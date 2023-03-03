«Домыслы следствия и не более того». Прослушка, 120 обысков и список политзаключенных в деле «Вясны»

Дело. 120 обысков, 283 тома, 100 свидетелей

Суд по делу «Вясны» шел в открытом режиме, но всех желающих — например, европейских дипломатов — на процесс не пустили. На протяжении всех заседаний Беляцкий, Лабкович и Стефанович находились в клетке и в наручниках. Они ходатайствовали о том, чтобы снять их, но судья Марина Запасник, не рассмотрела заявление. А ходатайство Беляцкого о том, чтобы процесс велся на беларуском языке, не удовлетворила.

Когда правозащитник заметил, что прокурору Александру Королю следовало бы использовать в процессе беларуский язык, судья Запасник ответила: «Обвиняемым было предъявлено обвинение на русском языке. Вы можете использовать любой из двух государственных языков, суд вас поймет».

Уголовное дело против «Вясны» суд Ленинского района рассматривал почти два месяца. Трое правозащитников содержатся под стражей более полутора лет. Четвертый фигурант дела Дмитрий Соловьев смог покинуть Беларусь; его судят по этому делу заочно в порядке специального производства.

Изначально Алесю Беляцкому, Валентину Стефановичу, Владимиру Лабковичу инкриминировали неуплату налогов, но спустя больше года после задержания это дело прекратили. «Вясновцам» предъявили новые, более жесткие обвинения: контрабанду крупной суммы наличных через таможенную границу ЕАЭС организованной группой и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Правозащитники не признали вину ни по одному эпизоду. Прокурор запросил Алесю Беляцкому 12 лет лишения свободы, Валентину Стефановичу — 11 лет. Лабковичу и Соловьеву — 9 и 10 лет колонии соответственно.

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Всего в деле против правозащитников 283 тома по 300 страниц в каждом. По информации «Вясны», это рекордное количество по политическому процессу. Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий просил суд дать ему больше времени, чтобы ознакомиться с материалами дела (он успел изучить 70 томов), но суд счел, что месяца ему должно было хватить. За время следствия силовики провели 120 обысков по этому делу, а свидетелями по нему проходят 100 человек.

«Вясна» отмечает, на одно из заседаний некоторые свидетели не явились, так как находятся за границей или у них нет денег, чтобы доехать; некоторые сослались на несовершеннолетних детей и состояние здоровья. Они прислали в суд заявления о рассмотрении дела без них. Адвокаты правозащитников заметили, что почти все заявления написаны «как под копирку» и к ним не прилагались доказательства, например, о болезни. Двое свидетелей были «засекречены», их показания зачитывала судья.

Контрабанда. Документы без печатей и переводов

Обвинение считает, что с апреля 2016 года до задержания правозащитники, «действуя в составе организованной группы», «под условием использования для незаконной деятельности и финансирования ПЦ "Вясна"» и других организаций «обналичили деньги, поступившие от различных структур и фондов на банковские счета контролируемой ими иностранной организации». Затем они «с помощью иных лиц, действуя с единым умыслом» незаконно вывезли из Литвы в Беларусь наличные на общую сумму «не менее 201 тысячи евро и 54 тысячи долларов». Деньги, по мнению следствия, они перевозили «поэтапно» и «без декларирования».

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В материалах дела содержатся в том числе файлы, извлеченные с флэшек Дмитрия Соловьева. Среди них были и документы о выдаче денег, но без подписей Соловьева и печатей «Вясны». В материалах нет переводов на беларуский или русский документов, связанных с транзакциями по счету литовской организации Pavasaris, — прокурор зачитывал их на иностранном (видимо, литовском) языке. Некоторые документы, включенные в дело, по датам не совпадают с вменяемым правозащитникам периодом, но это не помешало обвинению рассматривать их как доказательство вины.

В письменных материалах дела содержатся данные о выездах и въездах в Беларусь членов «Вясны», начиная с 2016 года. Беляцкий отметил, что у обвинения нет сведений, что установленные 89 человек перемещали через границу деньги, а не выезжали по личным делам. По мнению правозащитника, доказательств того, что перемещение наличных организовывал он, Лабкович и Стефанович, обвинение не предоставило.

Вещественным доказательством следствие признало 2 520 евро, изъятые у Владимира Лабковича в аэропорту по прилету в Беларусь незадолго до задержания по уголовному делу.

«Моя переписка со Стефановичем о том, что я очень жалею, что у меня забрали мою зарплату и мне не за что физически жить, это последствия 4 июля — за две недели до моего задержания. И странно слышать, что я якобы хотел запутать следствие, чтобы выдать эти деньги за свои. <﻿…﻿> И когда я переписывался со Стефановичем и говорил ему, что у меня на границе изъяли 2 520 евро моей зарплаты, то так и было — у меня забрали мою зарплату. Я очень надеялся получить её обратно, и меня убедили, что в течение 10 дней после экспертизы это будет возможно. Поэтому объяснять, что я вез контрабандой 2 520 евро, является предположением следствия», — говорил Лабкович.

Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий во время изучения материалов дела задавался вопросом: «Почему следствие решило, что [члены "Вясны" Алексей] Колчин и [Андрей] Полуда не ходили за покупками в [ТЦ] "Акрополис", как и тысячи беларусов в те годы, а шли к бухгалтеру или еще куда-то, чтобы получить эти деньги, — непонятно».

Он обращал внимание суда, что во время пересечения границы у «большинства» членов «Вясны» не изымались деньги и предположил, что данные об их получении и снятии — «домыслы следствия и не более того».

«Непонятно, какие суммы и сколько денег было провезено. Люди не были допрошены, а те, кто были допрошены, не подтвердили, что эти деньги были привезены. Поездки могли иметь совершенно разные причины», — говорил Беляцкий.

Финансирование протестов. Переписки и список политзаключенных

По материалам дела, с мая 2020 года до задержания правозащитники «осуществили подготовку граждан» к участию в грубом нарушении общественного порядка, финансировали и «материально обеспечивали» эти действия «под видом правозащитной и благотворительной деятельности, в том числе от имени ПЦ "Вясна", незарегистрированного фонда By_Help».

Преступлением следствие сочло, например, оплаты штрафов за других людей по административным делам, «связанным с нарушением общественного порядка» и другими действиями, «совершенными в связи с выражением протеста на действия государственных органов Республики Беларусь»; оплата счетов за питание в изоляторах во время административного ареста; оплата работы адвокатов по уголовным и административным делам.

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В материалах дела, касающихся обвинения в финансировании протестов, содержатся многочисленные материалы с сайта «Вясны» и из телеграм-канала центра, в том числе те, где упоминается фонд By_Help. Доказательствами представляются личные переписки правозащитников.

«Переговоры в группе в фейсбуке, которые были извлечены из памяти моего телефона — речь шла о помощи жертвам политических репрессий. И тут конкретно идет речь, кто занимается этой помощью, и я пишу, что они — речь шла о By_Help — компенсируют штрафы и суточные, если кто не поленился к ним обратиться», — говорил Алесь Беляцкий в суде, добавляя, что помощью в компенсации штрафов и суточных «Вясна» не занималась.

128 листов в одном из томов занял протокол осмотра списка политических заключенных.

ГУБОПиК. Прослушка в офисе и в СИЗО

Из материалов дела стало известно, что сотрудники ГУБОПиКа начали «разрабатывать» правозащитников еще в сентябре 2020 года. Тогда силовики начали прослушивать телефон главы Брестского отделения «Вясны» Владимира Величкина (в суде озвучили содержание этих разговоров). ГУБОПиК установил за Величкиным наблюдение, а в офисе — видеокамеру. Видеозаписи и расшифровки разговоров из офиса также есть в материалах дела.

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В суде выяснилось, что ГУБОПиК прослушивал и гомельского правозащитника Леонида Судаленко: они записали его встречу с женой в комнате краткосрочных свиданий в СИЗО. Жена рассказала Судаленко, что ей звонил Алесь Беляцкий и предлагал свою помощь. Прокурор акцентировал внимание, что правозащитник просил супругу собирать чеки на адвоката, лекарства, витамины, которые она ему покупает.

Судья Марина Запасник назначила правозащитникам от 7 до 10 лет лишения свободы. Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий получил 10 лет, Валентин Стефанович — 9 лет, Владимир Лабкович — 7. Дмитрий Соловьев заочно осужден на 8 лет колонии.

Обновлено в 12:18. Добавлены приговоры «вясновцам».