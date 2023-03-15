Экстремизм «очевиден». Как роман со сказками Бахаревича запретили в Беларуси (а книги могут уничтожить)

«Апошняя кніга пана А.» состоит из 30 сказок, которые рассказывает купцу-издателю попавший в долг писатель. Книга была издана в 2020 году, в 2022 году вышло переиздание.

Признаки экстремизма

9 февраля 2023 года в суд Центрального района Минска пришло письмо от начальника главного управления ГУБОПиК Андрея Ананенко с заявлением «о признании информационной продукции экстремистскими материалами».

Чтобы вынести свое заключение, члены комиссии читали книжку сказок про писателя, используя «лингвокогнитивный, информативно-целевой и интенциональный методы». Коллективу пришлось, как сообщает это заявление, учесть «дифференциацию базовых информационных слоев текста». После этих процедур 29 августа 2022 комиссия определила, что в книге Бахаревича «содержатся признаки, которые можно идентифицировать как экстремистские».

15 абзацев противодействия

После заключения в документе цитируется 15 абзацев первой статьи из закона «О противодействии экстремизму». В них перечислено, что входит в «экстремистскую деятельность». Документ также напоминает, что экстремизм — это «деятельность граждан по планированию и совершению посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность».

Экспертиза не нужна, экстремизм очевиден

Затем следует вывод: «Проведение экспертизы по материалам нецелесообразно в связи с очевидностью высказываний».

Далее следует ссылка на несколько абзацев из статьи 19 «Противодействие пропаганде экстремизма и распространению экстремистских материалов» того же закона.

В них указано, что публичная демонстрация, хранение и распространение экстремистских материалов запрещены, а силовики могут изымать или накладывать на «информационную продукцию» арест.

Суд обязан рассмотреть заявление в порядке особого производства, а вступившее в силу решение суда является обоснованием для уничтожения информационной продукции, то есть книг.

«Прошу признать экстремистским материалом»

Ананенко делает вывод, что указанные материалы «подпадают под определение экстремистской деятельности» и просит суд признать книгу «экстремистскими материалами» и поручить Министерству информации внести ее в «Республиканский список».

6 марта суд Центрального района Минска признал роман писателя Альгерда Бахаревича «Апошняя кніга Пана А» «экстремистскими материалами». В списке экстремистских материалов издание появились спустя восемь дней, вместе с девятью номерами журнала «Наша Гісторыя», тремя номерами журнала Arche и календарем «Не маўчы па-беларуску» за 2021 год.

