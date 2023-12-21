10 способов поздравить политзаключенного с новогодними праздниками. Письма, посылки и денежные переводы

Написать письмо от руки

В письме политзаключенному, кроме поздравления с праздниками, можно рассказать, как вы отмечаете Новый год, почему для вас важен этот день. Можно рассказать о ваших семейных традициях, спросить адресата о любимой части Гарри Поттера или любимом угощении на застолье.

«Галоўнае — быць у дыялогу, сапраўды цікавіцца, не быць аднабаковым. У віншавальных лістах лепей за ўсё пісаць пра цёплае: пра самі святы, пра надзею, распавесці пра ўласныя вынікі. Не ўзгадваць 2020-ы год і іншыя трыгерныя падзеі і геапалітычныя падзеі, міжнародныя палітычныя і праваабарончыя прэміі», — объясняет представительница «Майстэрні паштовак салідарнасці»».

Чтобы порадовать заключенного, можно выбрать цветной конверт и тематические зимние марки. Текст она советует писать не только синей или черной ручкой, а и другими цветами, использовать наклейки — это добавит письму яркости и праздничности. Бумагу можно побрызгать духами.

«Гэта падорыць дадатковую радасць цэлай камеры, дзе гэты ліст будзе захоўвацца. У месцах зняволення вельмі мала прыемных пахаў і надушаныя лісты часта з'яўляюцца вельмі каштоўнымі не толькі праз цёплую вестачку, але яшчэ і праз араматычны эфект».

Советы от «Майстэрні паштовак салідарнасці» Помнить, что поздравление важно отправить заранее, потому что все процессы — почта, сортировка в месте заключения, цензурирование — занимают много времени, а перед праздниками увеличивается и поток.

Избегать бело-красно-белых сочетаний цветов. В новогодние дни это сложно, поскольку многие картинки в этой цветовой гамме, но лучше не рисковать.

О чем лучше не писать политзаключенному, активисты объяснили тут.

Адреса политзаключенных указаны на сайтах правозащитного центра «Вясна», инициатив dissident.by и politzek.me.

Написать письмо онлайн

Есть несколько сервисов, где можно отправить открытку онлайн — это удобно, если вы находитесь не в Беларуси. Как это работает: вы заполняете гугл-форму, а волонтеры «Майстэрні паштовак салідарнасці» переписывают текст и пересылают открытки в места лишения свободы.

Отследить доставку письма можно через бот от активистов из dissident.by. Ответ от политзаключенного организаторы обещают выслать в этот же бот фотографией. Активисты предлагают также написать письмо близким политзаключенных.

Проект politzek.me сделал сервис-агрегатор писем: он поможет составить письмо и отправить его одновременно нескольким политзаключенным — например, если хотите отослать их с одинаковым текстом поздравлений.

Отправить телеграмму

Ее можно отправить из отделения почты или через городской телефон по номеру 166. Из-за границы это сделать не получится. Телеграммы доходят быстрее писем. Если вы хотите сообщить адресату свое имя, то его нужно указать в тексте телеграммы.

Так отзывается о телеграммах один из заключенных: «Твоя телеграмма — две строки, 82 буквы — вместила огромное количество тепла и даже немножечко вдохновила меня на поступки в будущем».

Поздравить по радио

Политзаключенному можно передать поздравление с праздниками по радио. Для этого нужно выяснить, где находится человек и какая из станций там работает. Например, в могилевской колонии можно услышать «Радио Могилев».

Оформить денежный перевод

Отправленные деньги зачислят на специальный счет заключенного — сумма не ограничена. В магазине на них он сможет купить еду, бумагу, конверты и другие вещи. Переводы для осужденных на лишение свободы (колонию) могут делать только родственники. Находящимся в СИЗО и тюрьме (но не в колонии) перевод может отправить любой человек.

Получатель будет знать имя отправителя, так как оно указывается в реквизитах. Из-за границы такой перевод сделать нельзя.

Оформить перевод можно на почте или через интернет-банкинг.

В интернет-банкинге необходимо выполнить такую последовательность: произвольный платеж,

реквизиты для данного СИЗО или колонии,

назначение платежа: для личных нужд заключенного,

личные данные узника.

Поздравить с праздниками детей политзаключенных

Фонд солидарности BYSOL проводит сбор на подарки детям политзаключенных. Поучаствовать можно до 26 декабря. Сейчас собрано уже более 26 тысяч долларов.

«Вместе с вами мы можем сделать так, чтобы политзаключённые мамы и папы подарили своим детям радость и напоминание о себе в эти дни. Благодаря небольшому чуду, которое мы с вами в силах осуществить», — сказано на сайте фонда.

Собрать посылку

Передачи в СИЗО могут делать все желающие, но из-за весового лимита в 30 кг на месяц правозащитники просят людей обсуждать содержимое с родственниками. Иначе может получиться, что близкие не успеют передать то, что просил политзаключенный, потому что ему уже сделали передач на 30 кг в этом месяце. Тут можно прочесть подробную инструкцию о передачах от «Вясны».

Заключенные могут получать почту до момента, пока приговор суда не вступит в силу: то есть пока они находятся в изоляторе во время следствия и суда, им можно отправлять посылки. Создательница проекта dissident.by Марина Касинерова советует отправлять их анонимно, но помнить, что в случае возврата получить продукты можно будет только по паспорту.

«Вкладывать лучше не портящиеся продукты, конверты, тетради и другие вещи первой необходимости. Даже небольшая посылка будет приятной для узника или узницы», — говорит она.

Заказать доставку на химию

Осужденным на химию можно заказать доставку продуктов или подарков — нахождение в ИУОТ не предполагает лишения телефонов. Стоит заранее узнать у человека, удобно ли ему будет забрать посылку и что бы он хотел получить. Контакты политзаключенных можно уточнить у правозащитников: @Viasnainfo и @dissidentby_bot в телеграме.

Подобным образом можно связаться и с осужденными на домашнюю химию, говорит Касинерова. Их контакты можно отыскать в социальных сетях.

Купить мерч солидарности

Активисты продают футболки, календари и разные мелочи, отправляя полученные средства на помощь политзаключенным. У dissident.by так можно купить майки с национальными символами и иллюстрациями о беларуских партизанах.

Инициатива «Вольныя паштоўкі» делает календари, открытки, пины и многое другое по эскизам политзаключенных. У politzek.me можно купить футболки с дизайном беларуской художницы Каролины Поляковой.

Поддержать тех, кто помогает политзаключенным

Важно поддерживать и тех, кто помогает другим. Некоторые инициативы помощи политзаключенным собраны в мобильных приложениях Digital Solidarity и «Новая Беларусь» — часть из них принимает донаты на свою работу.

Инициатива помощи политзаключенным женщинам «Палітвязынка» собирает деньги на посылки. Задонатить можно по ссылке.

Важно помнить, что никакие донаты нельзя делать через карты беларуских банков.