Закрыли Красный костел, убрали барельеф Калиновского и приравняли «Жыве Беларусь» к нацизму. Чем занимались беларуские власти в год исторической памяти

Приравняли «Жыве Беларусь» к нацистскому приветствию

Фразу внесли в перечень нацистской символики, который обновили в этом году и увеличили в 5 раз. «Жыве Беларусь» приравняли к приветствию Гитлера: в тексте постановления сказано, что восклицание «Жыве Беларусь» выполняется вместе с поднятием правой руки с выпрямленной ладонью.

Впервые фраза прозвучала в стихотворении Янки Купалы, написанном в 1905-1907 годах:

«А вот як не любіць гэта поле, і бор,

І зялёны садок, і крыклівую гусь!..

А што часам тут страшна заенча віхор, —

Гэта енк, гэта крык, што жыве Беларусь!»

Признали книги по истории Беларуси экстремистскими

В списке экстремистских материалов в год исторической памяти оказались сразу несколько книг по беларуской истории. Среди них — книга геральдиста Виктора Ляхора «Военная история Беларуси. Герои. Символы. Цвета», посвященная военной символике в Беларуси в различные исторические периоды.

Экстремистской также стала книга «Айчына: Маляўнiчая гiсторыя» Владимира Орлова — книга по истории Беларуси для детей и подростков. Книга писателя Анатолия Тараса «Беларусь на распутье» тоже попала в этот список.

Замыкают список пополнений в экстремистских материалах антиутопия Альгерда Бахаревича «Сабакі Эўропы» и «Беларуская нацыянальная iдэя» авторства Змитра Лукашука и Максима Горюнова.

Вынудили независимые издательства прекратить работу

В книжный магазин «Кнігаўка» издательства Янушкевич в день открытия пришли пропагандисты Людмила Гладкая и Григорий Азаренок, после чего в магазине прошел обыск. Некоторые книги изъяли, а издателя Андрея Янушкевича и сотрудницу магазина и автора подкаста «Белліт» Анастасию Карнацкую задержали. Они отбыли несколько административных арестов, после чего Андрей Янушкевич уехал из Беларуси.

Кроме того, закрылось независимое беларуское издательство «Галiяфы» — его деятельность прекратил Мининформ. «Галіяфы» было основано в 2007 году поэтом и художником Змитром Вишневым и писателем Михаилом Башурой.

Также в год исторической памяти начался процесс ликвидации издательства «Лимариус», основанного в 1996 году политологом и литературоведом Александром Федутой. Федуту приговорили к 10 годам колонии, обвинив в заговоре с целью захвата власти.

Перечисленные издательства печатали книги беларусских классиков и современных авторов, историческую, художественную и научную литературу.

Убрали барельефы Гениюш, Калиновскому и другим беларуским деятелям

По инициативе провластной и пророссийской активистки Ольги Бондаревой в музее Анатолия Белого в Старых дорогах убрали бюсты и памятные доски беларусских поэток и писательниц Ларисы Гениюш и Натальи Арсеньевой, основателей «Нашай Нівы» братьев Луцкевичей, Кастуся Калиновского и деятелей БНР.

Кроме портретов, с фасада музея убрали вывеску с цитатой Франтишка Богушевича «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб ня ўмёрлі».

О «зачистке» Бондарева написала в своем телеграм-канале: «Мы же благодарим членов военно-исторического общества, подполковника КГБ в отставке Емельяна Николаевича Лепешко, Александра Стефановича Плавинского, а также неравнодушных жителей Старых Дорог и чиновников, которые по скромности своей пожелали остаться не названными, за активную гражданскую позицию и непримиримую борьбу с неонацизмом».

Закрыли доступ в Красный костел, молиться там теперь нельзя

В начале октября КУП «Мінская спадчына» расторгло договор безвозмездного пользования с общиной Римско-католического прихода святого Симеона и святой Елены (Красный костел на площади Независимости в Минске).

Верующих обязали в течение нескольких дней забрать из храма свое имущество. Доступ в костел закрыли из-за пожара накануне, который произошел, по версии МЧС, из-за возгорания проводки. Телеграм-канал «МотолькоПомоги» со ссылкой на собственные источники писал, что после пожара в здании оказались выбиты два стекла, а кроме следователей к костелу приезжали сотрудники ОМОН, которые перекрыли подходы к площади даже сотрудникам МЧС. Также, по информации канала, из храма после пожара изъяли компьютеры и систему видеонаблюдения.

Мингорисполком также запретил верующим молиться в крытой галерее храма, во внутреннем дворике и даже у самого здания костела (по мнению властей, молитва у здания костела — это уже массовое мероприятие).

Разрушили захоронения солдат польской Армии Крайовой

В Гродненской области за несколько месяцев уничтожили захоронения солдат польской Армии Крайовой. О таких случаях известно в Иодковичах, Богданах, Бобровичах, Ивье, Дындылишках, Ошмянах и Микулишках. Где-то могилы сравняли с землей строительной техникой, в Иодковичах могильные плиты были похищены, а останки похороненных солдат достали из-под земли.

Уничтожение захоронений сопровождалось поддержкой и одобрением пропагандистов. Провластный политолог Петр Петровский, например, предложил считать Армию Крайову экстремистской организацией.

Историк, приглашенный лектор Европейского Университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере Алексей Браточкин пояснял «Медиазоне», почему рассуждать таким образом неверно.

«Отношение [к Армии Крайовой] формируется исходя из того, что делали ее представители по отношению к гражданскому населению, к нацистам, к вопросу о границах Беларуси, к советскому влиянию и так далее. …Армия Крайова воевала и с нацистами, и — в зависимости от политической ситуации — с Советами. В этом часто была трагедия. Историк Евгений Миронович описывал ситуацию в Западной Беларуси в период Второй мировой войны как "войну всех против всех". Представим в этой ситуации гражданское население, его судьбу», — рассуждает историк.

Уничтожили несколько старинных зданий и брусчатку

Здание винзавода в Бобруйске, например, было построено в конце XIX века и было городской достопримечательностью. Оно не получило статуса историко-культурной ценности, хотя жители города несколько раз обращались с такой просьбой к местным властям и в Министерство культуры. В итоге здание признали аварийным и взорвали.

Похожим образом развивались события и вокруг старинной синагоги в Мстиславле. Здание было построено в начале XX века, служило местной достопримечательностью и напоминало о еврейском наследии региона. Синагогу продали за одну базовую величину, а потом снесли — в год исторической памяти.

Под Столбцами уничтожили участок дороги с брусчаткой. На это обратил внимание местный житель Валерий Дранчук, который ранее добился придания статуса историко-культурной ценности еще одному отрезку с брусчаткой, но в другом месте.

Задержали сотрудников организации, которая восстанавливала усадьбу

Руководство организации «Маёнтак Падароск» — Юрия Мелешкевич и директор Дмитрия Карабача задержали по уголовному делу. Их обвинили в неуплате налогов и страховых взносов с зарплаты работников на почти 400 тысяч рублей. Организация занималась восстановлением усадьбы Чечотов-Бохвицев в агрогородке Подороск Волковысского района.

В организации обвинения не признали и назвали «поўнай хлуснёй». Юрий Мелешкевич был также заместителем председателя объединения «БНФ "Адраджэнне"» и активистом инициативы «За Свабоду». Обе эти организации сейчас ликвидированы.

Провели лекции и выбрали лучшего почтальона

В год исторической памяти беларуские власти провели целый комплекс мероприятий для того, чтобы эту память сохранить. На сайте «Белта», например, больше тысячи материалов по теме «Год исторической памяти». Большая часть из них посвящена периоду после 1941 года.

Власти обновляли методические пособия для школьников, проводили лекции и встречи, открывали памятники и мемориальные доски героям Великой Отечественной войны.

Республиканский конкурс профессионального мастерства работников объектов почтовой связи также посвятили Году исторической памяти. В сентябре «Белта» писала об Анне Победовой — девушка стала лучшим почтальоном Беларуси.

В Пинске к году исторической памяти приурочили легкоатлетический забег по старому городу, а в Минске — велопробег. Его одновременно посвятили и Году исторической памяти, и Дню без автомобиля.

В Витебске «трудные» подростки бегали и собирали автомат Калашникова на скорость тоже по случаю Года исторической памяти.

Разрешили открыть памятник человеку, не имеющему отношения к Беларуси

В Минске напротив посольства России установят памятник князю Александру Невскому. Посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что от РФ в проекте будет принимать участие Российское военно-историческое общество, а также дипломаты. Памятник обещают открыть в ноябре следующего года. К слову, памятник Александру Невскому уже есть в Беларуси, он установлен в Витебске.

Выпустили книгу про геноцид

Солидную часть повестки госмедиа в этом году занимала тема геноцида беларуского народа. Генпрокурор Беларуси Швед выпустил по теме книгу, в школах ввели факультатив по ней, а стране прошли презентации.

В книге проводятся параллели между протестами в Беларуси и действиями нацистов во время Второй мировой войны. На обложке размещены два снимка — фото с войны рядом с фото протестов 2020 года. Второе фото принадлежит изданию «Наша Ніва», и, кроме нарушения авторских прав, это еще и распространение экстремистских материалов, с точки зрения беларуского законодательства.