Сидел без свиданий и почти без писем. Правозащитник Леонид Судаленко рассказывает, как в колонии продолжил помогать людям, а себе помочь не мог

В колонии помогал другим, а свои собственные права защищать не мог

56-летний правозащитник из Гомеля Леонид Судаленко был задержан в январе 2021 года, позже суд приговорил его к трем годам заключения по статье о грубом нарушении порядка. Год Судаленко провел в СИЗО.

В заключении Леонид продолжал заниматься правозащитой: втихаря помогал узникам в написании жалоб, составлении документов. При этом защищать собственные права и права других политзаключенных Судаленко не мог.

«Там, где я был, любой имеет вопрос к администрации в области соблюдения прав имеет определенные последствия. Если ты попадаешь в лагерь, ты должны подписать документ о том, что будешь соблюдать правила распорядка, то есть — любые их требования. Администрация знала, что я за лицо, меня предупредили, что если я буду помогать, даже просто консультировать, то сразу ШИЗО будет для меня. Но я все равно помогал».

Чаще всего заключенные в колонии просили помочь составить наглядную жалобу или так называемую «помилуху», то есть прошение о помиловании.

«Помогал, консультировал немного. Ведь там у людей много вопросов возникает: жалобы, у кого-то имущество неправильно описали и так далее. Там есть люди, которым просто уровень образования не позволяет сделать это самим, они просто не знают как».

Однажды Леонид Судаленко пытался добиться от администрации колонии, чтобы ему отдавали все письма, которые приходили на его имя. Из этого, ожидаемо, ничего не вышло.

«Сходил один раз к заместителю начальника колонии с вопросом о том, что у меня нет в приговоре такого — сидеть без права переписки. А мне отдавали письма только от близких. И мои письма тоже не все доходили. На что он ответил: "От жены получаешь — и то хорошо. Телефонный звонок есть, и спасибо. А то и этого лишим". И вот так я просидел в колонии, мне ни одного письма, кроме как от жены, не пришло. А когда был в СИЗО — приходило и по 5, и 10, бывало и 18 писем в день, от разных людей, от незнакомых», — вспоминает он.

Попрощался с матерью и уехал из страны

Чтобы иметь возможность продолжить работу после освобождения, Судаленко пришлось покинуть страну. Кроме того, он боялся, что снова может попасть за решетку.

«В лагере я видел, по каким статьям люди туда попадали. За посещение "неправильных" каналов, за лайки или комментарии. Просто за активность в соцсетях. Все мои соцсети всегда были публичны, любой мой пост бери — и он тянет на уголовную статью. Поэтому я понимал, что предъявление мне новых обвинений — просто вопрос времени».

После выхода из колонии он провел дома только 11 дней, пока делался новый паспорт. Семья Леонида — жена и трое детей — отнеслась к тому решению с пониманием.

«Они, конечно, не были к этому готовы, равно как и я. Решили так, что это будет "временная командировка". Жена сказала: «Лучше я буду ездить к тебе в Вильнюс, чем в Витьбу"».

Того, что происходило с правозащитником последние годы, не знала только его 84-летняя мать. Когда Леонида задержали, ей сказали, что он поехал работать за границу.

«У нас есть семейная традиция посещать кладбище на Радуницу. Когда я один год не смог приехать, второй — она заволновалась и даже думала, что я умер, а близкие просто не хотят ей об этом говорить. У нее есть определенные проблемы со здоровьем, и ей не говорили только потому, чтобы не ухудшилось состояние».

После освобождения Леонид повидался с матерью, но не говорил ей, где был. Перед отъездом сообщил ей, что снова вынужден ехать в Литву и «работать по контракту», так как в Беларуси нет работы.

«Ну и я с ней уже попрощался. Время идет, когда я смогу вернуться в Беларусь — неизвестно. А возраст уже, ей 84 года».

В вынужденной эмиграции Леонид Судаленко продолжает заниматься правозащитой. Сейчас он понимает проблемы узников еще лучше.

«Надо работать много над чем. Над тем, например, чтобы родственники политзаключенных не оставались наедине со своими проблемами. Я видел случаи, когда в семьях даже не было денег, чтобы собрать продовольственную передачу на 50 кг, которая положена раз в четыре месяца. А там без передач очень тяжело, ты просто будешь постоянно голоден».

О «Нобеле» Алесю Беляцкому узнал от узника

Леонид рассказывает, что узнал о Нобелевской премии Алесю Беляцкому от другого политического узника, а тот — «по тюремному радио».

«Мы шли в столовую, а навстречу — другой отряд. Там тоже был кто-то политический, и вот он крикнул что-то о премии, и добавил "Леонидович, с наградой". А позже мне жена в письме подтвердила эту информацию».

По словам правозащитника, цензор, который отдавал ему письмо, отнесся к новости о премии «как будто ее не Нобелевский комитет, а горисполком выписал».

«Я тогда не выдержал, сказал — так покажите, куда в очередь за такой премией стать».

Вообще в колонии бурлит много информации, иногда она настоящая, иногда — просто слухи. Основной ее источник — это неполитические заключенные, которым более свободно разрешается общаться с адвокатами и родственниками.

«Политических все положенные 10 минут слушает оперативный сотрудник, он же и говорит, какие темы запрещены. Вагнер, Война в Украине, любые политические темы. Можно только о семье и здоровье. А у меня трое сыновей, я пока у жены о каждом расспрошу, уже и времени не остается».

Новости в колонию приходили и после свиданий заключенных с родными.

«Политическим свиданий почти не давали. Я вообще просидел все время без свиданий, как "злостный нарушитель"».

При этом среди новостей, которые приходили в колонию, хватало и сплетен. Поэтому требовалось время и усилия для того, чтобы все проверить.

Выписывал СБ и смотрел российское телевидение

В колонии Судаленко выписывал государственную газету «Беларусь сегодня» и смотрел государственное и российское телевидение.

«Мне принципиально было получать хоть какую-то информацию. Даже Муковозчика между строк почитать, чтобы понять, куда стремится страна. Куда Лукашенко улетел, куда Кочанова поехала. Так хоть немного было понятнее, что в Беларуси происходит. Со временем даже другие ко мне подходили, спрашивали — ну что, Леонидович, что происходит, чего нам завтра ждать».

По телевизору обычно смотрели какие-то боевики или клипы российской попсы. Новости можно было посмотреть один час. Чаще всего включали СТВ или российский РТР. По российскому телевидению получалось узнать хотя бы какие-то новости о войне.

«Там рассказывали, как Россия в белых перчатках ведет эту "специальную военную операцию и уничтожает в Украине неонацистов". Хотя даже там этому не верили, и говорили, что телевизор врет».

Политическими новостями в основном интересовались только "экстремисты", говорит Судаленко. Большинству обычных заключенных были интересны бытовые дела.

«Мне как-то говорили: сидеть еще 10-15-18 лет. Какой смысл этим интересоваться, если за это время все успеет измениться».

При этом почти все, как говорит Судаленко, в колонии были против власти. Любой — беларуской, российской. Ведь в основном считали себя несправедливо обиженными государством.

«Маці сказалі, што я з’ехаў за мяжу на заробкі». Из колонии спустя 2,5 года освободился правозащитник Леонид Судаленко

Тех, кого сажали в колонию на два-три года, называли «туристами». Мол, три года, это так — посмотреть что как и домой поехать.

В колонии Судаленко встретил мужчину, осужденного на 25 лет заключения за убийство. На тот момент ему оставалось сидеть еще три года. Его, рассказывает правозащитник, не интересовала политика, он не знал, что такое интернет и мобильный телефон, не видел, как выглядят современные беларуские деньги.

«Он сел при Лукашенко, и выйдет при нем, вероятно. Но его это не слишком беспокоило. Он мечтал только о том, чтобы хватило здоровья выйти и навестить могилы родственников. А потом, говорит, можно хоть умирать. Длительное пребывание там сильно меняет личность».