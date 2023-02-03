«Пойдуць нашым хлопцам з Палка Каліноўскага». Как беларусы и украинцы плетут маскировочные сети для фронта

Украинцы и беларусы плетут вместе

На днях две маскировочные сетки 12 на 3 метра отправятся в полк Калиновского из Познани. Это заказ от бойцов — сети будут помогать скрывать боевые позиции полка от дронов разведки. Плетением маскировки занимались в Польше беларусы из Instytut Myśli Białoruskiej.

До этого инициатива занималась гуманитарной помощью для украинцев, передавали посылки в Украину, готовили обеды для беженцев, собирали для них одежду. Фонд открыла 38-летняя Янина Ящук, которая уехала из Беларуси после 2020 года, помог ей польский активист Мартин Станевский.

В декабре Янина познакомилась с украинцами из Nets For UA, которые плели маскировочные сети для ВСУ. Делали они это на площадке под открытым небом, и беларуска предложила помощь.

— Они разместили свои сети в нашем помещении, а мы им отдали ключи от него. Плести начинают с 12:00 до 20:00, сменяя друг друга. Приходили и беларусы помочь плести, но было не массово. В основном плели сети украинцы, — рассказывает Янина.

Организаторы фонда Instytut Myśli Białoruskiej рассказывают, что они с лета поддерживают контакт с представителями полка Калиновского в Украине. Возили для них медицину и генераторы. Когда Янина познакомилась с активистами Nets For UA, то предложила полку помощь в виде маскировочных сетей.

— Я просто связалась с ними, спросила: «Вам сетки случайно не нужны?». Назвала размеры, которые можем сделать, они сказал: «Да, окей, плетите, привозите». Вот так начали плести для своих.

Создатель фонда рассказывает, что сейчас помещение разбито на две части: с одной стороны висят сети Nets For UA, с другой — сети для полка Калиновского. Беларусы стараются плести для своих, украинцы для своих. Когда одни доплели свою сеть, то переключаются на помощь вторым. Или, когда желающих плести с одной стороны, намного больше, чем со второй. Материалы тоже каждая инициатива закупает себе отдельно, но волонтеры всегда поделятся друг с другом, если чего-то не хватает.

— Мы оставили пространство между сетей для встреч. Сначала мы проводили встречи «Беларускамоўнага клуба», общались на мове, подтягивали знание родного языка, а после плели сети. Иногда это происходило параллельно: общались и плели, — говорит Янина.

Учительница с желто-голубыми ленточками в волосах

В середине декабря Instytut Myśli Białoruskiej организовал благотворительную ярмарку для сбора средств для полка Калиновского. На ярмарке Ящук познакомилась с Ларисой Секержицкой, учительницей из Бобруйска, которой не продлили контракт из-за сине-желтых ленточек в волосах.

— Я не поняла, что это она, и Лариса не призналась, что она та самая учительница. Сказала, что с радостью присоединится к акциям, что она историк и очень хочет рассказывать беларусам про историю Беларуси. На гитаре классно играет, может вечера какие-то делать и так далее. Потом мы обменялись инстаграмом и только там вечером я в уже увидела, кто это такая, — делится Янина.

Лариса говорит, что предложение читать лекции для беларусов поступило от Янины. Ближайшей значимой в истории Беларуси датой было 160-тилетие восстания Кастуся Калиновского. Instytut Myśli Białoruskiej решил в этот день провести первую лекцию по истории, и совместить ее с плетением сетей.

— Ёсць людзі, якія не апускаюць рукі і робяць добрыя справы для дапамогі беларусам і ўкраінцам. Мы прыйшлі на кірмаш ад Інстытута Мыслі Беларускай, дзе пазнаёміліся з добрымі беларусамі ў Познані. У тым ліку і з тымі, якія плятуць сеткі для нашых ваяроў, — рассказывает Лариса. — Я пры знаёмстве сказала, што настаўнік гісторыі і магу праводзіць заняткі, як для дзетак, так і для дарослых. Яніна прапанавала да ўгодак падзей паўстання правесці лекцыю, я згадзілася.

Плели сетки пад лекцию о восстании Калиновского

Янина говорит, что мероприятие собрало рекордное число желающих присоединиться к плетению сетей: на встрече было больше 40 человек. «Еле помещались за масксетями», — добавляет организатор фонда. Янина уверена, что именно лекция Ларисы привлекла такое количество человек.

— Каб правесці цікавую лекцыю па гісторыі, трэба час для падрыхтоўкі. Гэта вялікая праца: падабраць матэрыял, вылучыць асноўнае, адаптаваць пад слухачоў і быць цікавым аратарам. Перад сабой ставіла задачу быць цікавым і карысным лектарам па тэме паўстання, для гэтага зрабіла трошкі інтэрактыву, каб замацавалася лепш тэорыя. Са сваёй старэйшай дачушкай Веранікай (7 год) мы прыйшлі значна раней на вызначанае месца, каб падрыхтавацца да лекцыі, — рассказывает Лариса.

Лариса говорит, что благодарностей за лекцию от беларусов было очень много. Она поняла, что многого из истории Калиновского слушатели просто не знали. «Гэта мая першая лекцыя. Гэта толькі пачатак», — делится Лариса.

Лариса признается, что после переезда в Польшу ее дела пошли намного лучше: «Прызвычаемся жыць, а не выжываць». Она говорит, что не хочет, чтобы ее опыт учителя «ушел в небытие» из-за того, что она не имеет возможности работать в Беларуси. Для этого Лариса начала преподавать историю онлайн. «Зараз у мяне ёсць вучні з усяго свету. Дарослыя, падлеткі, дзеці: тыя, якія жадаюць ведаць гісторыю сваёй радзімы хоць і не жывуць там», — делится Лариса.

— На цяперашні час мае думкі добра адлюстроўваюць словы Кастуся Каліноўскага з «Мужыцкай праўды»: «Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і навуку», — говорит Лариса.

Вклад в общую победу

Технологии плетения маскировочных сетей беларусов обучили украинские волонтеры, а дальше ремесло передают друг другу.

— Гэта зусім не складана, але трэба рабіць дасканала і ўважліва, каб атрымалася якасная сетка, — рассказывает Юлия, которая в свободное время ходит плести сети.

Юлии 34 года, она перехала в Польшу в 2021 году, работает UI/UX дизайнером. Девушка признается, что помощь Украине — «важная часть борьбы за нашу собственную страну».

Техника не сложная: вязать крепкие узлы и выдерживать прямые линии, чтобы ячейки получились примерно 4 на 4 сантиметра, рассказывает волонтерка Алина. Ей нравится помогать украинцам и чувствовать себя полезной, а плетение — прекрасный повод для встречи со «своими».

— Можна дамаўляцца ці чаціцца пэўны час і так і не сустрэцца. А тут дамовіўся ўжо на іншую добрую справу, а заадно прыйшоў паразмаўляць са сваімі.

Кристине пришлось бежать дважды: в 2021 году из Беларуси, в 2022 — из Украины. Она жила недалеко от Бучи и Ирпеня, а сейчас тоже присоединилась плести маскировку, потому что «для победы и новой Беларуси важен каждый настоящий беларус и беларуска».

— Я своими глазами видела и своими ушами слышала, что сделали наши бойцы. И пока беларусы зарубежья решают, кто в доме главный, ребята-беларусы умирают каждый день, умирают беларуски и маленькие беларусы, которые сидят в Днепре или Киеве прямо сейчас под обстрелами.

Лариса Секержицкая рассказывает, что вместе с дочкой освоила плетение быстро, пока готовилась к своей же лекции.

— Часу было шмат, дзяўчына паказала нам, як плесці. І мы плялі іх да лекцыі, дачушка пляла і падчас лекцыі, і апасля. Мы ведаем, для каго гэты сеткі, навошта яны патрэбны. І верым, што яны ўратуюць жыцці нашых ваяроў. Разумею, што гэта невялікі ўнёсак у перамогу, але маленькія якасныя крокі кожнага прывядуць да канчатковай мэты — перамогі над агульным ворагам як для ўкраінцаў, так і для беларусаў.

Исправлено в 22:33 3 февраля 2022 года. В статье было ошибочно указано, что в плетении принимают участие только девушки. На самом деле, маскировочные сети плетут и парни. По этой причине мы исправили заголовок, лид и ошибку в основном тексте.