Директор symbal.by, организатор 100‑летия БНР и Дня вышиванки. Кто такой Павел Белоус, которого обвиняют в госизмене

Силовики задержали Павла Белоуса 15 ноября 2021 года, суд трижды назначал ему арест по административным делам (на 15, 13 и 7 суток). Позже Павлу было предъявлено обвинение по четырем статьям УК — о грубом нарушении порядка, призывах к действиям против нацбезопасности, создании экстремистского формирования и измене государству.

«Арт Сядзіба», с которой все началось

Павел Белоус с единомышленниками создал культурное пространство «Арт Сядзіба» в 2011 году, она просуществовала 10 лет.

«Той факт, што "Арт Сядзіба" стала ў 2011 годзе, пасля таго як была разгромлена плошча 2010 году — гэта як кветка, якая праз афальт прабіваецца і пачынае квітнець. Некаторыя кажуць, што "Арт Сядзіба" ўрабіла для беларускай культуры дзесьці нават больш, чым Міністэрства культуры», — рассказывает «Медиазоне» член команды «Арт Сядзібы» Алексей Сапрыкин.

Площадка объединила множество людей: в «Арт Сядзiбе» проводились встречи, концерты литературные вечера, кинопоказы, школа арт-менеджмента и множество других мероприятий. Из компании людей, которые арендовали помещение и предоставляли его для выступлений она переросла в место, давшее старт множеству интересных и важных проектов.

Изначально «Арт Сядзiба» размещалась в пустующем здании завода «Горизонт», площадке пришлось пережить несколько переездов, часто активистов выселяли просто по надуманным поводам.

«Мяняліся адрэсы, таму што высялялі ўвесь час. Пэўны час "Арт Сядзіба" была ў падполлі. З памяшкання на Інструментальным завулку нас выселілі з-за таго, што там быццам бы павінна была аднавіцца вытворчасць вудаў і рабалоўных іншых рэчаў, бо памяшканне належала таварыству рабыловаў і паляўнічых. Але зрабілі там выставачны павільён з эратычнай прадукцыяй», — рассказывает Сапрыкин.

«Такі фармат для Мінску быў абсалютна новым, таму гэта канечне выклікала вялікі ажыятаж», — вспоминает о появлении «Арт Сядзібы» глава Беларускай рады культуры Сергей Будкин.

Мероприятия «Арт Сядзіба» проводила не только в Минске. Некоторое время площадка была партнером ЕГУ, встречи и семинары проходили в Варшаве и Вильнюсе. По словам Алексея Сапрыкина, в команде площадки за 10 лет были сотни людей, которые волонтерили, работали, помогали в многочисленных организационных вопросах.

В январе 2022 года команда «Арт Сядзібы» заявила, что прекращает деятельность. Это было вызвано нарастающим давлением со стороны беларуских властей и опасениями за безопасность команды. Незадолго до закрытия культурное пространство отметило 10-летие.

100-летие БНР

Одним из итогов работы «Арт Сядзiбы» стало проведение масштабного празднования 100-летия со дня объявления БНР 25 марта 2018 года в сквере у Большого театра в Минске. Сейчас сложно себе представить что-то подобное, а тогда городские власти Минска разрешили провести большой праздничный концерт. На празднике выступили Akute, РСП, «Дай Дарогу!», Nizkiz, Dzieciuki, Кася Камоцкая, Павел Аракелян и другие.

Белоус рассказывал в интервью «Радыё Свабода», что это было историческое событие, и что праздника не состоялось бы без «Арт Сядзібы», а также скоординированной работы других беларуских активистов и инициатив.

«"Арт Сядзіба" і зрабіла БНР-100, я не магу сказаць, што гэта я зрабіў, Матолька ці Пальчыс. Нас была каманда як мінімум чалавек 50, якія гэтым усім займаліся. У нас была каманда, і мы падзяділіся хто за што адказны, хтосьці — за медыя, хтосьці — за агульную кардынацыю валанцёраў, хтосьці — за працу з артыстамі, хтосьці — за туалеты. <﻿…﻿> БНФ і "Арт Сядзіба" былі галоўнымі заўянікамі, галоўнымі арганізацыямі, якія ўзялі на сябе адказнасць. Без "Арт Сядзібы" не атрымалася б БНР-100, не атрымаўся б дзень вышыванкі, без "Арт Сядзібы" не было б symbal.by», — рассказывал он.

По разным оценкам на празднование в тот день собралось от 20 до 50 тысяч человек.

У 2019 году в том числе с помощью Белоуса в его родном городе Лиде появился памятник князю Гедымину.

День вышиванки

Фестивалей «День вышиванки», организованных «Арт Сядзібай» было два, оба прошли в 2014 году. Это были ярмарки, на которых можно было купить беларуские товары, послушать беларускую музыку, познакомиться и пообщаться с единомышленниками. Как рассказывает Сапрыкин, люди шли на фестиваль целый день. Клуб «ДК», в котором проходил первый день вышиванки, был рассчитан на 120 человек, и он был полон постоянно.

«Гэта была такая паслямайданная гісторыя, калі украінцы пачалі больш цікавіцца украінскім, і мы таксама зразумелі, што трэба, каб не згубіць сваю тоеснасць, вяртацца да нейкіх культурных кадоў», — вспоминает Алексей Сапрыкин.

Второй День вышиванки решено было организовать во Дворце искусств. Туда пришло еще больше народу, было больше мероприятий, больше торговых точек.

«Мне здаецца вось гэтыя традыцыйныя кірмашы накшталт мядовага спасу, ці выставы футраў, што там праводзіліся, яны столькі людзей не збіралі, і такога масштабу палац мастацтваў не бачыў», — рассказывает Алексей.

Третий День вышиванки должен был состояться летом в Парке Горького. Однако руководство парка, сперва само обратилось в «Арт Сядзібу», а потом само отказалось от этой затеи.

Мероприятие с названием «День вышиванки» на площади у Дворца спорта в итоге провел БРСМ. Конечно, никто не обсуждал этого с командой «Арт Сядзібы», и не просил разрешения на использование идеи и названия.

«Яны забралі нашую назву, забралі нашае мерапрыемства. Але ж мы былі там — яны зрабілі усё гэта ў сваім класічным стылі агратрэшу», — вспоминает он.

Symbal.by

Symbal.by — коммерческий проект, которым руководил Павел Белоус после того, как ушел с поста руководителя «Арт Сядзібы». В магазине, офлайн и онлайн продавались различные товары с национальной беларуской символикой.

Как рассказывает Сергей Будкин, огромная роль Павла Белоуса есть в том, что в то время все «ад мадэляў да Макея апраналіся ў вышымайкі».

«Я ведаю, што ў яго краме закупаліся і чыноўнікі, і супрацоўнікі пракуратуры, таму што кожны хацеў мець нешта з нацыянальнай сімволікай, нешта, што можа даць нейкі гонар, хай гэта будзе нейкі там кубак, ці майка. Але попыт быў вялізарны, і ён толькі разгортваўся. Гэта мусіў быць супер-паспяховы бізнэс у кожным абласным горадзе. Гэта гісторыя з нацыянальным каларытам, як можна будаваць сваю справу так, каб яна яшчэ прасоўвала і культуру краіны. Канечне, Пашы б зараз не ў турме сядзець, а выступаць з лекцыямі», — говорит он.

Магазин symbal.by закрылся в июне 2020 года. Павел Белоус, тогда еще будучи на свободе, объяснил это решение постоянными проверками, из-за которых работать стало невозможно. Вопросы к деятельности магазина «неожиданно» возникли, как писал Павел, у налоговой, ОБЭП, санстанции. Первые проблемы возникли у магазина 12 июня, когда милиция изъяла у курьера symbal.by более 400 футболок c надписью «ПСІХО3%», которая обыгрывала два популярных мема — о рейтинге Лукашенко и о его отношении к пандемии.

В один из последних дней работы магазина люди выстроились в очередь на проспекте Машерова, чтобы успеть купить что-то из его ассортимента. Собравшихся разогнал ОМОН, около 20 человек были задержаны.

Годна

Вместе с единомышленниками Белоус запустил общественную кампанию «Годна», объединяющую активистов, блогеров, предпринимателей. Кампания продолжает деятельность до сих пор. По словам Сергея Будкина, инициатива взяла лучшее от предшественников и стала одним из самых заметных культурных проектов.