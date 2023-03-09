«Асудзяць аднаго, а запужаюць дзясяткі іншых». Как в Беларуси наказывают за неповиновение в колонии и добавляют срок к приговору

Нарушение — взыскание — новое уголовное дело

Администрация колонии может составлять на заключенных рапорты за нарушение режима и затем подвергать их дисциплинарному взысканию. Если это перевод в ПКТ, специализированную палату, одиночную камеру или тюрьму в течении года, то против заключенного можно начать дело по статье о злостном неповиновении администрации.

Среди нарушений, которые могут повлечь за собой рапорт и взыскание, а затем и новое уголовное дело — невежливость с сотрудниками исправительного учреждения, «переговоры» с другими осужденными через стенку санузла, выход в туалет без предупреждения, а также небритость.

На анархиста Никиту Емельянова составили рапорт за то, что он лежал на кровати в ШИЗО. Среди нарушений Виктории Кульши было «уничтожение письма, написанного к дочери». Музыкант Игорь Банцер высыпал мусор под ноги милиционеру и назвал это арт-перформансом «Мусор в мусоре», за что получил двое суток в штрафном изоляторе.

Заключенного судили 9 раз

По первой части статьи могут наказать лишением свободы сроком до года — за «злостное неповиновение администрации» и «иное противодействие администрации».

Вторая часть применяется к осужденным за тяжкое или особо тяжкое преступление, либо допустившим «особо опасный рецидив». Наказание по этой части составляет до двух лет.

В уголовном кодексе БССР была статья с похожими формулировками под номером 184-3. Так, по первой части наказание было на срок от одного до трех лет, а по второй — от года до пяти.

«1985 год — 22 осужденных, 1986 год — девять, 1987 — три. В 1988 год уже не было ни одного», — рассказывал о применении статьи в БССР «Белгазете» кандидат юридических наук Алексей Лукша.

«Медиазоне» удалось найти 12 приговоров за 2021 год и 31 за 2022 год.

В Беларуси известен случай Владимира Бондаренко, которого, по информации правозащитного центра «Вясна», судили 8 раз. По иным данным — 9. Как рассказали правозащитники, Бондаренко подвергали взысканиям за то, что он не выполнял команду «отбой», не выходил на работу «без уважительной причины», спал на полу в ШИЗО.

Правозащитник Павел Сапелко вспоминал, что были случаи, когда за период деятельности правозащитного центра «Вясна» к ним приходили те, кого наказывали дополнительно «еще 3-4 раза».

«Статья, чтобы "ломать" человека»

По словам Андрея Шарендо, мужа политзаключенной активистки Полины Шарендо-Панасюк, она помещена в ПКТ до мая. Он предполагает, что это время будет использовано, чтобы «раскрутить» жену на новое уголовное дело о злостном неповиновении администрации.

Активистке «Европейской Беларуси» уже добавили еще один год колонии к ее приговору, а в октябре 2022 года стало известно, что ее вновь собираются судить, на этот раз по второй части.

Шарендо вспоминает, что у его жены «много мелких» нарушений, таких как «незастегнутая пуговица» или «не та форма одежды». По его словам, распространенной формой нарушения является представление не по форме.

«Зняволеныя павінны пры абходзе гучна зачытваць сваё імя, прозвішча, артыкул, па якім ён асуджаны. Акрамя таго ён павінен зачытваць усе гэтыя біркі, якія навешаны — схільны да экстрэмізма, схільны да пабегу, да захопу заложнікаў. Паліна наатрэз адказваецца гэта рабіць і, фактычна за гэта, правапарушэнні пладзяцца адно за аднім», — рассказывает муж заключенной.

По его словам, суд по статье о злостном неповиновении обычно проходит на территории колонии в закрытом виде. Он предполагает, что эта статья необходима, чтобы «ломать человека».

«Па-другое, гэты артыкул носіць такі характар, што ім заўсёды можна пагражаць людзям. Яны могуць асудзіць аднаго, а пры гэтым запужаць дзясяткі іншых палітзняволенных», — считает муж заключенной.

От 4 месяцев до 2 лет к приговору

До 2020 года правозащитник Сапелко вспоминает два случая применения статьи о неповиновении к политзаключенным. В 2012 году дополнительный год получил приговоренный к 2 годам колонии Змитер Дашкевич. В 2015 году — осужденный на 4,5 года анархист Николай Дедок. Все изменилось после 2020.

На момент публикации известны об около двадцати уголовных дел за «неповиновение администрации», где политзаключенным добавили от четырех месяцев до двух лет к их срокам. Среди них — блогер Сергей Тихановский, администратор телеграм-канала «Армия с народом» Сергей Ярошевич, анархист Никита Емельянов.

К принудительному лечению в психологическом стационаре приговорили жителя Чечерска Юрия Ковалева.

Художника Ивана Вербицкого должны были судить 19 декабря 2022 года по 1 части статьи 411. О приговоре неизвестно. Также неизвестно о результате суда над минчанином Александром Зайковским, которого судили в октябре того же года.

Против администратора чата «Водители 97%» Виктории Кульши, которая уже была осуждена на дополнительный год колонии, завели уголовное дело по второй части.

Минчанина Андрея Новицкого приговорили дополнительно к 4 месяцам колонии, однако в январе 2023 года должен был пройти еще один суд. О его результатах неизвестно. 10 февраля суд начал рассматривать дело приговоренного к 22 годам колонии Вячеслава Малейчука.

В мае 2022 года сообщалось о возбуждении дела по статье о злостном неподчинении против тракториста Олега Рубца. Уголовное дело по первой части возбудили против пенсионерки Елены Гнаук.

Против Артема Анищука заводили дело по статье о злостном неповиновении, однако решение было отменено.



23 марта пройдет суд против осужденного на 20 лет колонии анархиста Сергея Романова — уголовное дело в отношении его возбудили за «злостное неповиновение» по второй части статьи.