот так я перешел к следующему шагу: стал говорить "дзякуй", а не "спасибо" водителям в маршрутках. А когда началась война, я так подумал, что это сильный триггер — большего быть не может. Когда начинать, если не сейчас?», — говорит парень.

С 24 февраля Александр начал писать на беларуском в интернете, а разговаривать — 27, в день конституционного референдума.

«Я пришел на избирательный участок и разговаривал там с людьми. Там произошел мой первый разговор на беларуском языке. Меня похвалили, сказали: "Вы хорошо разговариваете на беларуском языке, наверное, давно. А вы всегда на беларуском языке разговаривали?" Мне было приятно, и я для себя понял, что я уже могу», — вспоминает Александр.

Он добавляет, что иногда благодаря беларускому языку находит интересных собеседников: «Заходил в магазин однажды, что-то спросил у кассира на беларуском языке. И она такая: "Ой, а вы всегда разговариваете на беларуском языке? Как приятно слышать родной язык!" И начала мне рассказывать, что она фанатка Великого княжества Литовского. Начала мне о Гедымине, Ольгерде рассказывать».

«Я считаю, что язык — это наше сокровище. Еще, как говорят, это персональный протест, который у тебя никто не заберет», — добавляет он.

Настасья Петрович и Настя Сахарчук — студентки иностранных университетов. Девушки были активистками Задзіночання беларускіх студэнтаў, а в 2020 году уехали из страны. Сейчас Настасья учится в Норвегии, а Настя — в Германии.

Обе девушки говорят, что пробовали перейти на родной язык еще в Беларуси, и этому способствовало окружение — в ЗБС было много беларускоязычных. Однако Настасье беларуский язык не нравился, а попытки Насти перейти на беларуский не выдерживали и дня.

«Мы с подругой в университете пробовали делать неделю беларуского языка, но просто забывали об этом и разговаривали на русском. Мне кажется, что еще одна сложность в том, что тяжело разговаривать с людьми, которые знали тебя как русскоязычного человека. Мне очень некомфортно было из-за этого. Например, я пробовала с родителями разговаривать, и мне отец сказал: "Говори на нормальном языке"», — рассказывает о неудачных попытках Настя Сахарчук.

Переход на родной язык для Настасьи Петрович был постепенным — она начала вести соцсети на беларуском, а потом и заговорила на нем. Для того, чтобы скорее перейти на родной язык, Настя удалила русскую раскладку клавиатуры на телефоне. Девушка отмечает, что разговаривать сейчас проще, потому что «нет больше такого влияния русского языка».

«Я решила перейти, потому что я поняла, что используя язык империалистов, ты поддерживаешь все эти империалистические мотивы и все говно. Если я всегда говорила, что у нас есть свой язык, и Беларусь должна быть независимой, если я вела борьбу за это, то разговаривать на русском лицемерно. Есть такая большая злоба сейчас на россиян, на русский язык, на русскую культуру, и не очень хочется связывать себя с этим», — делится девушка.

Настя Сахарчук отмечает, что сейчас «ощущает угрозу "русского мира" значительно сильнее», и поэтому хочет сохранить в себе «беларускость».

«Есть такой дискурс, что язык определяет твои мысли и влияет на твои мысли, на мировоззрение. Мне хотелось бы вырастить в себе какую-то "беларускость" теперь через язык, сохранить ее и обособить себя от "русского мира". Не хотелось бы говорить, что "беларускость" лучше, чем "русскость", но просто это что-то родное, что я хочу в себе сохранить», — говорит она.

Настасья говорит, что переходить на беларуский необходимо, чтобы «запустить волну» интереса к родному языку и культуре.

«Русскоязычные украинцы, с которыми я разговаривала, хорошо знают украинский язык. Много моих друзей и подруг меня не понимают, потому что они не знают беларуский совсем», — подчеркивает она.

По словам Насти Сахарчук, не все ее знакомые привыкли к тому, что она разговаривает на беларуском — некоторые приятели из России называют это русофобией. Девушка отмечает, что среди ее русских знакомых есть и те, кому нравится, что девушка перешла на беларуский.

«Знакомая девчонка на украинском разговаривала, и один парень из Таджикистана не понимал ее сначала, но потом начал понимать. Сначала злился, конечно, но у ее такая позиция была. Его родной язык очень отличается от украинского, но он все равно начал понимать», — рассказывает Настя и добавляет, что ей грустно, когда люди не понимают, насколько важен для нее переход на беларуский язык.

Христина Котович и Митя Шишло — семейная пара из Минска. Сейчас молодые люди живут у Грузии, куда переехали после начала войны России против Украины. Разговаривать на беларуском они начали позже, чем остальные герои текста — 11 апреля. И вышло это спонтанно.

«Я увидела в инстаграме, что две мои знакомые отказались от русского языка и перешли на беларуский. Я подумала: "Какие же они молодцы! А что мне мешает?". Как раз подошел Митя и говорит: "Давай переходить на беларуский язык"», — вспоминает Христина.

Девушка пыталась разговаривать на беларуском еще в школе, но столкнулась с непониманием окружающих.

«На меня смотрели с удивлением. Никто не понимал, зачем я разговариваю на беларуском языке. Тогда мне было важно мнение других, я многого не понимала и отказалась от этой идеи. Я продолжала читать на беларуском языке, он мне очень нравится, намного больше, чем русский. Для меня этот язык уютный», — говорит она.

У Мити были другие взаимоотношения с родным языком — парень считал, что беларуский не должен быть основным, так как в стране два официальных языка. Свое мнение Митя изменил в 2020 году.

«Захотелось чувствовать себя не просто гражданином РБ, а беларусом. После начала войны это стало будто еще более больной темой — идентификация себя. Отличаться от своих соседей — важно. Важно понимать, что мы все-таки не один народ, мы разные», — объясняет он.

«К моей маме в магазин недавно пришел парень и спросил: "Цены в российских рублях или в беларуских?" Я задумалась, случилось бы такое, если бы мы все разговаривали на беларуском. Думаю, что нет», — добавляет Христина.

Во время нашего разговора молодые люди несколько раз говорят о том, что часто чувствуют себя неуверенно из-за ошибок, но продолжают практиковать язык.

«Пока что я часто путаю по смыслу слова "скарб" и "скорбь". Еще почему-то думал, что "хуже" — это "лучше", "больше". Мы делаем ошибки, но идем вперед», — говорит Митя.

«Этот мой язык, и я хочу чтобы так было дальше, чтобы не русский язык был моим, а именно беларуский. Я буду делать все, чтобы так было дальше. Для меня это была мечта. Когда началась война, мы ощутили, что время пришло. Время отказываться от русской культуры и вспомнить о своей», — добавляет Христина.