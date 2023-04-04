Из рады БНР — в сталинские лагеря. Кто такая Лариса Гениюш, чей памятник пропал в Зельве

Отца расстреляли, сестер и мать сослали. Жлобовцы

Лариса Гениюш (до замужества — Миклашевич) родилась 9 августа 1910 года в имении Жлобовцы Волпинской волости Гродненского уезда — сейчас это территория Волковысского района. Там она училась в польской гимназии (Западная Беларусь в то время была территорией Польши) и жила до замужества.

В 25 лет будущая поэтесса вышла замуж за Янку (Ивана) Гениюша, сменила фамилию, переехала к мужу в Зельву и родила сына Юрку. В Зельве семья прожила недолго: спустя два года, в 1937, вслед за мужем Лариса Гениюш переехала в Прагу. Янка Гениюш учился там на врача. В Чехословакии семья прожила 11 лет.

В Зельве пропал памятник поэтессе Ларисе Гениюш; его требовала снести провластная активистка Бондарева

В 1939 году, когда Западная Беларусь вошла в состав БССР, отца поэтессы Антона Миклашевича расстреляли как кулака. Двух сестер и мать сослали в Казахстан, где они умерли, так и не вернувшись в Беларусь. Земля, принадлежавшая семье Миклашевичей, отошла колхозу.

Здесь и далее цитаты Ларисы Гениюш из автобиографического произведения «Споведзь» («Исповедь») «Там колхоз с каким-то ультрасоветским названием, дом перевезен в Волковыск, вместе с хлевом, а там, где был наш хутор, стоит только длинный каменный сарай и несколько деревьев, которых еще не успели выкорчевать на отопление крестьяне».

БНР и интриги диаспоры. Прага

В марте 1943, еще во время жизни в Праге, Лариса Гениюш стала генеральным секретарем рады Беларуской Народной Республики. Она упорядочивала архивы, заботилась о беларусах-эмигрантах, в том числе и политических, работала в Комитете взаимопомощи беларусов.

«Мне нравилось, что на улицах прекрасной Праги мы свободно беседовали на родном языке и никто не указывал на нас пальцами, не высмеивал нас и не преследовал, как это было в Польше. На все это я посмотрела с большой радостью, а мое личное отношение к людям обрели мне такие симпатии, что много позже следователь в Минске сказал мне на злостных допросах: «Что вы за человек — ни в Беларуси, ни в Чехословакии не можем на вас найти свидетелей!»»

После начала войны глава Комитета взаимопомощи Иван Ермаченко созвал внеочередное заседание организации. На нем, как писала поэтесса, сначала долго не могли выбрать председателя собрания. Ермаченко в этот раз отказывался от этой роли. В итоге председателем выбрали Янку Гениюша. Ермаченко на заседании зачитал телеграмму Адольфу Гитлеру от комитета. В ней нацистам желали «скорейшей победы над большевиками».

Доктор исторических наук, профессор факультета международных отношений БГУ Владимир Снапковский писал, что Ермаченко вместе с тогдашним главой БНР Василием Захарко ориентировались на Германию, чтобы восстановить «право белорусского народа на независимое национально-государственное существование».

«А было вот что: Ермаченко зачитал телеграмму Гитлеру от нашего комитета. Мы начали протестовать, что Комитет самопомощи — организация аполитичная, не имеет права давать таких телеграмм. Ага, перед этим пришел муж, который на дополнительный звонок Ермаченко спешил сюда с работы. Ему не дали еще ни сесть, ни опомниться, как уже «выбрали» его председателем собрания, и Ермаченко начал читать телеграмму. Я ничего еще в этом не понимала, а муж побледнел — он видел подлый и хитрый «ход» Ермаченко... Телеграмму обозначил Ермаченко как от «беларусов в Праге» или как-то так. Написали протокол собрания, но ни один из нас не подписал его! Не подписали это осознанно».

Голод, блохи и тяжелая работа. Лагеря

После войны, в 1948 году, когда к власти в Чехословакии пришло просоветское правительство, Янку и Ларису арестовали в Праге и этапировали в Минск, обвинив в сотрудничестве с нацистами. Их 12-летнего сына забрали в Польшу родственники.

В тюрьме в Минске от Гениюш требовали, чтобы она выдала архив БНР, но безрезультатно. Допрашивал ее в том числе Лаврентий Цанава, министр госбезопасности БССР.

«Сидел этот кровопийца за письменным столом, а слева, за вторым столом, сидел чех и поглядывал на меня победоносно. Из меня была тень: кожа, кости, немного мужества в сердце, и остаток — злость. Цанава спросил мои персоналии, как это они делают всегда, и приказал сбросить капюшон с головы, я не сбросила. ... Сначала, правда, он спрашивал меня, на каком языке со мной говорить, по-русски или вызвать чешского переводчика. А я ему и говорю: «Так как вы являетесь министром беларуского государства, то говорите по-беларуски!» Он ошалел! Вокруг, я увидела, стояло много мужчин, какие-то военные, и они чуть не смеялись, когда он сказал: «Вы достаточно хорошо говорите по-русски!» Правда, я сказала тогда, что русским языком не владею превосходно. Ну и вот начинается: «Отдай архив, отдай архив БНР!» — «Нет у меня его, — отвечаю, — и я не знаю, где он!» — «Бить ее, допрашивать день и ночь», — верещит несчастный генацвале. А я, тень человека, выпрямилась и говорю ему: «Без воли Божией волос у меня с головы не упадет, и я не боюсь вас!»»

Суд приговорил Гениюшей к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. Они отбывали этот срок в лагерях в республики Коми и Мордовской АССР. В воспоминаниях про этот период своей жизни Гениюш пишет про невыносимые условия — голод, антисанитарию, блох, тяжелый труд и женщин, почерневших от работы и суровой погоды.

«Черные — молодые девушки-работяги, которых уже ветры и солнце под этим низким небом сумели превратить в узбеков». «Большевистские лагеря построены так, что там не дают людям свободной минуты. Кроме прожарок гоняют в каптерку, на проверки, шмоны, субботники, воскресники, в столовую, в баню, за сахаром, которого на 20 дней давали по щепотке и за которым мы бежали охотно. Ломтик комковатой пайки, чуть посыпанный сахаром, был несказанным лакомством нашего убогого меню».

«Чужие люди» в доме. Зельва

После смерти Сталина срок Гениюшам пересмотрели. Новая власть освободила их, но не реабилитировала полностью, сочтя обвинение обоснованным.

После освобождения из лагерей семья вернулась в Зельву в дом отца Янки. По словам Михаила, внука Гениюшей, его бабушка с дедушкой занимали только половину дома. В другой жили «чужие люди». Янка Гениюш работал врачом, а Лариса была домохозяйкой.

«Так они жили до конца жизни, это был обычный деревянный дом без никаких удобств. Не было воды, туалета. Нужно было носить это все, носить дрова, чтобы топить дом. И они до старости вынуждены были все это делать. Но дом был теплый, уютный, там было много книжек, по всем стенам. Были фотографии на стенах, иконы», — рассказывает Михаил «Медиазоне».

Их сын Юрий, отец Михаила, жил в Белостоке. Несколько раз он приезжал к родителям в Зельву, а его матери выехать в Польшу советская власть разрешила только однажды.

По словам Михаила, его бабушка и дедушка хотели вернуться в Чехию, но это было невозможно.

«Их забирали из Чехословакии, когда им было около 40, это уже были люди, которые имели свою устроенную жизнь, имели привычки, знакомства. А попали... в Зельву, которая до сегодняшнего дня — XIX век. Когда там уже тогда были автоматические стиральные машины. А в Зельве была терка. Не было воды, были печи — это разница огромная. Янка Гениюш до конца своей жизни жил головой в Праге и очень хотел туда вернуться. Это совсем другая жизнь», — рассказывает он «Медиазоне».

Янка и Лариса жили с обидой на советскую власть. Годы в лагере отразились на их здоровье: у Янки до конца жизни были проблемы с легкими. Лариса «была нервозная», и ей было трудно доверять людям, говорит Михаил.

«Я помню, она рассказывала, что, когда вернулась из лагеря, все время все ела, ела, не могла наесться, будто бы кто-то эту еду у нее заберет», — вспоминает Михаил.

Танк, Короткевич и внуки. Сборники

После возвращения в Зельву Лариса Гениюш много читала, переписывалась со знакомыми, рисовала и продолжила писать, но не рассчитывала на публикации. Кое-что удалось: например, сборник «Невадам з Нёмана» ей помог издать Максим Танк, а редактором книги стал Владимир Короткевич. Сборник вышел, но отцензурированный.

Лариса Гениюш посвятила каждому своему внуку (у Михаила есть брат Алесь) по сборнику стихов — «Казкі для Міхася» и «Добрай раніцы, Алесь». Недавно Михаил издал книгу с детскими стихами Ларисы Гениюш, она иллюстрирована рисунками поэтессы.

Умерла Лариса Гениюш в 1983 году в 72 года.

«Она держалась хорошо, но однажды заболела, попала в больницу в Гродно и больше из той больницы не вернулась. Там у нее нашли рак. Сделали операцию, но ничего из того не вышло», — говорит Михаил.

«Прежде всего, она была честным человеком, самое важное для нее была правда. Любила людей, свою страну, свой язык. Когда давала слово, то всегда его держала, и меня учила так».