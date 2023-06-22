Вспоминаем школьные годы — ловите список «экстремистской» литературы на лето

Книги, перечисленные в этом материале, признаны беларускими властями «экстремистскими». За их хранение и распространение в Беларуси грозит штраф или арест.

«Сабакі Эўропы», Альгерд Бахаревич

О чем: «Сабакі Эўропы» — роман-антиутопия из шести частей-историй. По одной из сюжетных линий Беларусь давно потеряла суверенитет и вошла в состав России.

«Мне очень нравится идея, что "Собаки Европы" — это и есть сами белорусы. Собака — такое существо, которое живет всегда рядом с человеком, у нее есть свой язык, свой взгляд на мир. Она вроде бы есть, собака, вроде бы всегда рядом. Она нам что-то пытается сказать, но мы не понимаем», — рассказывал о книге писатель.

Кто автор: писатель Альгерд Бахаревич. Жил в Германии, вернулся в Беларусь и после протестов 2020 года снова уехал из страны.

Первый раз книга вышла в 2017 году в издательстве «Логвинов», а в 2021 «Янушкевич» выпустило переиздание. Отпечатанный в Литве тираж «Сабак» на границе изъяла таможня — чтобы провести экспертизу «на предмет экстремизма». 17 мая 2022 года по решению суда роман включили в список экстремистских материалов.

Издательство «Янушкевич» было вынуждено прекратить работу в Беларуси после обыска в недавно открывшемся магазине «Кнігаўка». Сначала туда пришли пропагандисты, затем — силовики. Книги изъяли, основателя издания и сотрудницу магазина несколько раз судили по административным статьям. Сейчас «Янушкевич» продолжает работу за границей.

Альгерд Бахаревич писал, что изъятый тираж «Сабак Эўропы» «закатаюць у зямлю трактарам».

Гарри Поттер и «фашистская клоака». Как власти ищут экстремизм на книжных полках

«Апошняя кніга пана А», Альгерд Бахаревич

Книгу совместно выпустили издательства «Янушкевич» и «Весна» в 2020 году.

О чем: главный герой книги Пан А. вынужден рассказывать сказки — из них и состоит книга — чтобы отдать долг. Действие развивается во время бушующей в мире эпидемии. Бахаревич объяснял, что сюжет книги был придуман «задолго до того, как слово коронавирус прозвучало на планете».

«Кампанія інтэллектуалаў збіраецца ў пэўным менскім доме, кожны вечар яны слухаюць казкі, а за вакном адбываецца нешта неверагоднае, эпідэмія, чума 21 стагоддзя».

Книгу признали экстремистской 6 марта 2023 года. Проверку книги на «экстремизм» специальная комиссия сочла «нецелесообразной в связи с очевидностью высказываний». Экстремизм очевиден!

Экстремизм «очевиден». Как роман со сказками Бахаревича запретили в Беларуси (а книги могут уничтожить)

Вот что об этом говорил автор в интервью «Зеркалу»:

«В темные времена литература — всегда политика. И "Апошняя кніга пана А." — отнюдь не аполитична. Она вышла в 2020-м. Вот мы открываем ее и читаем первую страницу: "Няма іншай мэты, як толькі дажыць у годнасці, волі і прытомнасці дадзеныя табе дні, што б ні прыдумлялі надзеленыя ўладай блазны і крыважэрцы". Пан А. в книге рассказывает разные истории, и большинство из них непосредственно касаются белорусских реалий. В сказке "Чалавек Раман Бурак" эмигранты конструируют робота-андроида: он должен приехать в страну, которую они покинули, и убить лидера нации. В сказке "У светлыя высі" (аллюзия ясна) рабочий меняет государственный флаг на главном флагштоке страны и видит, что тот насквозь мокрый от человеческой крови… Конечно, все это можно назвать "экстремизмом", если пользоваться искаженным языком власти, которая ворует у слов их истинные значения».

Купить книги можно тут (доставка доступна не во все страны). А можно следить за обновлениями на странице издательства в фейсбуке — там точно найдете подходящий для себя вариант.

«Белорусский Донбасс», Игорь Ильяш, Катерина Андреева

О чем: книга посвящена войне на Донбассе и роли Беларуси в ней. Журналисты дают слово беларусам, оказавшимся по разные стороны фронта.

«Мы попытались осветить все точки соприкосновения: от участия белорусских граждан в боевых действиях до роли в этом процессе спецслужб, от нелегальной торговли с ДНР и ЛНР до работы волонтеров, от политической конъюнктуры до информационной стратегии властей», — пишут авторы.

Кто автор: журналисты Игорь Ильяш и Екатерина Андреева (Бахвалова).

Книгу признали экстремистской 26 марта 2021 года. Екатерина Андреева находится в заключении. Сначала ее приговорили к 2 годам колонии за стрим с Площади перемен, а незадолго до конца срока прошел второй суд по статье об измене государству — журналистку осудили на 8 лет и 3 месяца колонии.

Никаких подробностей. Журналистку Катерину Андрееву в закрытом суде приговорили к 8 годам колонии за «измену государству»

Книгу можно купить в украинских магазинах (например, тут. Но могут быть проблемы с доставкой в другие страны), на этом сайте, а также прочитать в электронной версии.

«Адысея капітана БНР», Анатолий Готовчиц

О чем: «Адысея капітана БНР» посвящена члену Рады БНР Тимоху Вострикову.

«Драматычны лёс адданага роднай зямлі беларуса складваўся пад націскам бальшавіцкай калектывізацыі, ваеннага ліхалецця, вымушаных уцёкаў у эміграцыю і нарэшце, вяртання на радзіму на борце амерыканскага самалёта з парашутам за плячыма — дзеля сцвярджэння Беларусі незалежнай і суверэннай дзяржавай», — сказано в аннотации к книге.

Отца Вострикова репрессировали, он умер в ГУЛАГе. Сам Тимох провел в лагерях 23 года. Умер в 2007 году в Гомеле.

Кто автор: Анатолий Готовчиц — гомельский журналист, возглавлял гомельское отделение БАЖ.

Власти признали книгу экстремистской 16 марта 2023 года. Самого журналиста силовики несколько раз задерживали, дома у него проводили обыски.

На сайте kamunikat.org указано, что книга доступна только в бумажной версии в библиотеке «Беларускага Гістарычнага Таварыства» в Белостоке (ul. Proletariacka 11).

«Балада пра маленькі буксір», детская книга Иосифа Бродского в переводе Алеси Алейник

О чем: книга о маленьком буксире, который трудится, не покидая родной гавани: привозит и отвозит в порт корабли.

Кто автор: русский и американский писатель, драматург, переводчик Иосиф Бродский, автор перевода — Алеся Алейник.

Книга вышла в издательстве «Янушкевич». Ее признали «экстремистской» 18 октября 2022 года, решение принял суд Центрального района Минска.

Издатель Андрей Янушкевич писал, что во время обыска в его магазине «Кнігаўка» спрашивал у сотрудников ГУБОПиК, что им не понравилось в книге Бродского.

«Дзіцячы верш, апублікаваны ў 1962 годзе, тэкст не мае ніякага дачынення да Беларусі… У адказ я пачуў, што падазронай з'яўляецца афарбоўка буксіра на ілюстрацыях (?!)».

Издательство писало, что книга вышла в ограниченном тираже. Сейчас ее нет в продаже. Прочитать в оригинале можно тут.