«Алесь и Ян готовы были взять вину друг друга на себя». Двух братьев осудили за политику, третий ждет их в Польше

Задержали в день переезда

30-летний Ян Папкович с женой Анастасией и его брат Алесь должны были переехать в Польшу осенью 2022 года. Старший брат Станислав ждал их в Вроцлаве, арендовав большой дом для всей семьи.

Этого не произошло. За день до переезда, 2 сентября 2022 года, семью задержали. Силовики «взяли» Яна и Анастасию дома — Яна сильно избили, выстрелили в собаку супругов. Получив «сигнал бедствия», старший брат Станислав позвонил родителям, чтобы рассказать про Яна. В этот момент к ним пришел средний брат — Алесь. Во время разговора с родителями по телефону Станислав услышал, что в квартиру ворвались силовики и приказали всем лечь.

Родители трех братьев — пенсионеры. Отец — художник, работал оформителем в универмаге «Беларусь». Мама работала воспитателем в детском саду, затем в лаборатории санэкспертизы.

Станислав говорит, что братья всю жизнь старались держаться вместе. Ян, как «главный» спортсмен в семье, тренировал старших. Алесь делился творческими идеями, Станислав «отвечал» за юридическую помощь в любых вопросах.

— Мы всегда друг другу помогали и в большом, и в малом. Например, мы знаем, что когда Алеся и Яна задержали, в первый день допросов, хоть это и наивно, оба готовы были подписать любые документы и взять на себя вину, если бы второго брата отпустили.

Старший. Юрфак, «Молодой фронт», 12 суток

37-летний Станислав закончил юрфак БГУ и собирался работать в прокуратуре. Но познакомившись ближе с ее «беларуской версией», понял, что ведомство «занимается не тем, чем должно».

— Это был не надзорный орган за другими институтами власти, а один из таких же институтов, которые делали то же самое, что и остальные.

Какое-то время Станислав практиковался судебным исполнителем, а позже устроился юристом в крупную компанию, где и проработал около 9 лет.

О переезде из Беларуси Станислав начал думать в 2020 году, когда его с братом Алесем задержали по административной статье.

— У меня ребенок, ему скоро четыре года будет. Но когда в 2020 году меня задержали и я сидел на сутках, жена была с годовалым ребенком. Тяжело осознавать, что тебя могут лишить общения с ребенком не на 15 суток, а дольше. Тяжело было представить, что ребенок будет расти без отца два-три года, или пять, или больше.

Задержали Станислава на одном из воскресных маршей. Он вместе с братьями и Анастасией только направлялись в центр, чтобы присоединиться к остальным беларусам, но возле Октябрьской дорогу перекрыли силовики и приказали идти домой.

— Тогда другие времена были, это все казалось немножко менее опасным и я начал с ними дискутировать, мол мы пойдем по своим делам, — признается Станислав.

Парни перебежали дорогу в сторону реки, силовики развернулись и поехали за ними.

— Мы пробежали чуть вперед, они развернулись, подъехали туда. Мы пробежали назад, они за нами. Началась, короче, гонка. Мы возле общаг, где спуск к Свислочи, как зайцы бегали, наверное, полчаса. Они за нами выскакивали из буса, бежали, не догоняли, прыгали в бус, подъезжали снова. Бегали, пока всех не поймали. Только одному удалось убежать — это был Ян. Он в суперспортивной форме, при всем желании его нереально догнать, даже на бусах.

Тогда старшему Станиславу и среднему Алесю назначили по 12 суток ареста.

Станислав говорит, что в начале 2000-х состоял в «Молодом фронте», «Зубре», был знаком с Павлом Северинцем. Он считает, что благодаря тому, что делился с братьями идеями, к 2020 они «подходили с оппозиционными взглядами».

В 2022 году Станислав, его жена и Алесь переехали в Грузию, потом в Польшу. Станислав говорит, что решение о переезде принимали всей семьей, и переезжать решили в одно место, чтобы помогать друг другу. Станислав уволился с работы и поехал первым, чтобы подготовить все для переезда жены и братьев. Как только он нашел дом и заключил договор аренды, братьев задержали.

Средний. Дизайн, музыка, 2 года колонии

Среднему брату Алесю — 33 года. Он занимался дизайном, в 2012 году его логотип победил на конкурсе «Несвиж — культурная столица». Работал аниматором в «Беларусьфильме», а после ушел в IT, делал анимацию для игровых компаний Vipline, Gambino, Playgendary, Vizor Games.

Одновременно с этим Алесь занимался музыкой, создал группу «Дзе-я?».

— Группа была как хобби в свободное от работы время, но Алесь всегда хотел уделять музыке больше внимания. До 2020 года было написано около 6 песен. Автором и исполнителем был сам Алесь, — рассказывает старший брат.

В 2020 году Алесь был задержан вместе с братом Станиславом и Анастасией. Отсидел 12 суток. Станислав говорит, что когда их распределяли по камерам на Окрестина, старался стать поближе к Алесю, чтобы попасть в одну камеру, но это не удалось.

В 2022 году Алесь вместе со старшим братом и его женой переехал в Грузию. Но вернулся в Беларусь, чтобы сделать польскую визу.

2 сентября Алеся задержали, когда утром перед переездом он пришел проведать родителей. Станислав говорит, что при задержании брата сильно избили. У Алеся дома провели обыск, забрали его картины и футболки с протестными принтами.

Алеся поместили в СИЗО, через три месяца его осудили на 2 года колонии по обвинению в грубом нарушении порядка. Сейчас Алесь отбывает наказание в исправительной колонии № 3.

— В неволе Алесь держится стойко, не падает духом. Но очень сожалеет, что не успел поделиться своим творчеством с другими. С 2020 по 2022 год он записал еще около 8 песен, три из которых (Zło, Piekła и Karma), были записаны перед самым задержанием. По его просьбе были собраны все записанные на сегодняшний момент песни, и опубликованы для общего пользования, — рассказывает брат Алеся.

Младший. Спорт, банк, 4 года колонии за переписки с калиновцами

Ян — младший из братьев. Служил в спецназе в Мариной Горке, на дембель ушел в звании сержанта в должности командира отделения.

С 2012 года работал старшим инкассатором в «Белагропромбанке», с 2020 — в «Белгазпромбанке». Параллельно закончил БГУиР. Старший брат Яна говорит, что его всегда привлекали «какие-то спортивные вещи». Он занимался тайским боксом, рукопашным боем, ушу, тренировал в клубе «Волат». Имеет звание мастера спорта РБ по боксу и ушу, выступал на Чемпионате мира.

Неоднократно участвовал в соревнованиях по профессиональной подготовке среди инкассаторов, где три раза занимал первые места — в 2013, 2015, 2017 годах. В августе 2022 года стал «Инкассатором года».

— Много раз его звали работать и в «Альфу», и в СБП, и в ОСАМ, и во все эти места. Он работает восемь лет инкассатором, то есть человек, который умеет стрелять. Он у меня выступал на соревнованиях по боксу, — рассказывает жена Яна Анастасия.

Из банка Ян уволился за день до отъезда.

— Конкретных планов мы не строили. Алесь — понятно, айтишник. А мы с Яном на месте хотели сориентироваться. Понимали, что едем всей семьей, всеми братьями, значит — не пропадем, — рассказывает Станислав.

2 сентября к Яну ворвались силовики. Станислав не знает, были у них боевые патроны в автоматах, или нет, но стрельбу в квартире Яна и Анастасии силовики устроили дважды: первый раз стреляли в собаку, второй раз в Яна, когда он прикрыл пса собой.

Старший брат говорит, что у Яна есть друзья, которые сейчас воюют на стороне Украины. Он с ними общался, но ехать добровольцем не собирался.

На одном из заседаний суда прокурор два часа зачитывал переписки Яна с его друзьями. Сегодня суд приговорил Яна Папковича к 4 годам колонии по двум уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка и подготовка к участию на территории иностранного государства в военных действиях.