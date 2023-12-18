«Я бы заехала в Минск за полком Калиновского». Украинская блогерка «топит» за беларусов и изучает беларуский язык — поговорили с ней

«Плакала, когда смотрела видео о протестах»

Христине 23 года, она из Ивано-Франковска, но сейчас живет в Германии и работает мастером маникюра. В тиктоке у девушки более пяти тысяч фолловеров. На прошлом аккаунте было более 15 тысяч, но его заблокировали по жалобам ботов и хейтеров. Христина снимает ролики о беларусах, защищает их и заступается за них в любых спорных ситуациях.

О происходящем в Беларуси Христина узнала «достаточно поздно» — только в 2020 году.

«Я следила за новостями, но не была сильно углублена в беларуский контекст. Потом я посмотрела видео беларуского блогера о протестах. Я плакала, когда его смотрела».

После этого видео Христина стала чаще читать беларуские новости, разговаривать с беларусами в Украине, познакомилась с беларускими добровольцами. И даже начала понемногу изучать беларуский язык.

В роликах украинка рассказывает об истории Беларуси, политзаключенных, объясняет, почему беларусы «не сбросили Лукашенко в 2020-м».

«Бывает, что я делаю видео по материалам правозащитников, бывает, что просто пересказываю то, что присылают мне люди».

«Адекватный человек не скажет, что беларусы виноваты во всех бедах Украины»

С хейтом от украинцев в комментариях Христина сталкивается регулярно. Часть из них, как считает блогерка, просто боты.

«Если с пустых анонимных аккаунтов приходят комментарии в поддержку Беларуси, то я понимаю, что человек скрывается. Но когда я вижу пустой аккаунт, который транслирует откровенно пророссийские нарративы, это мне говорит о том, что я имею дело с ботом или провокатором. Большинство таких комментариев я удаляю, так как они плохо влияют на общество, и влияние это искусственное».

Христина говорит, что боты в тиктоке, которые транслируют в комментариях тезисы российской пропаганды, — большая проблема.

«Когда в тиктоке разгорается какой-то скандал, боты приходят и в большие, и в маленькие аккаунты. Очень много блогеров на это жалуется, потому что видео из-за того, бывает, блокируют. Так было с моим прошлым аккаунтом на 15 тысяч».

Блогерка приводит пример: она сняла ролик, в котором упомянула такой факт: в интервью итальянским журналистам Владимир Зеленский заявил, что около 70% беларусов поддерживают Украину. Под это видео «набежали» странные аккаунты.

«Там было более сотни комментариев от пустых аккаунтов, которые писали что-то в поддержку Лукашенко... Я не сомневаюсь, что это боты. Потому что никогда не встречала, чтобы украинец так всерьез что-то говорил».

С «живыми» хейтерами Христина стремится разговаривать, пытается понять, почему человек занимает ту или иную позицию.

«Конечно, существуют и люди, которые действительно враждебно настроены против беларусов. Но я уверена, что они не имеют смелости, чтобы сказать об этом открыто. Например, в глаза беларуским беженцам, которые пережили репрессии. Не скажет здоровый адекватный человек, что беларусы виноваты во всех бедах Украины».

По мнению Христины, попытки убедить хейтеров, как и видео с объяснениями, нужны как украинцам, так как те упустили события 2020 года, так и самим беларусам — чтобы почувствовать поддержку.

«Ты учишь беларуский, а на нас оттуда летят ракеты»

После начала войны Христина оказалась в Германии. Уже тогда она сталкивалась с определенным количеством хейта в комментариях под своими роликами. Однажды такое произошло и вживую.

«Я встретила украинцев, которые меня спросили: а как так, ты учишь беларуский язык, а из Беларуси на нас летят ракеты. Я была немного в шоке, потому что я не вижу связи между беларуским языком и ракетами. Объяснила им, что учу беларуский из-за того, что она находится на грани исчезновения... Я решила, что будет полезно увеличить количество носителей. Решила принять в этом участие. Украинцы этого не поняли, а мне ничего не оставалось, как пойти и снять очередное эмоциональное видео для тиктока».

«Россиянам и беларусам мы не оказываем никаких услуг, шуруйте домой»

Христина стремится реагировать на любые случаи дискриминации беларусов в Украине. Снимает видео и придает ситуацию огласке. Если может, подключает все связи и помогает лично.

Так было, например, когда в Киеве демонтировали мемориал беларуским добровольцам. Христина записала об этом тикток. Или когда в Буче местные активисты бойкотировали фестиваль беларуского кино. Христина записала короткий ролик в тикток и большой — для ютуба. Кроме того, она пыталась вести переговоры и с активисткой, которая все начала.

«Выяснилось, что она ничего не знает о Беларуси и о протестах. Ею управляли только эмоции, они кричала на режиссера, на тех людей, которые пришли тот фильм посмотреть. Я с ней пообщалась в частных сообщениях, напрямую ей сказала, что она не права. На что она мне ответила: "Я ничего не знала о Беларуси до полномасштабного вторжения, а после него я тем более не буду этим интересоваться". Ну что тут».

Вместе с другими активистами диаспоры Христина помогала беларусам, которые просили в Украине убежище, получить выплаты от ООН.

«Такую поддержку от ООН получают те, кто находится в статусе ожидания, рассмотрения документов. И вот так случилось, что Укрпочта перестала выдавать эти выплаты. Люди приходили с нужными бумагами, а им отвечают: "Россиянам и беларусам мы не оказываем никаких услуг, шуруйте домой"».

Тогда общими усилиями и с помощью огласки удалось добиться того, что беларусы в Украине получили свои деньги. Оказалось, что в выплатах им отказывали просто по личной инициативе руководителей некоторых отделений Укрпочты.

Христина записывала видео и в поддержку беларуского добровольца, которому несколько нотариусов отказались заверить беларуский паспорт.

«Не знаю, чем они руководствовались. Человек к ним заходит в военной форме, ему нужно заверить паспорт, чтобы продолжить свой ВНЖ, и дальше защищать их. А они принципиально не стали. Ездил человек по Киеву и искал, где ему подписать документы. Абсурд и неуважение к своим же защитникам».

Буду больше разговаривать с носителями, чтобы при необходимости могла даже интервью дать по-беларуски

Блогерка учит беларуский язык. Для нее это интересный опыт и способ расслабиться. Кроме того, Христина хочет, чтобы носителей беларуского языка стало больше.

«Он такой приятный, родной, похож на украинский. Приятно читать что-то по-беларуски. Я читаю разную литературу, читаю новости, слушаю беларускую музыку, беседую с беларусами, стараюсь им писать по-беларуски. Мне бывает трудно, я сижу с переводчиком. Ведь сказать — это одно, а писать немного сложнее».

Вскоре Христина собирается в Украину. Там она рассчитывает больше разговаривать с беларусами и свободно заговорить по-беларуски.

«У меня нет никакого репетитора, но я надеюсь, что если вернусь в Украину, то буду больше разговаривать с носителями. Чтобы при необходимости могла даже интервью дать по-беларуски. Было бы круто».

В Беларуси блогерка никогда не была. Говорит, хотелось бы приехать и посмотреть страну, но не сейчас, не «при Лукашенко».

«Я бы заехала в Минск за полком Калиновского», — говорит она.