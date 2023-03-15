Лайфстайл под санциями. Чего беларусам не хватает в магазинах

Продукты. Сыр с плесенью, Rafaello и «Мівіна»

Несколько собеседников «Медиазоны» отмечают, что из магазинов исчезли европейские сыры, мясные продукты, шоколад и алкоголь. Заменить их пока нечем, говорит жительница Минска Юлия, подчеркивая, что труднее всего ей найти аналог сыра с плесенью.

Жительница Бреста Галина рассказывает, что вместо европейских сыров покупает фермерские прямо у производителя. Она добавляет, что на смену сырам из Евросоюза в магазины пришли российские, то же самое происходит и с макаронами — «пасты итальянские заменяют российским продуктом».

С 1 января 2022 года вступил в силу запрет Совмина на ввоз ряда продовольственных товаров из западных стран, введенный в ответ на пятый пакет санкций Евросоюза. Эмбарго коснулось «широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия». Власти Беларуси продлили действие документа до середины 2023 года, исключив из числа запрещенных к ввозу товаров картофель, репчатый лук, морковь, свеклу, орехи и яблоки.

В магазинах стало гораздо сложнее отыскать сливки даже беларуского производства — сейчас они продаются только в маленькой упаковке, — обращают внимание несколько собеседников «Медиазоны».

— Раньше у Milkavita можно было заказывать огромные партии молока и сливок в тетрапаке. После 24 февраля они это отменили. В магазинах значительно уменьшился выбор молочного, сливки в тетрапаке найти вообще сложно, очень быстро все раскупают, — рассказывает бариста Валерия.

Сложнее стало найти европейский шоколад — например, Ritter Sport на какое-то время вообще исчез из продажи. Сейчас его можно найти, но стоит немецкий шоколад гораздо дороже, отмечает минчанка Настя.

Пропали сладости украинской фабрики Roshen, мармелад Haribo и конфеты Rafaello. Несколько беларусов отметили, что на прилавках не найти шоколадных батончиков KitKat. Заменить популярную сладость от Nestle у наших собеседников пока не получилось, поэтому они покупают батончики за границей или просят об этом знакомых, которые ездят в Европу.

На прилавках стало меньше чипсов: в магазинах трудно найти Pringles, Estrella и некоторые виды Lays, например, «из печи с лисичками» или «с крабом». Жительница Минска Кристина рассказывает, что Lays исчезли и через «какое-то время» снова появились в продаже, правда, «по вкусу стали хуже».

Минчанка добавляет, что похожая ситуация была и с украинскими сухариками Flint. Они «надолго исчезли» из магазинов, а когда вернулись на прилавки, сильно потеряли во вкусовых качествах — «теперь их вообще есть невозможно».

Вермишель «Мівіна» не может найти в магазинах гомельчанка Алиса и поэтому покупает «какую-то ноунейм лапшу». Артур из Минска скучает по украинскому пиву «Оболонь», а минчанке Марии стало сложнее находить вегетарианскую еду.

Несколько собеседников «Медиазоны» отмечают, что многие продукты на время исчезли после постановления Совмина о регулировании цен — это коснулось чипсов Lays, шоколадок Milka, шоколадных батончиков, некоторых видов чая и лапши быстрого приготовления.

Косметика и товары для гигиены. «Пользуюсь теперь российским говном Ola!»

На полках «Милы» и «Острова чистоты» заметно сократился ассортимент дезодорантов, красок и уходовых средств для волос, гигиенических прокладок и тампонов, — сообщают собеседники «Медиазоны».

Несколько девушек рассказали, что из продажи исчезли тампоны фирмы Ob, прокладки Kotex и Libresse.

— С прокладками жесть полная: либо полупустые полки, либо только одной марки. Короче, будем скоро с огорода кормиться и в капустные листы заворачиваться, — иронизирует жительница Минска Алиса.

Минчанка Елена говорит, что вместо O.b использовала тампоны польского производства, пока они были в магазинах, а сейчас пользуется «российским говном Ola!».

Собеседники «Медиазоны» заметили, что в какой-то момент с полок исчезла краска для волос Garnier, но через месяц снова появилась в магазинах. Стало труднее найти краску для волос Matrix, а украинской «Рябины» больше нет в продаже.

Меньше стало и уходовых средств для волос: в магазинах распродают остатки термозащиты «по 40 рублей, хотя была максимум по 15». Не хватает немецких лаков Londa и Schwarzkopf got2b, но проблемы иногда возникают и с беларускими продуктами.

— Мама недавно говорила, что ее любимый лак «Белита» больше не выпускает. Продавцы ей сказали, что нет специальных банок для них, поэтому не делают, — рассказывает Алиса.

В фирменном магазине «Белита» минчанке Арине назвали еще одну причину сокращения ассортимента беларуской косметики — отсутствие сырья для ее производства. Кристина рассказывает, что беларуские косметические компании изменили формулы своих продуктов, и из-за этого «самые классные и известные продукты, например, гель для бровей Luxvisage, не работают совершенно».

— Изменения в составе поначалу скрывали, сейчас списывают на перебои в поставках и пишут на упаковке: «В продукте нет такого-то сульфата, указанного в составе», — говорит она.

Собеседники «Медиазоны» называют несколько косметических брендов, ассортимент которых сократился — это, например, Maybelline, Essence, L’Oreal и Eveline. Иногда с полок пропадают отдельные продукты — линейка матовых помад или тоники для лица.

— Было цяжка знайсці маю міцэлярную ваду Eveline, увогуле колькасць прадукцыі гэтай маркі значна скарацілася. «Ой, а мы не завозим. Ой, у нас проблемы с поставками», — гэта тое, што адказваюць у крамах, — рассказывает Каролина из Могилевской области.

Минчанка Кристина отмечает, что из магазинов сети «Золотое Яблоко» исчезли небольшие бренды, которые раньше «были в изобилии»: «Больше не возится RAD, например, продают остатки. Найти альтернативу этой косметике я не смогла — выкручиваюсь другой, но это совершенно не то».

Сложнее стало найти в магазинах дезодоранты Old Spice в стике и антиперспиранты Rexona, а стоят они в несколько раз дороже, чем год назад.

Лекарства. «Беларуские аналоги помогают слабо»

Несколько беларусов рассказали о проблемах с медикаментами — некоторые из них трудно отыскать, а другие уже не продаются.

Жительнице Минска Валерии от псориаза помогает только украинский препарат «Бетасалік» — он исчез из продажи незадолго до того, как у девушки начался рецидив.

— Заменила беларускими аналогами, но они помогают слабо. Пью успокоительное и пробую меньше волноваться, пока что так, — рассказывает она.

Собеседники «Медиазоны» назвали еще несколько препаратов, которые трудно найти в аптеках: мазь от дерматита «Пимафукорт», дентальная мазь «Солкоцерил», биодобавка «Карнитон». Обезболивающих таблеток «Параскофен» не было в продаже около года — в аптеки они вернулись совсем недавно, говорит жительница Гродненской области Катерина.

Медработница психиатрического отделения Кася рассказывает, что на протяжении года пропадают и снова появляются различные транквилизаторы и антипсихотики. Из-за смены последних у некоторых пациентов случаются обострения, отмечает она.

— Пропадал «Клоназепам», «Рисперидон» в таблетках, уколы «Клопиксол-депо» попадали раньше, а сейчас пропали «Модитен-депо», — перечисляет Кася. — Недавно из аптек пропадал антидепрессант «Флуоксетин», а перекидывать пациента между антидепрессантами также неприятно и чревато обострениями.

Корм для животных. Заказывают из-за границы

— Корм сярэдняга кошту больш-менш нармальнай якасці ўжо амаль не знайсці. Тое, што мы бралі па 18-20 рублёў за кілаграм, зараз каштуе 40-50 рублёў, — рассказывает Каролина.

Несколько собеседников «Медиазоны» столкнулись с трудностями в выборе корма для домашних животных — одни марки исчезли с рынка, другие пропадают и снова появляются в продаже, но стоят дороже.

Хозяева выходят из ситуации по-разному: ищут корм подешевле, с запасом покупают привычный за границей или переводят домашних питомцев на смешанное питание — в большей степени это касается собак.

— Недзе ліверку купілі, недзе кансерву ўзялі, тушонку ў страшных крамах кшталту «Светофора». Пераводзіць сабаку са спецыяльнага харчавання на змяшанае — не лепшы варыянт, але ў людзей няма грошай. Купляць зусім танны корм — таксама вар’яцтва, бо зусім хутка жывёліна атрымае хваробу нырак ці запаленне, — говорит Каролина.

Она отмечает, что однажды из магазинов исчезли даже «распиаренные и не очень качественные» Whiskas и Kitekat.

Житель Минска Дмитрий не может найти в магазинах корм для морских свинок, поэтому делает смесь сам.

Iphone покупают в Instagram

Минчанка Диана обратила внимание на «трудности с импортом», когда понадобилось найти детали для автомобиля и садовой техники — в продаже их не оказалось.

— Поняли, что проще купить новую технику и беречь машину до последнего, детали заменить нечем, — говорит она.

По словам жительницы Гродненской области Катерины, произведенную в Европе бытовую технику еще можно найти, но гарантию на нее не дают и предлагают китайские или российские аналоги.

Фотографка Ксения говорит, что некоторые камеры сейчас можно купить только под заказ, а цены на фототехнику сильно выросли.

Купить Iphone и комплектующие к нему тоже стало сложнее: в крупных магазинах их немного или нет совсем, поэтому их ищут в профильных Instagram-аккаунтах или за рубежом.

Собеседники «Медиазоны» сталкиваются с трудностями при покупке игр на приставку и некоторых программ. Это касается и продления подписки на ПО — например, компании Adobe.

Минчанин Артур заметил, что после начала войны «примерно на 300 рублей» выросли цены на обувь Dr. Martens, а сейчас она постепенно пропадает из продажи.

— Кошты павысіліся амаль на ўсё, і гэта вельмі добра адчуваецца. Як паслухаеш нашых палітыкаў, то ўсё нармальна, усё цудоўна, а санкцыі робяць нас больш моцнымі, — говорит Каролина.

Большинство опрошенных беларусов говорят о том, что магазины не пустуют, но их ассортимент уменьшился. По словам наших собеседников, некоторые товары исчезают с полок и через некоторое время снова появляются в продаже.

