«Гэбистов Беларуси можно поздравить». Сотрудник КГБ присоединился к мероприятию по безопасности в Варшаве — спросили организатора, как это возможно

Как появился КГБист «Андрей»

— Это началось после одного мероприятия, где я познакомился с депутатом Евросоюза, который действительно является членом комиссии по безопасности. Но кто-то воспользовался нашими разговорами. После этого от «его» имени вышли на связь, предложили работу. Я все время считал, что это действительно так.

Это было в конце прошлого года, во время семинара. Он [сотрудник КГБ] представился «Андреем» (собеседники общались через телеграм — МЗ). Все исчезло сразу после этого фиаско на сегодняшнем семинаре. Он представлялся, что находится в евросоюзовском офисе за границей и в некой комиссии, офис которой находится в Лондоне.

Что нужно было делать

— Работа, как мне это было представлено, — тестовые задания для того, чтобы стать сотрудником аналитического отдела безопасности Евросоюза.

[Работой] было присутствие на мероприятиях. Вся эта информация на самом деле не стоит ничего, потому что она была в открытом доступе. Меня спрашивали все время о финансовой составляющей. Но, поскольку я не являлся организатором мероприятий, никакой информации в этом плане не было. Поэтому я просто обозначал, что прошло мероприятие, присутствовали столько человек.

Четыре отчета (столько, по словам Аксенова, он выполнил для КГБ — МЗ) — четыре мероприятия, на которых я присутствовал. Это были условные списки [участников] — те же, которые были сфотографированы и показаны во время этого кино.

Деньги, диктофон и «бывает»

— [В сюжете на ОНТ] лжи очень много. Насчет диктофона — этого не было. Скажем так, сегодня гэбистов Беларуси можно поздравить с успехом.

[О счете, с которого переводили деньги]. А вот это тот вопрос, который завтра будет обсуждаться с польской стороной. Это действительно серьезная вещь, действительно такой человек существует, когда есть счет.

В фильме «17 мгновений весны» была такая фраза: «Воздух свободы сыграл с Плейшнером злую шутку». Примерно то же самое произошло. Честно говоря, я очень благодарен всем, кто был в аудитории, кроме одного друга. Все остальные восприняли это так, что бывают оплошности.

Сегодняшний семинар по безопасности был действительно актуальный. Такие семинары нужны, потому что, видите, даже такие стреляные воробьи попадают в ловушку.

Что случилось и кто такой Аксенов

Днем 18 ноября Беларуский молодежный хаб в Варшаве провел мероприятие «Безопасная Беларусь. Формы и методы защиты общества». Организатором стал Олег Аксенов. Участникам обещали рассказать о том, как предотвратить преступность и защититься от мошенников. Вход на тренинг был свободный, оставлять персональные данные не требовали.

ОНТ: активист отчитывался перед КГБ о работе беларуской диаспоры в Польше, думая, что это представители ЕС

Вечером государственный канал ОНТ показал сюжет о семинаре — к присутствующим в зале через зум обратился заместитель руководителя следственного управления КГБ Константин Бычек.

«Добрый вечер всем присутствующим. От лица КГБ хотел бы поблагодарить гражданина Аксёнова за длительное и плодотворное сотрудничество с нами», — сказал он. После нескольких его фраз экран отключили от общей трансляции.

Согласно сюжету, за работу «тайным европейским аудитором» мероприятий в Варшаве Аксенову перечисляли деньги. На видео показан скриншот перевода 890 злотых от Антона Лемешева. В отчетах Аксенов описывал дату событий, место, перечислял организаторов, количество участников и что происходило на мероприятии.

До переезда в Варшаву Аксенов был координатором оргкомитета партии «Беларуская христианская демократия» по Могилевской области. Силовики задерживали его в мае и октябре 2021 года. В октябре активиста арестовали на 10 суток из-за репоста публикации TUT.by.

В 2019 году Аксенов выдвигался в депутаты по Могилевско-Ленинскому избирательному участку от Объединенной гражданской партии. В 2013 году КГБ вызвал его на профилактическую беседу и вынес предупреждение за «деятельность от имени незарегистрированной партии». Тогда активист написал в комитет жалобу, требуя отменить предупреждение, а беседу признать незаконной.